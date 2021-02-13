Ne fena şey

Uğur Mumcu cinayetinin işlendiği gündür 24 Ocak. (1993)

Başka bir 24 Ocak da

Gaffar Okkan cinayetinin işlendiği gün. (2001)

İkisini de rahmetle anıyorum.

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Bir 24 Ocak daha var. (1980)

Ekonomide mühim bir kilometre taşı ve 24 Ocak Kararları diye anılan bir dizi paket.

Bugün bir izi kaldı mı bilemem ama Türk Basını’nda, ekonomi sayfalarının, uzman ekonomi muhabirlerinin ve ekonomi yazarlarının, velhasıl, bilgiye dayanan yeni bir gazetecilik türünün başladığı tarihtir 24 Ocak.

Hepsine selam olsun.