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1- Sebit nedir? Hangi amaÃ§la, ne zaman kurulmuÅŸtur? Sebitâ€™in faaliyetlerinden kÄ±saca bahsedebilir misiniz?

TÃ¼rk Telekom iÅŸtiraki Sebit (www.sebit.com.tr), teknolojiyi yenilikÃ§i ve etkin bir ÅŸekilde kullanarak eÄŸitim alanÄ±nda ulusal ve uluslararasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼reten TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶ncÃ¼ eÄŸitim teknolojileri ÅŸirketidir. 1988 yÄ±lÄ±nda TÃœBÄ°TAK Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir Ar-Ge laboratuvarÄ± olarak kurulduÄŸumuz gÃ¼nden bu yana geliÅŸtirdiÄŸimiz eÄŸitim Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizle sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da alanÄ±mÄ±zda Ã¶ncÃ¼ bir rol Ã¼stleniyoruz. Bu kapsamda, 21. yÃ¼zyÄ±l eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ± ile toplumsal faydayÄ± ve bireylerin eÄŸitim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± odaÄŸÄ±mÄ±za alarak geleceÄŸin eÄŸitimini tasarlÄ±yoruz. TÃ¼rk Telekom ile oluÅŸturduÄŸumuz sinerjiden gÃ¼Ã§ alarak yenilikÃ§i teknoloji kullanÄ±mÄ±yla Ã¼rÃ¼n ve hizmet portfÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¼rekli geliÅŸtirip Ã§eÅŸitlendiriyor ve eÄŸitimin kÃ¼resel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nde Ã¶nemli bir rol oynuyoruz. Yetkin ve yaratÄ±cÄ± insan kaynaÄŸÄ±mÄ±z ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼lÃ¼mÃ¼zle birÃ§ok uluslararasÄ± eÄŸitim otoritesi tarafÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en iyi eÄŸitim teknolojileri ÅŸirketlerinden biri olarak gÃ¶steriliyoruz.

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Salih Ã‡il-Serkan KÄ±zÄ±lbayÄ±r

Â 2- Sebit, hangi dÃ¼zeydeki Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in hangi eÄŸitim Ã§Ã¶zÃ¼mlerini saÄŸlÄ±yor? Ã–zellikle LGS ve YKS hazÄ±rlÄ±k Ã¼rÃ¼nlerinizden ve bu alandaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zdan bahsedebilir misiniz?

Sebit, okul Ã¶ncesinden lise son sÄ±nÄ±fa kadar Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ geniÅŸ bir Ã¼rÃ¼n ve hizmet portfÃ¶yÃ¼ne sahip. Ã–zellikle LGS ve YKS gibi merkezi sÄ±navlara yÃ¶nelik eÄŸitim Ã§Ã¶zÃ¼mlerimiz, Ã¶ÄŸrencilerimizin sÄ±nav baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol Ã¼stleniyor. Sebit olarak kurulduÄŸumuz gÃ¼nden bu yana en bÃ¼yÃ¼k hedefimiz, Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶ÄŸrenmenin mutluluÄŸunu yaÅŸamalarÄ±â€¦ Ã–ÄŸrenmek, Ã¶ÄŸrenilen bilgiyi gÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanma becerisi kazanmak Ã§ok Ã¶nemli. O nedenle, geliÅŸtirdiÄŸimiz tÃ¼m eÄŸitim Ã§Ã¶zÃ¼mlerinde Ã¶ÄŸrencilerin konularÄ± eksiksiz bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenmelerini ve sonraki adÄ±mlarÄ±nda bu Ã¶z gÃ¼venle ilerlemelerini esas alÄ±yoruz. Yapay zekÃ¢ destekli Ã¼niversiteye hazÄ±rlÄ±k Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z Rauntâ€™la (www.raunt.com) adaylarÄ±n Ã¼niversiteye hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recini baÅŸÄ±ndan sonuna kadar kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ bir Ã§alÄ±ÅŸma programÄ±yla destekliyoruz. Raunt, 9, 10, 11 ve 12. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinin hem okul derslerine destek oluyor hem de onlarÄ± YKSâ€™ye hazÄ±rlÄ±yor. AyrÄ±ca Raunt Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™nin seÃ§kin okullarÄ± tarafÄ±ndan da tercih ediliyor. Bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen YKSâ€™de ilk 100â€™de 21, ilk 1000â€™de 143 Ã¶ÄŸrencimiz Rauntâ€™la derece yaptÄ±. Bu Ã¶ÄŸrencilerimizin baÅŸarÄ±larÄ±yla gurur duyuyor ve ne kadar doÄŸru bir yolda ilerlediÄŸimizi gÃ¶rÃ¼yoruz. Rauntâ€™tan sonra yine Ã¶ÄŸrencilerin iyi bir lisede okumak iÃ§in katÄ±ldÄ±klarÄ± Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±â€™na (LGS) yÃ¶nelik de bir Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirdik. Yeni nesil beceri temelli sorulardan oluÅŸan LGSâ€™de baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuÃ§ iÃ§in gerekli Ã¼st dÃ¼zey becerileri kazandÄ±rmak amacÄ±yla 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine Ã¶zel Vitamin LGSâ€™yi (www.vitaminegitim.com) tasarladÄ±k. Vitamin LGSâ€™nin akÄ±llÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sistemi, Ã¶ÄŸrencileri sÄ±nava eksiksiz hazÄ±rlÄ±yor. Bu yÄ±l, Vitamin LGS ile sÄ±nava hazÄ±rlanan 31 Ã¶ÄŸrencimiz LGSâ€™de tÃ¼m sorularÄ± doÄŸru yanÄ±tlayarak tam puan aldÄ±. Sebit olarak, bir ders kitabÄ±ndan Ã§ok daha fazlasÄ±na sahip bir eÄŸitim Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ oluÅŸturma hedefiyle Vitamin KitaplarÄ± (www.vitaminegitim.com) projemizi baÅŸlattÄ±k. Bu proje kapsamÄ±nda 5, 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in kalÄ±cÄ± Ã¶ÄŸrenme saÄŸlayan, nitelikli ve ilham veren iÃ§eriklerle Ã¶ÄŸrenciyi â€˜yakalayÄ±pâ€™ Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recine dÃ¢hil eden Vitamin KitaplarÄ±â€™nÄ± hazÄ±rladÄ±k. Ã–ÄŸrencileri bilgiyi keÅŸfetmeye yÃ¶nlendiren sÃ¼rÃ¼kleyici Vitamin KitaplarÄ±; gÃ¼venilir dijital baÄŸlantÄ±lar ve iÃ§erikleriyle yepyeni, Ã§ok boyutlu bir Ã¶ÄŸrenme ortamÄ± sunarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ortaokul temeli oluÅŸturulmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynuyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde â€˜hÄ±zâ€™ ve â€˜zamanâ€™ kavramlarÄ± Ã¶nem kazandÄ±. Bu geliÅŸmeden hareketle okuma hÄ±zÄ±nÄ± bilimsel yÃ¶ntemlerle artÄ±ran Ã§evrim iÃ§i hÄ±zlÄ± okuma sistemi HÄ±zlÄ±goâ€™yu (www.hizligo.com) geliÅŸtirdik ve hem Ã¶ÄŸrencilerin hem de yetiÅŸkinlerin hizmetine sunduk. HÄ±zlÄ±go aynÄ± zamanda Ã§evrim iÃ§i katÄ±lÄ±m sertifikasÄ± da sunan bir Ã¼rÃ¼n. Anlam kaybÄ± yaÅŸamaksÄ±zÄ±n okuma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±ran HÄ±zlÄ±go, LGS ve YKSâ€™de Ã¶ÄŸrencilere fazladan 30 dakika kazandÄ±rÄ±yor. Son yÄ±llarda Ã¶ÄŸrencilerin okuduÄŸunu anlamasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlanan paragraf sorularÄ± hem derslerde hem de sÄ±nav baÅŸarÄ±sÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynuyor. SÄ±nav sÃ¼recinde paragraf sorularÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± anlayÄ±p yanÄ±tlamak ve hÄ±zlÄ± okumak iÃ§in HÄ±zlÄ±go Ã¶nemli bir destekleyici niteliÄŸinde. Sebit VCloud (www.sebitvcloud.com) Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z ise Ã¶zel okullarÄ±n akademik ve yÃ¶netsel ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼nsel Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan Veri OdaklÄ± Karar Destek ve EÄŸitim YÃ¶netim Sistemi. Sebit VCloud sistemleriyle entegre Ã§alÄ±ÅŸan basÄ±lÄ± ve dijital Ã¼rÃ¼nler, farklÄ± okul ve sÄ±nÄ±f seviyelerine Ã¶zel Ã§Ã¶zÃ¼mler sunuyor. Okullar iÃ§erik Ã¼retme, kurumsal hafÄ±za oluÅŸturma, Ã¶ÄŸrencilerinin akademik geliÅŸimlerini takip etme, Ã¶ÄŸretmenlerinin mesleki geliÅŸimlerini desteklemede Sebit VCloudâ€™dan yararlanÄ±yor. AyrÄ±ca gelecek nesillerin yetiÅŸmesine ve eÄŸitimine destek vermek iÃ§in â€˜EÄŸitime DeÄŸerâ€™ mottosuyla Mart 2022â€™de yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan Ã¶zgÃ¼n ve zengin iÃ§erik platformumuz egitim.com da kÄ±sa sÃ¼rede elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yla Ä°stanbul Marketing Awards 2022â€™de â€˜En Ä°yi Web Sitesi Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. egitim.comâ€™da (www.egitim.com) Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmenler ve veliler iÃ§in blog yazÄ±larÄ±, videolar, dinleme listeleri ve daha pek Ã§ok Ã¶zgÃ¼n iÃ§erik bulunuyor. Evrensel bir eÄŸitim haritasÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan ve eÄŸitimin Aâ€™den Zâ€™ ye bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸu inancÄ±yla hareket eden platform, Ã¼cretsiz eriÅŸilebilen iÃ§erikleriyle her an her yerde bilgiyi ulaÅŸÄ±labilir hÃ¢le getiriyor.

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Â 3- GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yapay zekÃ¢ geleceÄŸin eÄŸitimine Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. EÄŸitimde yapay zekÃ¢ uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼mleriniz nelerdir, geleceÄŸin eÄŸitiminde bizleri neler bekliyor?Â

BugÃ¼nden hayatÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±na entegre olan yapay zekÃ¢, geleceÄŸin eÄŸitiminde de belirleyici bir rol oynayacak. Yapay zekÃ¢ desteÄŸini tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerimizde kullanmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sebit AIâ€™la da bu alandaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za hÄ±z verdik. Ä°Ã§erik Ã¼retiminden Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirmeye, kiÅŸiye Ã¶zel Ã¶ÄŸrenme yollarÄ± geliÅŸtirmeden Ã¶lÃ§Ã¼lebilir verilerle hedefe ilerlemeye kadar pek Ã§ok alanda yapay zekÃ¢ destekli uygulamalar geleceÄŸin eÄŸitimini ÅŸekillendirecek. Sebit AI olarak yapay zekÃ¢ destekli uygulamalarÄ±mÄ±zla eÄŸitim alanÄ±nda Ã¶ncÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atÄ±yor, Ã§ok boyutlu Ã¶ÄŸrenme ortamlarÄ± Ã¼retmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Bu kapsamda Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme sÃ¼reÃ§lerinde Ã¶ÄŸrenci odaklÄ± ve anlaÅŸÄ±lÄ±r geri bildirimler verebilmek iÃ§in Ar-Ge aÅŸamalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜Raporlama AsistanÄ±â€™mÄ±zÄ±n bu yÄ±l Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. Asistan, Ã¶ÄŸrenciye uygun bir dil kullanarak deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda konu, kazanÄ±m ve alt kazanÄ±m dÃ¼zeyinde geri bildirimler verebiliyor. Ek olarak Ã¶ÄŸrenci odaklÄ± yapay zekÃ¢ Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizden â€˜Sor O Zamanâ€™, Ã¶ÄŸrenciye direkt sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ vermek yerine benzer sorularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. AyrÄ±ca eksiklerini tamamlamasÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸrenciyi Ã§Ã¶zmediÄŸi veya Ã§Ã¶zemediÄŸi sorularÄ±n konu anlatÄ±m videolarÄ±na yÃ¶nlendiriyor. Sebitâ€™te verilerin doÄŸru saklanmasÄ±na da Ã¶zen gÃ¶steriyoruz. Her bir soruyu doÄŸru bilgilerle etiketlemek iÃ§in â€˜Alt KazanÄ±m Ã–neri Sistemiâ€™ni geliÅŸtirdik. Ãœretilen videolar ve gÃ¶rsel iÃ§erikleri ilerleyen teknolojinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼ncel tutmak amacÄ±yla yapay zekÃ¢ yÃ¶ntemlerini kullanarak gÃ¼ncelliyor, akÄ±llÄ± tahtalarda ve yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ cihazlarda kullanÄ±cÄ± deneyimini en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±yoruz. EÄŸitimde yapay zekÃ¢, Ã¶zellikle kiÅŸiselleÅŸtirmede bÃ¼yÃ¼k rol oynuyor. Deneyimleri kiÅŸiselleÅŸtirmek adÄ±na her bir Ã¶ÄŸrenciye Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma stilleri hazÄ±rlÄ±yor, Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yol haritalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrencinin her bir adÄ±mÄ±nda ona daha uygun hÃ¢le getirip ulaÅŸacaÄŸÄ± baÅŸarÄ± dÃ¼zeyinin maksimum olmasÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Yapay zekÃ¢ gibi yenilikÃ§i teknolojiler henÃ¼z hayatÄ±mÄ±zda yer almÄ±yorken Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerimiz doÄŸrultusunda geleceÄŸin eÄŸitimini tasarlama vizyonuyla bugÃ¼nÃ¼n teknolojilerini geliÅŸtirdiÄŸimiz gibi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de yarÄ±nÄ±n teknolojilerini geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.

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