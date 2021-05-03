Terör ve Şube

Koronavirüste günlük vaka sayısı, nasıl 5’er bin 5’er bin artarak uçtuysa, şimdi de 5’er bin 5’er bin azalarak yelkenleri suya indiriyor.

Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.

Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).

Van ve Muş

Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.

Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...

Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?

Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.

Gözden kaçmasın