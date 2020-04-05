Bir “dama” şekli çizin...
8 x 8... 64 tane “kare”den oluşan bir tablo... Bulmacalar vardır hani, soldan sağa, yukarıdan aşağı karecikler...
İşte öyle bir şey.
....
Birinci kareye 1 pirinç tanesi koyun.
İkinci kareye 2 pirinç tanesi.
Üçüncüye, 4 pirinç tanesi.
Dördüncüye 8 pirinç diye hep katlayarak gidin... Hiç üşenmeyin. 64’üncü, yani sonuncu kareye geldiğiniz zaman, ne kadar pirinç olmuş bir bakın. Rakamı telaffuz bile edemeyeceksiniz.
.....
Bilinen, yaygın bir aritmetik şakasıdır.
****
Niye yazdım?
Bu virüs var ya...
- 1 kişi, 16 kişiye bulaştırıyormuş.
Demek ki o 16 kişi, başka bir 16’ya... Onlar da yine başka bir 16’ya bulaştıra bulaştıra, katlayarak bir yerlere varıyor. Kimbilir nerelere kadar gidiyor.
Sıkı tedbirler bu yüzden alınıyor. zaten yasakların nedeni bu.
***
Sosyal mesafe bile pratik bir kurala bağlandı: 3 adım.
Canım efendim, 2 buçuk da olur, 3 buçuk da olur. Futbol hakemi gibi frikik barajı’nı santimle ölçecek değiliz... Bütün bunlar bize disiplin getirecek.
Ve bu virüs, defolup gittiği zaman, biz inşallah “disiplinli demokrat” bir toplum olacağız.
***
Bütün mesele 1 ay / 2 ay dişimizi sıkmak.
İnsanların hayatında, 2 ay’ın kıymet-i harbiyesi nedir ki? Üstelik o 2 ay, sonradan bize taze bir ömür olarak geri dönecektir.
Hem de KDV’siyle beraber.
Pazar kahvesi
Bir “dama” şekli çizin...
8 x 8... 64 tane “kare”den oluşan bir tablo... Bulmacalar vardır hani, soldan sağa, yukarıdan aşağı karecikler...
İşte öyle bir şey.
....
Birinci kareye 1 pirinç tanesi koyun.
İkinci kareye 2 pirinç tanesi.
Üçüncüye, 4 pirinç tanesi.
Dördüncüye 8 pirinç diye hep katlayarak gidin... Hiç üşenmeyin. 64’üncü, yani sonuncu kareye geldiğiniz zaman, ne kadar pirinç olmuş bir bakın. Rakamı telaffuz bile edemeyeceksiniz.
.....
Bilinen, yaygın bir aritmetik şakasıdır.
****
Niye yazdım?
Bu virüs var ya...
- 1 kişi, 16 kişiye bulaştırıyormuş.
Demek ki o 16 kişi, başka bir 16’ya... Onlar da yine başka bir 16’ya bulaştıra bulaştıra, katlayarak bir yerlere varıyor. Kimbilir nerelere kadar gidiyor.
Sıkı tedbirler bu yüzden alınıyor. zaten yasakların nedeni bu.
***
Sosyal mesafe bile pratik bir kurala bağlandı: 3 adım.
Canım efendim, 2 buçuk da olur, 3 buçuk da olur. Futbol hakemi gibi frikik barajı’nı santimle ölçecek değiliz... Bütün bunlar bize disiplin getirecek.
Ve bu virüs, defolup gittiği zaman, biz inşallah “disiplinli demokrat” bir toplum olacağız.
***
Bütün mesele 1 ay / 2 ay dişimizi sıkmak.
İnsanların hayatında, 2 ay’ın kıymet-i harbiyesi nedir ki? Üstelik o 2 ay, sonradan bize taze bir ömür olarak geri dönecektir.
Hem de KDV’siyle beraber.