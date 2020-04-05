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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

5 Nisan 2020

Bir “dama” şekli çizin...

8 x 8... 64 tane “kare”den oluşan bir tablo... Bulmacalar vardır hani, soldan sağa, yukarıdan aşağı karecikler...

İşte öyle bir şey.

....

Birinci kareye 1 pirinç tanesi koyun.

İkinci kareye 2 pirinç tanesi.

Üçüncüye, 4 pirinç tanesi.

Dördüncüye 8 pirinç diye hep katlayarak gidin... Hiç üşenmeyin. 64’üncü, yani sonuncu kareye geldiğiniz zaman, ne kadar pirinç olmuş bir bakın. Rakamı telaffuz bile edemeyeceksiniz.

.....

Bilinen, yaygın bir aritmetik şakasıdır.

****

Niye yazdım?

Bu virüs var ya...

- 1 kişi, 16 kişiye bulaştırıyormuş.

Demek ki o 16 kişi, başka bir 16’ya... Onlar da yine başka bir 16’ya bulaştıra bulaştıra, katlayarak bir yerlere varıyor. Kimbilir nerelere kadar gidiyor.

Sıkı tedbirler bu yüzden alınıyor. zaten yasakların nedeni bu.

***

Sosyal mesafe bile pratik bir kurala bağlandı: 3 adım.

Canım efendim, 2 buçuk da olur, 3 buçuk da olur. Futbol hakemi gibi frikik barajı’nı santimle ölçecek değiliz... Bütün bunlar bize disiplin getirecek.

Ve bu virüs, defolup gittiği zaman, biz inşallah “disiplinli demokrat” bir toplum olacağız.

***

Bütün mesele 1 ay / 2 ay dişimizi sıkmak.

İnsanların hayatında, 2 ay’ın kıymet-i harbiyesi nedir ki? Üstelik o 2 ay, sonradan bize taze bir ömür olarak geri dönecektir.

Hem de KDV’siyle beraber.

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