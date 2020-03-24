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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Sokak

24 Mart 2020

﻿Bunlar güya bir düzeyde eğitim almış insanlar... Bilgili ve hatta görgülü geçinen insanlar.

“Sokağa çıkmayın” diyorsun, önce onlar çıkıyor.

Garibanlar ise tavsiyelere uyup 40 metrekare’lik evlerine kapanıyor.

***

Şu İstanbul’a bakınız.

İki ayrı grubu kıyaslayınız.

Varoş diye küçümsediğimiz semtlerin sokakları boşalmıştır. Herkes itaatkâr biçimde evine çekilmiştir.

Ama kendini aristokrat zanneden insanların oturduğu semtlerde kural işlemiyor. Bir sürü insan sokakta... Tabii ki hepsi değil. Yarı aydın / yarı zengin bir güruh bu...

- Münevver cahiller.

***

Kendilerini koronavirüsten daha güçlü görüyorlar. “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” sınıfı bu...

Ne tıp ilmine saygıları var, ne devlete saygıları var, ne de kendilerine.

Bir kısmı belki tahsil görmüştür ama ne yapayım? Terbiye yok.

***

Yine de bravo.

1 buçuk 2 metrelik sosyal mesafe’yi dillerinden hiç düşürmüyorlar.

Uygulamıyorlar ama içinde sosyal kelimesi geçtiği için, onu çok sevdiler: Sosyal.

Evde olsalar zaten bir odaya kapanıp sosyalleşeceklerdi.

Bunların alkol dozu da böyledir:

- Sosyal.

Yani “sosyal insan.”

Düşünün artık gerisini.

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