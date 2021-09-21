Fotoğraf stüdyosundan çıktı haber peşinde 60 ülke gördü

Sevgili okurlar... Ülke olarak son dönemde birçok afet yaşadık. Foto muhabiri meslektaşlarım tüm bu sıcak olaylara yakından tanıklık etti, bir olaydan diğerine koştu. Bu isimlerden biri de İhlas Haber Ajansı(İHA) Foto Muhabiri İsmail Coşkun’du.





Marmara’da musilaj, Marmaris’te orman yangını derken kendini Bozkurt’taki selde buldu. Çok sayıda olayda yan yana görev yaptığım genç meslektaşım İsmail Coşkun, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı dehşeti, “Suyun hem ateşi söndürdüğüne hem de insanları öldürdüğüne tanık oldum ve hepsini 15 günün içerisinde yaşadım” sözleriyle özetledi. Bu haftaki konuğum İsmail Coşkun’la hem fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini hem de ajans foto muhabiri olarak sıcak olaylarda görev yapmanın ne tür zorlukları olduğunu konuştuk.







MAKİNENİN BÜYÜSÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ

