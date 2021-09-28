Kayda geçsin

Meral Akşener’in bu kadar şakacı olduğunu bilmezdim.

Bizi çok güldürdü.

Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti ve İkinci Fatih ilan etti.

Tıpkı Fatih gibi İmamoğlu da demiş ki:

- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım...

Ve almış.

Yani “iki kararlı lider.”

Sultan Mehmet ve İmamoğlu.

Gel de alkışlama.