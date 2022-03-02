Rusya’yı en öfkelendiren noktalardan biri acaba nedir? Ukrayna’nın NATO’ya doğru yönelmesi mi?
Eh, olabilir.
Rusya, kuşatılmışlık duygusu’na kapılabilir...
Ya da mış gibi yapabilir.
Eğer öyleyse kolay.
“Ukrayna NATO’dan vazgeçerek” Putin’in gazını rahatça alabilir.
***
Ne kaybeder? Hiç.
Ukrayna, NATO’yu bir şey zannediyor.
Oysa NATO, Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu gibi bir nostaljik yapıdan ibaret...
Kimseye bir faydası da yok...
Olsaydı, önce Türkiye’ye faydası olurdu... Bize yapılan saldırıları sadece seyretti. Ayıplamadı bile.
***
Ukrayna, Amerika’yı da bir şey zannediyor... Onun inanılmaz ve güvenilmez olduğunu bilmiyor...
En sağlam stratejik ortağı Türkiye’yi nasıl sattığından haberi yok galiba... Kaldı ki, en son Yunanistan’ı bile hayal kırıklığına uğratmıştır.
Özetlersek:
- İpiyle kuyuya inilmez.
***
Zelenski’ye biri anlatmalı ki:
- Avrupa Birliği’ne girmenin bir zararı yok... Kabul.
- Lakin, NATO’ya girmenin de bir yararı yok.
***
Buna rağmen, bu savaş, yine de en çok NATO’ya yaramıştır.
Profili düşmüş, demode bir kuruma, ne güzel bir PİAR bu.
İlahi NATO!
Tek kurşun atmadan, tek kuruş harcamadan meşhur oldun bak!..
Kime yarar?
Rusya’yı en öfkelendiren noktalardan biri acaba nedir? Ukrayna’nın NATO’ya doğru yönelmesi mi?
Eh, olabilir.
Rusya, kuşatılmışlık duygusu’na kapılabilir...
Ya da mış gibi yapabilir.
Eğer öyleyse kolay.
“Ukrayna NATO’dan vazgeçerek” Putin’in gazını rahatça alabilir.
***
Ne kaybeder? Hiç.
Ukrayna, NATO’yu bir şey zannediyor.
Oysa NATO, Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu gibi bir nostaljik yapıdan ibaret...
Kimseye bir faydası da yok...
Olsaydı, önce Türkiye’ye faydası olurdu... Bize yapılan saldırıları sadece seyretti. Ayıplamadı bile.
***
Ukrayna, Amerika’yı da bir şey zannediyor... Onun inanılmaz ve güvenilmez olduğunu bilmiyor...
En sağlam stratejik ortağı Türkiye’yi nasıl sattığından haberi yok galiba... Kaldı ki, en son Yunanistan’ı bile hayal kırıklığına uğratmıştır.
Özetlersek:
- İpiyle kuyuya inilmez.
***
Zelenski’ye biri anlatmalı ki:
- Avrupa Birliği’ne girmenin bir zararı yok... Kabul.
- Lakin, NATO’ya girmenin de bir yararı yok.
***
Buna rağmen, bu savaş, yine de en çok NATO’ya yaramıştır.
Profili düşmüş, demode bir kuruma, ne güzel bir PİAR bu.
İlahi NATO!
Tek kurşun atmadan, tek kuruş harcamadan meşhur oldun bak!..