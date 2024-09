En bÃ¼yÃ¼k hedefimiz Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶ÄŸrenmenin mutluluÄŸunu yaÅŸamalarÄ±

Haberin Devamı

1- Sebit nedir? Hangi amaçla, ne zaman kurulmuştur? Sebit’in faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Türk Telekom iştiraki Sebit (www.sebit.com.tr), teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak eğitim alanında ulusal ve uluslararası çözümler üreten Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketidir. 1988 yılında TÜBİTAK çatısı altında bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kurulduğumuz günden bu yana geliştirdiğimiz eğitim çözümlerimizle sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da alanımızda öncü bir rol üstleniyoruz. Bu kapsamda, 21. yüzyıl eğitim anlayışı ile toplumsal faydayı ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını odağımıza alarak geleceğin eğitimini tasarlıyoruz. Türk Telekom ile oluşturduğumuz sinerjiden güç alarak yenilikçi teknoloji kullanımıyla ürün ve hizmet portföyümüzü sürekli geliştirip çeşitlendiriyor ve eğitimin küresel dönüşümünde önemli bir rol oynuyoruz. Yetkin ve yaratıcı insan kaynağımız ve çok sayıda ödülümüzle birçok uluslararası eğitim otoritesi tarafından dünyanın en iyi eğitim teknolojileri şirketlerinden biri olarak gösteriliyoruz.

Haberin Devamı

Salih Çil-Serkan Kızılbayır

2- Sebit, hangi düzeydeki öğrenciler için hangi eğitim çözümlerini sağlıyor? Özellikle LGS ve YKS hazırlık ürünlerinizden ve bu alandaki başarılarınızdan bahsedebilir misiniz?

Sebit, okul öncesinden lise son sınıfa kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış geniş bir ürün ve hizmet portföyüne sahip. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara yönelik eğitim çözümlerimiz, öğrencilerimizin sınav başarılarının artmasında önemli bir rol üstleniyor. Sebit olarak kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz, öğrencilerimizin öğrenmenin mutluluğunu yaşamaları… Öğrenmek, öğrenilen bilgiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmak çok önemli. O nedenle, geliştirdiğimiz tüm eğitim çözümlerinde öğrencilerin konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmelerini ve sonraki adımlarında bu öz güvenle ilerlemelerini esas alıyoruz. Yapay zekâ destekli üniversiteye hazırlık ürünümüz Raunt’la (www.raunt.com) adayların üniversiteye hazırlık sürecini başından sonuna kadar kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla destekliyoruz. Raunt, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin hem okul derslerine destek oluyor hem de onları YKS’ye hazırlıyor. Ayrıca Raunt ürünümüz Türkiye’nin seçkin okulları tarafından da tercih ediliyor. Bu yıl gerçekleşen YKS’de ilk 100’de 21, ilk 1000’de 143 öğrencimiz Raunt’la derece yaptı. Bu öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyor ve ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Raunt’tan sonra yine öğrencilerin iyi bir lisede okumak için katıldıkları Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yönelik de bir ürün geliştirdik. Yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan LGS’de başarılı bir sonuç için gerekli üst düzey becerileri kazandırmak amacıyla 8. sınıf öğrencilerine özel Vitamin LGS’yi (www.vitaminegitim.com) tasarladık. Vitamin LGS’nin akıllı çalışma sistemi, öğrencileri sınava eksiksiz hazırlıyor. Bu yıl, Vitamin LGS ile sınava hazırlanan 31 öğrencimiz LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Sebit olarak, bir ders kitabından çok daha fazlasına sahip bir eğitim çözümü oluşturma hedefiyle Vitamin Kitapları (www.vitaminegitim.com) projemizi başlattık. Bu proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kalıcı öğrenme sağlayan, nitelikli ve ilham veren içeriklerle öğrenciyi ‘yakalayıp’ öğrenme sürecine dâhil eden Vitamin Kitapları’nı hazırladık. Öğrencileri bilgiyi keşfetmeye yönlendiren sürükleyici Vitamin Kitapları; güvenilir dijital bağlantılar ve içerikleriyle yepyeni, çok boyutlu bir öğrenme ortamı sunarak güçlü bir ortaokul temeli oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor. Günümüzde ‘hız’ ve ‘zaman’ kavramları önem kazandı. Bu gelişmeden hareketle okuma hızını bilimsel yöntemlerle artıran çevrim içi hızlı okuma sistemi Hızlıgo’yu (www.hizligo.com) geliştirdik ve hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin hizmetine sunduk. Hızlıgo aynı zamanda çevrim içi katılım sertifikası da sunan bir ürün. Anlam kaybı yaşamaksızın okuma hızını artıran Hızlıgo, LGS ve YKS’de öğrencilere fazladan 30 dakika kazandırıyor. Son yıllarda öğrencilerin okuduğunu anlamasına yönelik hazırlanan paragraf soruları hem derslerde hem de sınav başarısında önemli bir rol oynuyor. Sınav sürecinde paragraf sorularını hızlı anlayıp yanıtlamak ve hızlı okumak için Hızlıgo önemli bir destekleyici niteliğinde. Sebit VCloud (www.sebitvcloud.com) ürünümüz ise özel okulların akademik ve yönetsel ihtiyaçları için bütünsel çözümler sunan Veri Odaklı Karar Destek ve Eğitim Yönetim Sistemi. Sebit VCloud sistemleriyle entegre çalışan basılı ve dijital ürünler, farklı okul ve sınıf seviyelerine özel çözümler sunuyor. Okullar içerik üretme, kurumsal hafıza oluşturma, öğrencilerinin akademik gelişimlerini takip etme, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemede Sebit VCloud’dan yararlanıyor. Ayrıca gelecek nesillerin yetişmesine ve eğitimine destek vermek için ‘Eğitime Değer’ mottosuyla Mart 2022’de yayın hayatına başlayan özgün ve zengin içerik platformumuz egitim.com da kısa sürede elde ettiği başarıyla İstanbul Marketing Awards 2022’de ‘En İyi Web Sitesi Ödülü’ne layık görüldü. egitim.com’da (www.egitim.com) öğrenciler, öğretmenler ve veliler için blog yazıları, videolar, dinleme listeleri ve daha pek çok özgün içerik bulunuyor. Evrensel bir eğitim haritası niteliği taşıyan ve eğitimin A’den Z’ ye bir bütün olduğu inancıyla hareket eden platform, ücretsiz erişilebilen içerikleriyle her an her yerde bilgiyi ulaşılabilir hâle getiriyor.

Haberin Devamı

3- Günümüzde yapay zekâ geleceğin eğitimine ışık tutuyor. Eğitimde yapay zekâ uygulamalarına yönelik çözümleriniz nelerdir, geleceğin eğitiminde bizleri neler bekliyor?

Bugünden hayatımızın büyük bir kısmına entegre olan yapay zekâ, geleceğin eğitiminde de belirleyici bir rol oynayacak. Yapay zekâ desteğini tüm ürünlerimizde kullanmanın yanı sıra Sebit AI’la da bu alandaki çalışmalarımıza hız verdik. İçerik üretiminden ölçme değerlendirmeye, kişiye özel öğrenme yolları geliştirmeden ölçülebilir verilerle hedefe ilerlemeye kadar pek çok alanda yapay zekâ destekli uygulamalar geleceğin eğitimini şekillendirecek. Sebit AI olarak yapay zekâ destekli uygulamalarımızla eğitim alanında öncü çalışmalara imza atıyor, çok boyutlu öğrenme ortamları üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ölçme değerlendirme süreçlerinde öğrenci odaklı ve anlaşılır geri bildirimler verebilmek için Ar-Ge aşamalarını tamamladığımız ‘Raporlama Asistanı’mızın bu yıl öğrencilerle buluşmasını planlıyoruz. Asistan, öğrenciye uygun bir dil kullanarak deneme sınavı sonuçları hakkında konu, kazanım ve alt kazanım düzeyinde geri bildirimler verebiliyor. Ek olarak öğrenci odaklı yapay zekâ çözümlerimizden ‘Sor O Zaman’, öğrenciye direkt sorunun çözümünü vermek yerine benzer soruların çözüm yollarını gösteriyor. Ayrıca eksiklerini tamamlaması için öğrenciyi çözmediği veya çözemediği soruların konu anlatım videolarına yönlendiriyor. Sebit’te verilerin doğru saklanmasına da özen gösteriyoruz. Her bir soruyu doğru bilgilerle etiketlemek için ‘Alt Kazanım Öneri Sistemi’ni geliştirdik. Üretilen videolar ve görsel içerikleri ilerleyen teknolojinin ışığında güncel tutmak amacıyla yapay zekâ yöntemlerini kullanarak güncelliyor, akıllı tahtalarda ve yüksek çözünürlüklü cihazlarda kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Eğitimde yapay zekâ, özellikle kişiselleştirmede büyük rol oynuyor. Deneyimleri kişiselleştirmek adına her bir öğrenciye özel çalışma stilleri hazırlıyor, çıkardığımız yol haritalarını öğrencinin her bir adımında ona daha uygun hâle getirip ulaşacağı başarı düzeyinin maksimum olmasına katkı sağlıyoruz. Yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiler henüz hayatımızda yer almıyorken öngörülerimiz doğrultusunda geleceğin eğitimini tasarlama vizyonuyla bugünün teknolojilerini geliştirdiğimiz gibi önümüzdeki dönemde de yarının teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Haberin Devamı

Bu yazının video'sunu da izleyebilirsiniz.