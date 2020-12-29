Aşı yanlıları neden bu kadar sertleşti?

Müzik tarihçisi hatta müzik arkeoloğu. Ama sadece dönemleri, tarzları, şarkıcı, besteci ya da söz yazarlarını araştırmıyor. O müziklerin ortaya çıktığı siyasi, ekonomik, sosyal koşullarla bağlantılarını ortaya koyuyor. Dinletili söyleşilerinden birinde ben de bulunmuş, hayata şarkılardan bakmanın ne kadar ilginç ve eğlenceli olduğunu görmüştüm. Kitapları var... İkilemli soruların bu haftaki konuğu radyo ve TV programcısı, DJ ama her şeyden önce ‘dinleyici’ Murat Meriç.



◊ İkisi de çok ses getirdi. Siz olsanız ilk hangi kitabınızı okurdunuz: “Pop Dedik”i mi “100 Şarkıda Memleket Tarihi”ni mi?

- Önce “Pop Dedik” çünkü sonrasında yazdıklarımın ve yazacaklarımın temeli o.

◊ İkisinde de programlar yaptınız: Televizyon mu radyo mu?

- Radyo. O mikrofonun başında insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Asla vazgeçemem.

Başka bir büyüsü var.