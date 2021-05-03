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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Terör ve Şube
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Terör ve Şube

3 Mayıs 2021

Ayrıntıyı Akşam Gazetesi’nde okudum.

Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.

PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)

*

Buna çok memnun oldum.

Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.

Dolayısıyla da legalize oluyor.

Öyleyse?

Meksika Sınırı’nda inşallah

bir terör devleti kurulur.

O devlet, inşallah bütün dalkavuk devletler tarafından resmen tanınır.

O devlet belki NATO’ya bile girer. Belki S-400’ler meselesinde karşımıza bir diplomatik heyet olarak dikilir.

Niye olmasın?

Amerika’ya bir üst akıl lazım.

Ortadoğu’da bol miktarda var.

Şube açacak devletler, kadro ihtiyacını oradan karşılayabilirler.

*

Şube dedim.

Evet.

Paralar ve silahlar Amerika’dan.. Ama akıl ve fikir ise terör baronlarından... Kimin dağarcığında ne varsa...

Gün ola, harman ola... Bakarsınız bir gün, roller bile değişmiş, ABD bir şube olmuş, patron ise Kandil’de bir konakta oturuyor. Ve ara sıra okyanus ötesine sırf teftiş için gidip geliyor.

X

Fark’a dikkat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Mayıs 2021
24 Nisan’ın üzerinden 8 gün geçti, soykırım masalı hâlâ gündemdeki yerini “coşkuyla” koruyor. Yanlış okumadınız coşkuyla dedim.

Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder.

5 milyon nedir ki?

Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var.

Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil.

Değil.

***

Peki, mesele siyasal ağırlık mı?

Bence o da değil.

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Bu kadarı yeter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Mayıs 2021
Çok uzatmadık mı?

Joe Biden’a, soykırımla ilgili gereken cevap, bir kere verilirdi, yeterdi. Gülle gibi ağır lafları her gece her vesileyle televizyonlarda tekrarlamak, bence meseleye hafiflik getirebilir.

- Tıpkı Amerikalıların getirdiği gibi.

***

Amerikalılar bu meseleyi zaten hafifletmişlerdir.

Her yıl aynı tarihte, “söylesem mi söylemesem mi” diye papatya falı açtıkları bir konu, ciddiyetini nasıl muhafaza eder? Hele yıllarca yok sayılan bir nesne, bu yıl birdenbire nasıl var olur? 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde bunu Joe Biden’a sorsak bile kime ne fayda getirir?

***

Dünyada artık devlet adamı yetişmiyor deyince yadırgıyorsunuz.

Siz söyleyin.

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17 günlük kamp

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Nisan 2021
Her yıl, 3 günlük Ramazan Bayramı’nı allem edip kallem edip 9 günlük tatile çıkarmayı becerirdik.

Bu yıl 9’u ikiye katlayıp, tatili 17 güne çıkardık.

Kurban Bayramı’na Allah Kerim.

*

Aman, otoyollara dikkat diyorduk yıllarca... Trafik Canavarı’na dikkat.

Ne değişti?

Şimdi tehlikenin sadece cinsi değişti. Aman koronavirüs’e dikkat diyoruz, o kadar.

Yani nereden baksanız, işin özü kurallara riayet.

*

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Virüsten beter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Nisan 2021
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs.

 

Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.

***

Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..

Onlara dayanamıyorum.

***

Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.

- Yahu kısıtlama size ne yazar?

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Neye benziyor?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Nisan 2021
﻿Kısıtlamalar, Ramazan Bayramı’nı da içine aldığı için sevinen laikçiler var. (Laik demedim, laikçi dedim.)

Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!

...........

Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.

(Dindar demedim, dinci dedim.)

***

İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.

***

Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Nisan 2021
Koronavirüste günlük vaka sayısı, nasıl 5’er bin 5’er bin artarak uçtuysa, şimdi de 5’er bin 5’er bin azalarak yelkenleri suya indiriyor.

Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.

Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).

Van ve Muş

Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.

Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...

Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?

Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.

Gözden kaçmasın

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Nasıl bir nefret...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Nisan 2021
İçlerinde ne varsa kustular.

Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.

Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.

İşte öyle birini buldular.

*

Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.

Soykırım’dan öte bakın ne dedi:

- Aman tekrarı olmasın.

Ne demek?

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Hangi hakla?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Nisan 2021
Şu 24 Nisan’larda, soykırım masalı için “racon kesme hakkı”nı ABD’ye kim vermiş?

Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.

Nedir? Soykırım.

- Dedi mi demedi mi?

Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?

***

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.

Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.

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‘Talip ve öneri...’

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Nisan 2021
Kendi anlatıyor.

İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.

İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.

Eh, ne yapsın?

O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...

Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.

***

Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.

Hayır...

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Büyük gün

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Nisan 2021
23 Nisan günü, 27 Mayıs’ı konuşmak...

Allah Allah...

23 Nisan günü, Menderes’in sonu’nu konuşmak.

Bu da mı olacaktı?

......

23 Nisan günü 104 Emekli Amiral’in bildirisini mi konuşacaktık, yazacaktık?

Başımıza gelmeyen bir bu mu kalmıştı?

*

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Bir kerecik de...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Nisan 2021
Şu 128 milyar dolar lafından, kusmak geldi, yeter.

Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.

Bir kerecik de hırsız yakalansa.

Bir kerecik de vatan sahiden

ona buna peşkeş çekilse.

Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.

***

Menderes için dediniz ki:

İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.

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Oy meselesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Nisan 2021
- Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu?

- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.

Erdoğan mı, Akşener mi?

Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.

- En az oy kime çıkmış?

Kılıçdaroğlu’na.

Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.

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Tuhaf şeyler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Nisan 2021
Önce iki soruya cevap.

Birincisi.

Okuyucular soruyor:

- İlhan Kesici meselesi nedir?

Cevap veriyorum:

Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?

***

İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.

Okuyucular soruyor:

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Bu bir marka

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Nisan 2021
Kahraman Yunan, nasıl da döküyordu benzini göçmenlerin üzerine....

Vallaha hiç korkmuyordu.

Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...

Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.

***

Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?

İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?

Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.

Demode oldu!

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Fark burada

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Nisan 2021
İki parti daha kuruluyormuş...

Ne demek bu?

İki Cumhurbaşkanı adayı daha demek.

Mevcut adayları da sayarsanız, şimdiden 10-15 aday eder.

Ciddiyetsizlik böyle başlar.

***

Gördüğünüz her parti başkanına lider derseniz olacağı buydu.

Böyle yapa yapa genel başkanlık makamını belki yüceltmek istediniz ama liderlik kavramını zedelediniz.

***

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Avrupalıymış

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Nisan 2021
Yunanistan sayesinde diplomasinin bile ne paçoz hale getirilebileceğini gördük.

Ama daha mühimi...

Yunanistan’ın arkasındaki

AB kumaşının kalitesiyle, bir kere daha teşerrüf ettik.

- Hangi müzakere?

- Hangi diyalog?

- Hangi diplomasi?

Avrupalıymış...

Bizim köyde böyle insanlara selam bile verilmez.

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Yeni bir rota

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Nisan 2021
Meral Akşener’e ‘Millet İttifakı’nın yeni patronu’ diyebilir miyiz?

Erken olsa bile diyebiliriz.

Oy sayımı, burada para etmez.

Sayısal değil, siyasal ağırlık rol oynuyor.

Her sözüne şüpheyle bakılan değil, ne söyleyeceği merak edilen siyasetçi tipi artık öne fırlıyor.

*

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını sordular.

Akşener ne dedi:

Bence sakıncası yok / Henüz vakit erken

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Hani nerede aday?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Nisan 2021
Dikkatinizi çekerim.

“Ortak karar alınırsa, adaylıktan kaçamayacağını” söylemişti CHP Lideri.

Bunu söyleyeli kaç gün oldu,

3 - 5 - 7... Bilmem kaç gün?

Demek ki aday olacabileceğine dair bir ışık belirmiştir.

Çok güzel.

***

Ne beklerdiniz?

Millet İttifakı partileri, derhal CHP Genel Merkezi’ne başvurarak, 

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30 gün yeter ama dolu dolu

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Nisan 2021
Ramazan, imdada yetişti.

Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir.

En azından yavaşlatabilir.

Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır.

Tam da zamanında...

Tam da baharla birlikte.

Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken...

***

30 gün çok mühim bir süre.

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