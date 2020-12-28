En iyi kadın yorumcu Ajda Pekkan

2 buçuk ayda 22 kilo veren Deniz Seki Instagram canlı yayınında zayıflama sürecini anlatıp, konserlerde kulise koşu bandı istediğini açıkladı.
Çünkü günde 50-75 dakika yürümesi gerekiyormuş.
Yürüsün, yürümekle kulis aşınmaz. Ama organizatörleri kendi aralarında konuşurken düşünsenize:
- Koşu bandını nereden bulacağız şimdi? Satın alsak, başka kimse de kullanmaz, öyle kalacak köşede...
- Acaba benim evdekini mi getirsek? Ama o da eski tip, sığmaz ki bu kapılardan...
Şaka bir yana, Deniz Seki’nin az buz kilo değil verdiği, formunu koruma azmi takdire şayan tabii.
Ama ne bileyim önce yürüyüşünü yapsa, seki seki çaydan geçse, sonra evinde duşunu alsa mis gibi, kulise pırıl pırıl gelse olmaz mı? Bir saç, bir makyaj, hop sahne...
“Merve ile Birlikte Olmak” adlı bir video yayımladı. İlişkiler hakkında öğütler veriyor, ideal erkekteki özelliklerden bahsediyor...
Paylaşım iki yönden eleştirildi. İlki, teknik.
Videoda Merve Boluğur sanki böyle biraz karanlık bir yerde, kısık sesle ve bilgisayarın beyaz ışığında çekim yapmış.
Tavsiye almaya değil, büyü bozdurmaya gelmişiz gibi bir atmosfer...
Sonra çok tekliyor; metin akmıyor.
O kafayı arkaya atışlar falan samimi olmamış.
İkinci eleştiri, daha temel bir yerden: İlişkiler konusunda tavsiye verecek kişi Merve Boluğur mu olmalı?
Son yıllarda özel hayatının çok iyi gitmediği bilinen bir şey.
15 yıllık sıkı dostlar Beren Saat ile Belçim Bilgin, Magnet Quarterly dergisi için birbiriyle röportaj yaptı.
Çok güzel de pozları var.
İki insan arasında gerçek hayattan bir duruşu, onların bir aradaykenki renklerini, iklimlerini görebiliyorsunuz.
Bir çekim ya da klip falan için birbirini hiç tanımayan iki modelin bir araya gelmesindense bu çok daha sıcak.
Sadece röportajın bir yerinde Beren’in Belçim’e söylediği bir şey var. Ona biraz takıldım.
Diyor ki Beren: “Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
İlk bakışta çok güzel bir laf. Yani biz öyle birbirini tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var.
Şöyle deniyor imza kampanyasının metninde:
“Sosyal medya mecralarında yer alan içerik üreticileri (influencer) kendi sosyal medya kanallarında markaların isimlerini geçirerek, vergi ödemekten kaçarak reklam yapmaktadırlar. Bu kampanyada sen de ol.” Hakan Hepcan’ı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki “Kendisi eski fenomen olmasaydı, şimdi eskisi kadar ünlü olsaydı, aynı reklamları bizzat almayacak mıydı...”
Bilemem. Günahı boynuna. Ama yaptığı şey bir başlangıçtır, bir adımdır. Burada asıl mesele, bir sonuç alınıp alınmayacağı.
Bence çok zor. Şirketler her yıl reklam bütçelerinin belli bir oranını sosyal medyaya ayırdıkları sürece, bu para bir şekilde bu mecralara akacak. Ve birileri de bu işlerden deli gibi para kazanmaya devam edecek. Sözüm kimsenin kazancına değil.
Sorun, asgari ücretliden vergi alınırken milyonları götüren bu insanların tek kuruş ödemeden kazanç sağlaması.
Tabii neyin reklam olduğunu, neyin olmadığını ispatlaması neredeyse imkânsız. Çünkü biliyorsunuz genelde şöyle dönüyor işler: “Herkes rujumun markasını sormuş, söyleyeyim...”
“Üstümdeki elbise mi? Bilmem nereden aldım...”
◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı?
- Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.
◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı?
- II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.
◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı?
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
Açıklamada “biz” deniliyor, buradan kendisiyle birlikte Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem adına da yapıldığı anlaşılıyor, çünkü suçlamalar bu üç sevilen karikatüriste birden yapılıyor.
Gelin önce açıklamayı okuyalım, özetle şöyle diyor:
“Haklı olduğumuz bir konuda suçlanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Karikatürlerimizden kazanç sağlayanlar, kendi çıkarları doğrultusunda bize saldırıyor. Fakat telif haklarını sonuna kadar koruma ve emeğimizi savunma çabasındayız. Sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan internet sitelerine dava açılıyor. Ticari amaç gütmediğini iddia eden onca siteye baktığımızda, siteye ya reklam alıyor ya da kendi işini pazarlamak üzere kurulmuş.”
Buraya kadar her şey normal. Telif hakkı kutsaldır, kimse kimsenin emeği üzerinden kazanç sağlayamaz, eğer yaparsa cezasını çekmelidir.
Ama iş orada bitmiyor.
Şikâyetçilerin iddiası şu:
Sosyal medyada, blog’da, forumlarda, ticari olmayan hatta yıllardır inaktif sitelerde paylaşılmış karikatürler için alakalı alakasız sıradan insanlara yüklü tazminat (30 bin lira gibi) davaları açılıyor, davanın geri çekilmesi için yine yüklü miktarlarda para (7 bin lira gibi) isteniyor.
4105 numaralı daire...
Kapı, girişin hemen ardından salona açılıyor.
Modern çizgileri olan, sade bir dekorasyon:
Oturma grubu, şömine, dev ekran televizyon ve piyano... Boydan boya Boğaz manzarası. Tahminimce Bomonti’deki gökdelenlerden birinin tepesinden bakıyor şehre.
Sonra evin içinde dolaşmaya başlıyoruz. Yatak odası da salonla aynı manzaraya bakıyor ama burada İstanbul’u jakuziden seyredebiliyorsunuz.
Dev bir tuzlu su akvaryumunun olduğu mutfakta ister yemek masasında, ister pişirme tezgâhına eklemlenmiş bar kısmında takılabiliyorsunuz.
Mutfaktan, partiler için tasarlanmış kulüp kısmına geçiyorsunuz. Hem DJ kabini hem de pek az gece mekânında görebileceğiniz büyüklükte bir bar kısmı var.
Dairedeki her şey kişisel parmak iziyle çalışıyor.
Dün Hürriyet’te Burak Coşan’ın hazırladığı otellerde yılbaşı tatili haberini okumuşsunuzdur.
Yeni yıla sokağa çıkma yasağında girmek istemeyenler şimdilik faaliyetlerine devam eden otelleri tercih ediyor.
“4 gün boyunca yine evde oturacağımıza, hiç yoktan bir değişikliktir” diye düşünenler var.
Eski yılbaşı partileri, konser ve eğlenceler yok ama restoranından kafesinden, sosyal mesafeli düzenlenen küçük etkinliklerinden yararlanılabiliyor çünkü.
Oteller de buna göre paketler hazırladı. Lüks klasmanda dört gece için 6 bin Euro’ya kadar tırmanıyor fiyatlar.
Ben bunu bir tık ileri götüreyim: Oteller arasında da en çok kayak otelleri tercih sebebi.
Çünkü kayak, snowboard yapılan pistler otel arazisi içinde kabul ediliyor. Yani sokağa çıkma yasağı nedeniyle binanın içine tıkılmıyorsunuz, açık havaya çıkıp sporunuzu yapma imkânınız da var.
Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?
- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.
◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?
- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.
◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?
- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.
İngiliz yaşam dergisi Tatler, zenginliğin yeni sembollerini duyurmuş. Bu tür haberler bütün dünyada hemen alıcı bulur, çeşitli mecralarda dolaşıma girer.
Türkiye’de de öyle oldu tabii. Yalnız bizim için biraz fazla “Batılı”.
Mesela zenginliğin yeni kriterleri arasında “nakit taşımamak” var. Bizde olmaz. Bahşiş bile bırakacaksan, onu Batı’da olduğu gibi kredi kartıyla ödediğin hesaba ekleyemezsin.
Tiko para bırakacaksın masanın üstüne. Sonra çıkışta arabanı getiren valeye de soramazsın “Üstünde post cihazı var mı” diye...
Yeni zenginliğin bir diğer alameti “çok çocuk sahibi olmak”mış... Brad Pitt, Kim Kardashian gibi çok çocuklu ünlüler sıralanıyor arkasından.
Bizde çok çocuk yapmak zenginlik alameti olsaydı, nüfusun 70 milyonunun İsviçre ayarında yaşaması gerekirdi.
Ve doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya doğru artması gerekirdi refahın.
Salı günü Ezel Akay’ın yeni filmi “9 Kere Leyla” için “Hiçbir başarısı, bu başarısızlık kadar gündem olmamıştı” diye yazmıştım.
Akay’ın kâh oyuncu, kâh senarist, kâh yapımcı, kâh yönetmen olarak inanılmaz güzel işlerde imzası var.
Mesela “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”, “Güneşe Yolculuk” ve “Tabutta Rövaşata”nın yapımcısı.
“Neredesin Firuze”nin oyuncusu, yapımcısı ve yönetmeni.
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?”nün hem senaristi, hem oyuncusu, hem yapımcısı hem de yönetmeni...
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?” benim için bir başyapıt.
Türkiye’nin 14’üncü yüzyılını İlber Ortaylı bile bu kadar isabetli ve lezzetli bir tarih perspektifinden anlatamaz. O yüzden de ‘gönlümün yönetmeni’. Son işi “9 Kere Leyla” hemen herkes gibi bende de hayal kırıklığı yarattı. Yarısında bıraktım.
Bu kadar kalabalık olduklarını bilmiyordum. Önceki gece saat 21.00’de aynı anda paylaşım yapma çağrısı yaptılar ve Twitter’da gündemin üst sıralarına oturmayı başardılar.
Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki gibi ünlü aşı karşıtlarına bakındım ama aralarında göremedim.
Dertleri şu: Aşı olmak istemiyorlar. İsteyenleri ve taraftarlarını da faşistlikle suçluyorlar. Zaten açtıkları tag de #aşıcıfaşistler.
Olduk mu size bir de faşist... Sanki elimizde iğne, sokak sokak dolaşıp yakaladığımıza saplıyoruz.
Paylaşımlardan takip edebildiğim kadarıyla kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Birinci grup korona salgınının zaten olmadığına inananlar.
İnsan kötü bir şey söylemek istemiyor tabii ama bir nefessiz kal da göreyim seni, var mıymış yok muymuş hastalık.
Allah kimsenin başına vermesin: Gazeteden bir arkadaşımız, gastronomi yazarı Ebru Erke hastalığı ağır geçirdi. Canımız, ciğerimiz. Onun hastanede nefes alamadığını bildikçe telefon başında bizim ciğerlerimiz buz kesti, nefeslerimiz kesildi. Neyse ki şimdi iyi.
Yonca Evcimik’in 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde çıkardığı “Ayıp Şeyler” adlı rap şarkısı büyük tepki toplamıştı.
Her ne kadar farkındalık yaratmaya çalıştığını söylese de şarkıdaki seksist sözlerden dolayı çok eleştirilmişti.
Tam da kadına şiddet gününde, “Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...” gibisinden abuk sabuk, neye hizmet ettiği anlaşılmayan sözler...
Eleştirenlerin arasında ben de vardım: “Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş. Ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı... Eşi dostu da mı yok? Kimse de ‘Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur’ demedi mi?” diye yazmıştım.
Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara karşı dava açmaya hazırlanıyormuş. Kendisine karşı linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edecekmiş.
Hakaret ve küfür söz konusuysa elbette hakkını sonuna kadar arasın. Ama “linç kampanyasına destek veren köşe yazarları” denince herhalde buna ben de giriyorum.
Bu vesileyle sözlerimi aynen tekrar edeyim ki o kadar eleştirinin arasında gözden falan kaçar, şikayette ismim eksik kalmasın:
◊ Çalışmalarınıza 1982 tarihli “Bıçak Sırtı” (Blade Runner) filminin yön verdiğini söylüyorsunuz. Hikâyesi, yaşadığınız Los Angeles’ta ve tam da günümüzde geçiyordu. Günümüz Los Angeles’ı mı, “Blade Runner”ın Los Angeles’ı mı?
- “Blade”in dünyası tabii. Çünkü çok daha yaratıcı. En azından uçan bir araba var, yeriniz ve yönünüz var. Günümüz Los Angeles’ı çok büyük. Enteresan bir yalnızlık duygusu yaratıyor. Toplu taşıma yok. Bir yerinden bir yerine gitmek bir fikir, sosyalleşmeye kalkmak bir plan demek. Burada İstanbul’da olduğu gibi “birine rastlamak” kavramı yok. Birine rastlamanız için bunu tasarlamış olmanız gerek.
◊ Peki bir Kadıköylü olarak Los Angeles’ta yaşamanın nesi zorluyor: Her yiyeceği bulamamak mı, burada gündüzken orada gece olması mı?
- Çeşitliliğin her anlamda çok yüksek olduğu bir yer Los Angeles. Dolayısıyla yemek kültürü de çok zengin. Zamanlama konusundaysa evet. Üstelik sadece İstanbul’la yaşamıyorsun bu sorunu. Dünya çapında iş yapıyoruz. Mesela Avustralya-Melbourne’le de saatler farklı. Bazen keşke bir “dünya saati” olsa diyorum.
◊ Sizin için hangisi daha değerli: Walt Disney Konser Salonu’nu tasarlamanız mı, NASA’ya “veri heykeli” hazırlamanız mı?
- NASA. Son 60 yıldır gerçekleşen bütün projelerin yapıldığı 230 numaralı bir binası var. 2 yıldır oranın hatıralarını çalışıyoruz. Arşivlerini kullanıyoruz, uzay araştırmalarına şahitlik ediyoruz. Kurumun en dahi insanlarıyla sohbet edebilmek mükemmel bir motivasyon. Giriş kartım var, NASA çalışanı gibiyim. İstediğim yerine gidebiliyorum. Küçük bir haber de vereyim: Bu çalışmanın bir bölümü baharda İstanbul’a gelecek.
Sanki korona aşısı Türkiye’ye ulaştı; herkese yetti, sıra bize geldi de vurulup vurulmamaya kaldı iş.
Ünlüler aşı hakkında açıklama üzerine açıklama yapıyor.
Mesela testlerinden bazıları negatif, bazıları pozitif çıkan Aleyna Tilki aşı olmak istemiyormuş.
“Sen olsan bari” diye tempo tutacak halimiz yok.
Hem yaşına vermek lazım, küçükken okulda hangimiz korkmadık ki aşıdan?
Asıl zor olanı Yıldız Tilbe.
Tutturmuş çip takacaklar da çip takacaklar...
En son Cüneyt Özdemir’le sosyal medya polemiğine girdi. Bill Gates’e de Cüneyt Özdemir’e de demedik laf, etmedik hakaret bırakmadı:
EN SONUNDA MASKE SATMAYA BAŞLADIMMüslüm Döner (52), müzisyen
Zaten önce görüntüsü etkiliyor insanı: Uzun saçlı, dövmeli, yalınayak, keçi sakallı, darbukacı. Üzerinde şamanik kıyafetler... Her türlü vurmalı çalgıda inanılmaz bir perküsyonist.
The Black Eyed Peas’in ‘Tonight’s Gonna Be A Good Night (I Gotta Feeling)’ şarkısında bir konuştururdu darbukasını, neye uğradığınızı şaşırırdınız.
Kendi organize ettiğim birkaç geceye de çağırmıştım. Ortalığı yıkıp geçmişti.
Müslüm Döner. Facebook’tan takibe alırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
‘Ben İnsan Değil miyim’ belgeselinde gördüm. Pandemideki işsiz aylar sonucunda pazarda maske satmaya başlamış: “Rengârenk maskeler 5 lira!”
Salgından önce nasıl para kazanıyordun?
100 üzerinden kaç?
Nesrin Cavadzade şöyle diyor:
“Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm.”
Bu yaz çıkan “kilolu fotoğraf paylaşma” trendinden, beden olumlama nakaratlarından falan daha etkili, kısa ve net.
Ünlü kadınların maruz kaldığı dış görünüş şiddetine karşı bugüne kadar verilmiş en özgüvenli, cool, kendiyle barışık mesaj.
“Öptüm” diye bitiriyor, dışarıyla da barışık.
100 üzerinden kaç?
En iyi kadın yorumcu Ajda Pekkan
Müzik tarihçisi hatta müzik arkeoloğu. Ama sadece dönemleri, tarzları, şarkıcı, besteci ya da söz yazarlarını araştırmıyor. O müziklerin ortaya çıktığı siyasi, ekonomik, sosyal koşullarla bağlantılarını ortaya koyuyor. Dinletili söyleşilerinden birinde ben de bulunmuş, hayata şarkılardan bakmanın ne kadar ilginç ve eğlenceli olduğunu görmüştüm. Kitapları var... İkilemli soruların bu haftaki konuğu radyo ve TV programcısı, DJ ama her şeyden önce ‘dinleyici’ Murat Meriç.
◊ İkisi de çok ses getirdi. Siz olsanız ilk hangi kitabınızı okurdunuz: “Pop Dedik”i mi “100 Şarkıda Memleket Tarihi”ni mi?
- Önce “Pop Dedik” çünkü sonrasında yazdıklarımın ve yazacaklarımın temeli o.
◊ İkisinde de programlar yaptınız: Televizyon mu radyo mu?
- Radyo. O mikrofonun başında insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Asla vazgeçemem.
Başka bir büyüsü var.
◊ Radyo dedik de... Cumhuriyetin divası Müzeyyen Senar mıdır Safiye Ayla mı?
- Tartışmasız Müzeyyen Senar. Cumhuriyet gibi kadın: Direnerek büyüdü, yükselirken sırtını geleneğe dayamadı ve hep geleceği hedefledi.
◊ Peki imkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz: Dede Efendi mi halk ozanı Âşık Veysel mi?
- Kahveyse Dede Efendi. Âşık Veysel’le demlenmeyi isterdim, kahve kısa gelir.
◊ Demlenilen sofraya hangisi daha çok yakışır: Leonard Cohen mi Bob Dylan mı?
- Cohen. Dylan fazla geveze. Muhabbete katılmak ister gibi, konuştukça konuşuyor.
Üstelik dinlemezseniz ayıp oluyor...
◊ Aslında bir öncekilere tekabül ediyorlar değil mi biraz: Müslüm Gürses mi Orhan Gencebay mı?
- Müslüm Gürses.
BARIŞ MANÇO HİKÂYE CEM KARACA ROMAN YAZARI
◊ Türk rock’ın kralı kim: Cem Karaca mı Barış Manço mu?
- “Çocuklarından birini seç” gibi olmuş bu soru. Yandan dolaşarak cevaplayayım: Barış Manço çok iyi bir hikâye anlatıcısı, Cem Karaca ise roman yazarı. Ben roman seviyorum.
◊ Kendi döneminde hangisi daha büyük star oldu: Zeki Müren mi Tarkan mı?
- Zeki Müren. Onu kimse geçemez. Erol Büyükburç, döneminde Tarkan’dan büyüktü ama Zeki Müren o dönem ondan da büyük. Hep öyle.
◊ Türkiye müziklerinde yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı sonbahar/kış mı?
- Sonbahar/kış romantik, ilkbahar/yaz coşkulu. Benim mevsimim sonbahar. Bilhassa eylül şarkılarının tadı ayrı.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz ama tek kullanımlık hakkınız var. Nereye giderdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişi biliyorum. Korkutucu olmasına rağmen geleceği tercih ederdim.
◊ “Geçmişin ve geleceğin en iyi kadın yorumcusu”... Ajda mı Sezen mi?
- Bunu bir yerde Ajda Pekkan için söylemiştim. Hâlâ aynı noktadayım. Sezen Aksu’nun yeri ayrı ama yorumculuğu tartışılır.
◊ Hiç Yeşilçam filmleri izler misiniz? Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Filiz Akın. Yeri bende çok özel. Bir tek Müjde Ar’la yarışır. Sorunun ilk kısmını da duymamış olayım. Yeşilçam filmleri olmasa hayat geçer mi?
◊ Sofrada hangisiyle daha lezzetli tartışılır: Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu?
- Nuri Bilge Ceylan. Zeki Demirkubuz’un bir noktada mızıkçılık yaparak sofrayı terk etmesinden korkarım.
◊ Peki hangisine tahammül edilmez: Durup durup şarkı patlatana mı durup durup öpmeye kalkana mı?
- Temas severim ama öpmeye kalkanı durdurmak zor. Şarkı söyleyen bir şekilde susturulabiliyor.
◊ Müziğin ana vakti gündoğumu mudur günbatımı mı?
- Günün doğuşunu sessiz karşılamayı sevenlerdenim.
En sonunda Bodrum orada biraz durdum GÜFTELİ CEVAPLAR...
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?
- Ben Anadolu yakası insanıyım; “Kadıköy çarşısında, sinema çıkışında / Yağmur ıslattı beni” diyen Kesmeşeker’in yanındayım.
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Yüzyüzeyken Konuşuruz’un şarkısında olduğu gibi: “En sonunda Bodrum / Orada biraz durdum” Hem Zeki Müren’in de bir bildiği olmalı!
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Çirkinlik/güzellik göreceli konular, fakirlik ve zenginlik de insanın dünyasıyla alakalı. Sözü, Cem Karaca’ya bırakayım: “İnsan olmanın verdiği onurla yaşadığımız sürece gerisi boş...”
◊ Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Elbette ki sonu kötü bitse de âşık olmak. Yoksa yaşamanın ne anlamı kalır ki? Bütün şarkılar bunu anlatıyor, birini örnek versem diğerlerine ayıp olur.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Bir İlhan İrem şarkısı “Bir duygu bu / Aşk değil nefret değil” der, kayıtsız kalmayı tercih eder. Ama bence nefret. Aşkın bittiği nokta derseniz, orada kayıtsızlık devreye girer.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Ankaralısınız. Ankara mı İstanbul mu?
- Çanakkale.
◊ Deniz-sahil-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?
- Sahil.
◊ Deniz mi havuz mu?
- Yine deniz.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Dama.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Gece.
Televizyonum yok EV HALLERİ...
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Sosyal medya-YouTube-telefon mu pijama-terlik-televizyon mu?
- Televizyonum yok, pijama sevmem, çıplak ayak dolanırım. Onun için biraz da mecburen ilk şık.
◊ İlkinde 10 bin, ikincisinde 41 bin takipçiniz var. Instagramı mı Twitter mı?
- Takipçi sayılarına bakmadan Twitter. Her şeye rağmen kendimi daha iyi ifade ediyorum. Diğeri bana hâlâ fazla özel geliyor.
◊ Uzun saçlı olmanın nesi daha zor: Geç kuruması mı önyargılar mı?
- İkisine de aldırmıyorum ama önyargıların hâlâ sürüyor olması bana çok tuhaf geliyor.
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