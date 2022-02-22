Birikmiş notlar

İnsan gıpta ediyor doğrusu.

Büyük şef kendi partisinde bile kuramadığı otoriteyi, Millet İttifakı’nda kuruverdi. Ortaklarına ne derse kuzu kuzu kabul ettiriyor.

Öğrendim ki 28 Şubat tarihi de onun fikri ve önerisiymiş.

Yoksa kimin aklına gelir?

Temel Bey talep edecek değil ya...

Ama kim bilir?

Tadı damağında kaldıysa.

***

Üzerinde niye bu kadar duruyorum?