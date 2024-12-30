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ATSO ve kreş meselesi…

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Kreş#ANTALYA

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Yusuf Hacısüleyman’ın son meclis toplantısında ‘kreşleri’ gündemine alması dikkatimi çekti.

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Ne dedi Yusuf Bey?

ATSO ve kreş meselesi…

DENGE BOZULUYOR

“Birçok ilçemizde, özel sektör kuruluşlarının kreşlerine giden çocuklar, belediye kreşlerine yönelmektedir. Oysa bu kreşlerin asıl amacı, ekonomik yeterliliği olmayan ailelerin çocuklarına hizmet sunmaktır. Belediyelerin, özel sektörü zorlayacak şekilde bu alanda yoğunlaşması hem dengenin bozulmasına hem de kaynakların yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır.”

*

İyi, güzel de ilk taşı atan, dengeyi bozan özel kreşler olmadı mı?

*

O denge zamanında öyle bir bozuldu ki bırakın ekonomik yeterliliği olmayan aileleri, belli bir ekonomik seviyenin üstündeki aileler bile çocuklarını kreşlerden alıp ananeye, babaanneye emanet etmek zorunda kaldı.

*

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Böyle bir imkanı olmayan kadınlar ağlaya ağlaya iş yerlerinden ayrıldı.

*

Yerel yönetim, bu isyanı görünce ufak ufak bu alana yatırım yapmaya başladı.

*

Özel sektör yine oralı olmadı, burnundan kıl aldırmadı!

*

Çünkü belediye kreşlerinin muhit fark etmeksizin bu kadar tercih edilebileceğini öngöremedi.

*

Allah var, bazı belediyeler ünlü eğitim kurumlarını bile geride bırakıp çok iyi fiziki koşullarda, çok iyi öğretmenlerle bu işe el attı.

*

Hatta özel sektörden, belediye kreşlerine başarılı öğretmen transferleri yapıldı.

*

Yetmedi, teknoloji de takip edildi.

*

Belediye kreşlerinin özel geliştirdiği aplikasyonlarla, veliler çocuklarını an be an takip etmeye başladı.

*

Bu başarı ve güven ortamı kulaktan kulağa yayıldı, özel sektör de ne olduğunu şaşırdı.

*

Yani mesele, uygun fiyatlı kreş anlayışından çok öteye geçti.

*

Kreşe aylık ödenen bedel elbette önemli ancak aileler, yemek, güvenlik, eğitim gibi temel meseleleri de önemsiyor.

*

O yüzden özel sektör isyan etmeden önce şöyle bir boy aynasına bakmalı.

*

Eminim ki sektörü başarıyla temsil eden ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Akbaş da zaman zaman öz eleştiri yapıyordur.

*

Ama bu eleştirileri sanırım Yusuf Bey’le paylaşmıyor.

*

Umarım bundan sonra paylaşır ve ortaya daha hakkaniyetli bir çözüm planı ortaya çıkar…

#Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası#Kreş#ANTALYA
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