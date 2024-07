Haberin Devamı

“Türk Köylü Dansları” evrensel bakış açısıyla yerli olana yönelmenin güzel örnekleriyle dolu. “Türk Köylü Dansları”nın bu baskısında Metin And Arşivi’nde yer alan, başta Ara Güler’in fotoğrafları olmak üzere birçok eski ve yeni arşivden, kaynaklardan görseller eklendi. Kapakta ise yine Metin And Arşivi’nden Fikret Otyam fotoğrafı...

18. yüzyıl sonlarıyla 19. yüzyıl başlarına ait halay çekenleri betimleyen A. I. Melling, gravürlerle, halk danslarımız için en eski ve gerçeğine çok yakın görsellere imza atmış: Sıra başında mendil sallayan, davul, zurna ve saz eşliğinde oynayanlar, seyredenler...

Büyük Sorunların Küçük Kitabı

Farkında mısınız bilmem ama çoğumuz acıyı, ıstırabı, kederi kendimize yakıştıramayız. Bunlardan kurtulmak ister, hayatımızı olumsuz durumlardan olumluya koşmak üzerine kurarız. Ne kadar da insanca öyle değil mi? Acılardan kaçmanın ve dertlerimize çare bulmanın önemli yollarından biri de kitaplar hiç şüphesiz. Bu duygu ve düşünceler içinde arayışta olan herkese Doç. Dr. Serdar Nurmedov’un “Büyük Sorunların Küçük Kitabı”nı öneriyorum.

Dokuz adımda kabul ve kararlılık terapisi de içeren kitap sizi kabul’e ve an’da olmaya doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Hayali bir “kıyamet” senaryosu

The New York Times Magazine, The Guardian gibi dünyanın en önemli mecralarındaki yazlarıyla tanınan, ödüllü İrlandalı yazar Mark O’Connell, “Kıyamet Notları: Gelecek Endişesine Yolculuk”ta hayali bir “kıyamet” senaryosu geliştiriyor ve dünyanın birçok güncel sorununa değiniyor. Alaycı, mizah dolu ve zekice kaleme aldığı eserinde, okuru adeta “dünyanın sonu”na bir yolculuk yaptırıp ardından bugüne geri döndüren O’Connell, kendi sonunu hazırlamaya meraklı türümüze dair büyüleyici bir içgörü ortaya koyuyor.

Zehirli Kalem Polisiye Öykü Yarışması

Tükiye’nin polisiye dergisi Dedektif Dergi’nin her yıl düzenlediği Zehirli Kalem Polisiye Öykü Yarışması başladı. Öyküler, 15 Ağustos’a kadar zehirlibirkalem@gmail.com adresine gönderilebilecek. Seçici kurul üyeleri Ayşe Erbulak, Önay Yılmaz, Banu Yıldıran Genç, Gencoy Sümer tarafından birinci seçilen öyküye, Zehirli Kalem Ödülü ve 5 bin TL para verilecek.

Seçici kurul, ayrıca uygun bulduğu öykülere mansiyon ödülü de verecek. Birinci seçilen ve mansiyon kazanan öyküler bir kitapta toplanarak yayımlanacak. Ayrıntılı bilgi zehirlikalem.com sitesinde.

Meraklıları için temel bir okuma

Richard Rushton’ın kaleme aldığı, Yasin Aydınlık’ın dilimize çevirdiği “Deleuze’den Sonra Sinema”, Deleuze’ün sinemaya dair yazdıklarına açık ve anlaşılır bir giriş sunuyor. Deleuze’ün çığır açıcı iki sinema kitabında karşımıza çıkan çok sayıda kategoriyi ve sınıflandırmayı açıklayan eser, John Ford, Sergey Ayzenştayn, Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni, Alain Resnais gibi yönetmenlerin filmleri de dâhil olmak üzere pek çok yapımı değerlendirmeye tabi tutuyor.

Steven Spielberg, Lars von Trier, Martin Scorsese ve Wong Kar-Wai gibi çağdaş yönetmenleri de Deleuze’ün teorileri ışığında ele alarak onun sinema üzerine yazdıklarına güncel bir bakış kazandırıyor.

Varlık 91 Yaşında

Varlık’ın Temmuz 2024 sayısının dosya konusu, “21. Yüzyılda Bilmenin ve Hissetmenin Dönüşümü”. Dosyaya katkıda bulunan yazarlar ise Derya Gül Ünlü, Rabia Zamur Tuncer, Rasime Ayhan Yılmaz, G. Motif Atar, Gülcan Şener, Özlem Oğuzhan...

Derya Gül Ünlü, “Acıyı Kamuya Açmak: Dijital Mezarlık Ziyaretleri ve Yas Tutmanın Dönüşümü” başlıklı yazısında sosyal medyayla farklılaşan ve kişiler arasında bir aidiyet duygusu inşa ederek yeni bir kitlesel nitelik kazanan yas tutma pratiklerini inceliyor.

Kim Ne Okuyor?

◊ Naim Dilmener, E. Fuller Torrey’in “Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı” adlı eserini okuyor.

◊ Süreyya Üzmez, Çiğdem Önal’ın “Hazırsanız Başlıyoruz - Dün Kırıklıkları” adlı eserini okuyor.

◊ Osman Okçu, Kim Young-Ha’nın “Veda” adlı romanını okuyor.

◊ Süreyya Köle, Özcan Karabulut’un “Muhteşem Tutkularımızın Bir

Sonraki Saati” adlı öykü

kitabını okuyor.