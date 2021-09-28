Kayda geçsin

Ancak ne zaman?
- Kaç sandık sonra?
Yani kaç yıl sonra?
***
Esasen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1 barajıyla zor yolu seçmiştir.
Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için 1’inci parti olmak yetiyor.
En azından koalisyon ortağı.
***
Buna karar vermek çok zormuş gibi, aylardır yıllardır tartışıp duruyoruz.
Dostla düşmanı ayırt etmek, bu kadar müşkül olmasa gerek.
Kaldı ki ABD, düşman olduğunu, en azından düşman gibi davrandığını açıkça gösteriyor.
Üstelik stratejik ortaklık denen bir ucubeyle de bizi avutuyor.
***
Ama yeter.
İş “Bu kadarına da istiskal denir” noktasına gelmeden, tavrımızı koyalım artık. İnanın ki o zaman rahat edeceğiz.
Dost bilinen düşman
Z kuşağı...
Partilere nasıl dağılacak, nasıl yansıyacak acaba?
Bunu bilmiyoruz.
............
3 milyon civarı gurbetçi oyu var... Onun da rengini bilmiyoruz. Elimizde böyle bir araştırma yok.
***
Ayrıca
Birisi, ta 1453’te, gemileri bile karada yürütmüş...
Öbürü ise bu çağda, otobüsleri bile karada yürütemiyor.
Ne kadar benziyorlar, değil mi?
Çatı Aday
Diyelim ki, HDP’yle Millet İttifakı, müzakereye oturdular.
HDP, öyle bir aday önerip dedi ki:
- Çatı Aday bu zat olursa ittifakın yanındayız... Aksi halde biz yokuz.
Ne cevap verecek Millet İttifakı?
Ne güzel...
Mesela SP Lideri Temel Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hem de yüzde 1 buçuk oyla...
Sembolik Cumhurbaşkanı’nın sembolik yardımcısı.
............
Yine mesela, Ali Babacan İttifak’a katılmışsa, 1 buçuk oyla o da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilecek...
Demokrasi böyle bir şey.
***
Eh, onlar yüzde 1 buçuk oyla bu kadar yüksek makama gelebiliyorlarsa, yüzde 10’luk HDP, her yere gelebilir. Eş Başkanları pekâlâ İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı,
Hal böyleyken sandık her şey değildir diye bağırmanın anlamı yok.
Evet... Demokrasilerde sandık tek başına hiçbir şey değildir ama çıkarın bakalım sandığı demokrasi envanteri’nden, geriye ne kalıyor?
Hele bir de her gün seçim, ille de seçim diye bağırmışsanız...
Olmazsa olmaz
Anlaşılıyor ki, HDP’siz bir Millet İttifakı, planlanan hedefin çok uzağında kalacak.
Öyle veya böyle, HDP’yle anlaşmak şart.
Ama nasıl?
CHP, HDP’ye muhtaç da, HDP sanki CHP’ye muhtaç değil mi?
Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor?
Vaat ve yetki
Şunu düşündünüz mü hiç?
Cumhur İttifakı’nın adayı, meydanlarda (makul) her şeyi vaat edebilir, çünkü yetkisi var. Adı üstünde: Tek Adam.
Peki, Milllet İttifakı’nın adayı ne vaat edebilir? Hiç... Çünkü yetkilerini devredeceği için kolu kanadı kırıktır.
***
Öyle ya.
Çıkıp ne diyecek:
HDP, Bölge Partisi olmaktan çıkıp, Türkiye Partisi olmaya karar vermiş.
Darısı CHP’nin başına.
O da Sahil Partisi olmaktan çıkıp, dağların, ovaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl 780 bin km karelik bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olur inşallah.
Anlamı var
Demirtaş’a yol açılsa da keşke aday olsa..
Adaylığın lafı bile mühimdir.
Çünkü:
Boş hayallerden vazgeçip,
Bunlar şimdi anketlerde gözükmüyor ama sandıktan fışkıracaklar:
- Takviye oyları...
- Biat oyları, inat oyları, ihanet oyları, intikam oyları...
Neler göreceğiz?
“Sadakat oyları” hariç.
*
Benzemez partiler’in ittifakı, daima pamuk ipliğine bağlıdır.
Yönetimler uzlaşsa bile
Ders kitaplarında Atatürk’ün olduğu sayfayı yırtın.
Geçen hafta da Yunan Bakan’ın talimatı vardı:
Selanik’te Atatürk’e ait hiçbir iz bırakmayın.
Anlaşıldı.
Tarih’i silemeyeceklerine göre sonunda diyecekler ki:
Takvimlerden 9 Eylül’ü çıkarıp atın.
Milli Takım
Sadece Şenol Güneş mi?
Ortaklar arasında mutlaka bir fair-play gerekir.
Başka türlü nasıl yürür birliktelik?
***
Cihan Paçacı nazik bir dille bunu hatırlatmıştır. Takım Oyunu gerektiren bağlayıcı vaat ve kararlar için, belirli prensipler lazım gelmez mi?
Söylediği budur.
Uzatmaya gerek yok.
***
Bunları Genel Başkan
Birinci şart bu.
Artık yemin mi eder, noterden peşinen senet mi verir, onu bilmem.
Fakat üç nokta var ki gözlerden kaçmamalı.
Özetliyorum:
***
Birincisi...
Bunu kabul edecek olan, ancak sembolik bir adaydır...
Yani düşük profilli bir emanetçi...
Hizmet vermek sanki oy avcılığı.
Velev ki öyle.
Siyasetin doğasında var bu.
- Ver hizmeti, al oyu.
- Al oyu, ver hizmeti.
Siyaset niye yapılır?
***
- Akşener iltifat etmiş, teşekkürler ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir lidere benzemek benim ne haddime... Ben bir siyasetçiyim, bir seçime girmişim, kazanmışım, hepsi bu... İstanbul seçimlerini benden evvel de kazanan siyasetçiler var... Hiç birimizin karşısında Bizans ve Haçlılar yoktu.
***
Çok bekledim,
Bunları söyler zannettim.
Ne gezer?
Bunca gün geçti, İmamoğlu’ndan ses seda çıkmadı.
Demek ki
Kılıçdaroğlu’nun verdiği eşkal’e bakmayın.
Bir de ben eşkal vereyim:
Ağzı laf eden, yalan vaatlerde bulunmayı becerebilen, pişkin ve yüzsüz biri.
Düzgün ve zarif insanı ne yapacaksınız? Küfür etmeyi bilen biri... İftira atmayı seven, on parmağında on kara olan biri.
Maksat değişik bir siyaset olsun. Yıllardır nezaket dolu bir siyaset yaşıyoruz. Yeter. Bıktık artık.
***
Kılıçdaroğlu, öyle bir eşkal çizdi ki, öyle bir adayı nereden bulacaksın?
Nafile aramayın.
Öyleyse, şu olacak:
AK Parti, MHP ve BBP hariç (çünkü onların adayı belli) diğer partiler kendi aralarında yarışacak. 7 parti mi, 8 parti mi, kaç partiyse işte, kıyasıya yarışacak.
Ne için?
- Birinci gelmek için.
Birinci gelen, Tayyip Erdoğan’la final maçı oynamaya hak kazanacak.
***
İşte ben bu sebeple diyorum ki:
- Seçim değil bu.
Vücutları başka yerde, akılları Çankaya Köşkü'nde ya da Külliye'dedir.
Çare?
Açıkça konuşup bu hayalden onları bir an evvel kurtarmaktır.
Belediyeciliğe o zaman konsantre olurlar.
Yazıktır Büyükşehir'lere.
*
Yeri gelmişken söyleyeyim.
Sırf belediye başkanlarını değil, birçok insanı iştahlandırıyor bu Cumhurbaşkanlığı...
Bizi çok güldürdü.
Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti ve İkinci Fatih ilan etti.
Tıpkı Fatih gibi İmamoğlu da demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım...
Ve almış.
Yani “iki kararlı lider.”
Sultan Mehmet ve İmamoğlu.
Gel de alkışlama.
Ne denir? Tek kelimeyle ayıp.
***
Beri tarafta... CHP Kadıköy İlçe Başkanı, 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı’nın mesajı okunurken, sırtını dönmüş.
Ne denir?
Siz söyleyin.
***
Bizde terbiyesizliğin ismi kutuplaşma’dır.
Ve hayli eski bir kurumdur.
Kayda geçsin
Millet ittifakı, seçimi ‘seçimden evvel’ kazanma çabasında.
İyi bir yol.
1 yılda yapacağı işleri 2 yılda, 3 yılda yapacağı işleri seçimi kazanmış gibi sayıp döküyor.
Dış politikayı 180 derece değiştireceğini ilan ediyor... vs.
***
Bu inanmışlık, siyasette çok mühimdir.
Örgütleri motive eder.
Partilerin bütün organlarını zinde tutar.
Ve seçmenin yüksek katılımını sağlar.
- Ama ölçüyü kaçırmamak şartıyla.
Ölçü kaçarsa ne olur?
Felaket olur.
Ciddiyet gider.
Ve geriye sadece erken öten horoz kalır.
***
“Şu koltuk senin, bu koltuk benim, öbür koltuk falancanın” türü peşin paylaşımlar kamuoyunda iyi karşılanmayacağı gibi, genel siyasetin düzeyini de düşürür.
Yani seçimi seçimden evvel kazanmak ince bir sanattır.
Eğer beceremezsen ters teper.
Bunu da kayda geçmiş olalım.
İki nokta
Akşener, aday olmadığını defalarca açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı koltuğunu elinin tersiyle itip reddeden ilk siyasetçi olarak tarihe geçti, bravo.
......
Ayrıca, olmayan bir Başbakanlığa talip olduğunu söyleyerek de siyasette yepyeni bir çığır açtı, bir bravo daha.
Ne sorunu?
Arkadaş, Kürt Sorunu’nu çözecek.
Büyük lider.
Lakin Kürt Sorunu nedir, söylemiyor.
Neleri çözeceksin bey?
- Madde madde say şunu.
Her önüne gelen, Kürt Sorunu diye yuvarlak bir laf edip geçiyor.
Bu defa geçemezsin.
- Say bakalım.
Bize yuttursan bile HDP’ye yutturamazsın.