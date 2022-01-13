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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Fatih Terim
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Fatih Terim

13 Ocak 2022

- 4 kere geldi...

- 4 kere gitti.

Demirel’e benziyor...

Merhum da 5 kere gidip

6 kere gelmişti ya...

Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,

oraya da çıkacaktı.

***

Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.

Esasen vazgeçilmez

olan insanlar da ender görülür.

Sürekli mücadele, sürekli başarı ve zafer, her geri dönüş’te onları bir basamak daha yukarı çeker.

***

Tabii onlardan mucize de beklenir. Yarım başarı,

çeyrek başarı, kimseyi tatmin etmez. Çünkü büyük işler yapmışlardır. Öyleyse yine yapmalıdırlar, çevresindekiler değil, yegâne sorumlu kendileridir. Hemen bir muhtıra yerler.

Halbuki vasat biri olsaydılar, onları göndermek kimsenin

aklına gelmezdi. Onları kimse istiskal de etmezdi.

***

Fatih Terim’in çok maçta

saha kenarında, bir iki kilo verdiğini tahmin ederim. Üstlendiği görev, bir ömür törpüsü’dür.

Buna rağmen o meşakkat, onu mesleğinden koparamadığı gibi, daha da güçlü kılıyor. Demirel’e benzettiğim bir yanı da bu.

Hele makul bir süre sonra Fatih Terim’e sokakta, çarşıda, pazarda, her karşılaştıkları yerde, insanların “kurtar bizi baba” diye bağırdıklarını görürseniz, beni hatırlayın.

X

Seyir defteri

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ocak 2022
Bizde her cumhurbaşkanı seçimi olaylı geçti.

Ta 60’larda başlayan Köşk Yarışı, 1973’te iyice tıkandı.

Faruk Gürler’in emr-i vakisi, Meclis’te tepki görünce, halim-selim bir zat’ta karar kılındı:

Fahri Korutürk.

Fahri Paşa, Divan Pastanesi’nde sütlü kahvesini güzel güzel içerken, kendisine acele Ankara’ya dönmesi bildirildi.

Gidiş o gidiş.

*

7 yıl sonra...

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Akılda kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ocak 2022
Anlaşılıyor ki...

Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.

Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.

Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.

***

Ne fena şey.

İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.

Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.

Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...

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Ya kaybederlerse...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ocak 2022
Millet İttifakı, seçimi kazanacağına dair o kadar kesin konuşuyor ki tıpkı kazanmış gibi.

Bu bir taktik olsa bile...

- Ya kazanamazlarsa?

*

Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.

*

Ne güzel anlatıyorlar:

İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.

Esasen

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Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ocak 2022
Sarıgül’ün kurmaylarından birini dinledim Beyaz Tv’nin Uyan Türkiye’m programında.

Ne güzel şeyler anlatıyordu.

Ebubekir Elmalı...

Hukukçuydu galiba.

Neler var Türkiye’de?

***

Mesela.... Ömer Avşar.

Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.

Dopdolu bir adam.

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Bunu unutmayın

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ocak 2022
Dünkü yazıda demiştim ya:

- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.

Sakın ha.

Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.

Mesela neleri?

***

Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.

Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.

***

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ocak 2022
Birikmiş notlarım var.

Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.

***

Önce adaylık meselesi.

Bu konu, kabak tadı verdiyse de

meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:

***

Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...

Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.

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Dil yâresi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Ocak 2022
Ta 70’li 80’li yıllardan beri çektiğimiz, sadece şiddet mi? Sadece terör mü?

Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.

Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.

*

Terör şöyle veya böyle bir gün biter.

Nitekim son çırpınışlar.

Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.

Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.

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Seçmen profili

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ocak 2022
ANAP ve DYP yok oldu ama seçmeni ne oldu?

Belli ki AK Parti’ye gitti.

20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...

***

CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.

****

Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...

Sonra?..

Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.

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Zor sorular

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ocak 2022
Hükümet üyeleri ABD’ye soruyor:

- Batı Trakya’da işin ne?

Güzel ama bunu muhalefet de  sormalı.

Niye sormuyor?

***

Hükümet üyeleri, ABD’ye sık sık şunu da soruyor:

- Suriye’de işin ne?

Soruyor ama bunu muhalefet de sormalı.

Niye sormuyor?

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Güçlü bir izm

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ocak 2022
Merhum Turgut Özal, siyasi eski 4 eğilim’i ANAP’ta birleştirmek istemişti... Partiyi kurarken, bütün enerjisiyle bu noktaya odaklanmıştı.

Bugün eski 4 eğilim’den eser yok.

Ne ümmetçi sağ kaldı, ne de bir sosyalist akım.

***

Bugün siyasette bütün mesele, bütün ölçü, bütün hedef:

- Demokrat olup olmamak.

Yani, siyasi partilerin ve siyasetçilerin sicili, artık sadece bununla ölçülüyor:

- Demokrat mı değil mi?

Gerisi teferruat.

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İyi işaretler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ocak 2022
Yılbaşı gecesi, yurt çapında 341 bin güvenlik personeli görev yaptı.

Asayiş, diğer günlerden ve gecelerden farksızdı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, 5-6 milyon mülteciyi de sayarsanız, 90 milyonluk bir kitlenin kontrolü kolay değil.

Ezici çoğunluk, sevinç ve güvenle yeni yıla girdiğine göre umutlar ve moraller iyi demektir.

***

Yıl başlar başlamaz hemen siyasi yazılara dönmek istemedim.

Her şeyden önce siyasi tansiyonun düşmesini diliyorum. O düşerse, ülkede her şey normale döner. Fiyatlar bile düşer.

Öfkeli insanların biraz sakinleşeceği, siyaseti esir alan kin ve nefret duygularının törpüleneceği, güzel günler bekliyorum.

***

Birşey söyleyeyim:

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Taze bir başlangıç

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ocak 2022
İhtiyar delikanlılar.

Hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar.

2022’ye neşeyle giren ateşli bir gençlik.

Moral yüklü...

Ve ümit dolu bir Türkiye.

- Yılı böyle karşılıyoruz.

***

Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak.

Bunlara sımsıkı sarılmış bir kitleyiz.

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Yarın 2022

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Aralık 2021
Demek ki 2023’e bir yıl kaldı.

Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?

Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...

Bağırmayın.

***

5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.

Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?

Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?

***

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2021’den kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Aralık 2021
ByLock’çu milletvekillerinin isimlerini öğrenemeden, bu yıl da geldi geçti.

Daha önce de iki yıl geçmişti.

Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.

*

2021’den kalan bir meçhul de şu:

“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”

Ne cinayeti ulan?

Kim kimi öldürüyor?

Aldırmayın.

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Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Aralık 2021
Ortak adayda aranılan vasıfları sayarken, aslında Kılıçdaroğlu kendini tarif ediyordu:

- Dürüst olan biri.

- Sevilen sayılan biri.

- Türkiye’de herkesin kabul edeceği biri.

Büyük tevazu...

***

Dikkatimi en çok çeken vasıf da şuydu:

- Nefsine hakim biri.

Ne demekti bu?

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Ne tesadüf

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Aralık 2021
Kılıçdaroğlu’nu Deniz Baykal parlatmıştı... Meclis’te olduğu kadar, 2009 belediye seçimlerinde de onu İstanbul’a aday göstererek şerefyâb etmişti.

Biliyorsunuz.

Baykal’ın bu jesti, bu nezaketi, cezasız kalmadı. Kemal Bey, partiyi alıp kaçtı.

***

Lakin, aynı şey, şimdi galiba kendi başına geliyor.

Büyük bir keşifte bulunarak İstanbul Belediye Başkanlığı’na layık gördüğü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Yaygın kanaat bu.

Yani, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı ejderha, önce Kılıçdaroğlu Bey’e baş kaldırıyor... Hayli de taraftar buluyor.

***

Ne derler hani?

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Taze başlangıç

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Aralık 2021
Yaygın bir inanca göre...

Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.

İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.

3 Ocak Pazartesi.

***

Şimdiden kutlu olsun.

Şimdiden...

Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.

***

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Eşkal

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Aralık 2021
Arkadaşı iyi tanırsınız.

Hasetten çatlayacak gibi.

Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.

Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.

............

Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.

Yeni iddiası şu:

- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.

***

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Süpermiş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Aralık 2021
Şuraya dikkat:

ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.

Kime karşı bu?

- Belli ki Türkiye’ye karşı.

Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.

Tersiymiş meğer...

ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.

***

Tıpkı bunun gibi.

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