Her yıl bugün, 1915 olayları hakkında mutlaka birkaç laf söylemeye mahkûm edilmiş Beyaz Saray, bakalım bu yıl ne diyecek?
Koronayı falan unutup, acaba büyük felâket diyerek yine zevahiri mi kurtaracak?
Bilmiyorum.
Beyaz Saray bu virüsten ne zaman ve nasıl kurtulacak...
*
Gözden kaçanlar
ABD, Çin’e dava açıyor.
Hem de seri halde açıyor.
İyi haber bu.
Demek ki “Hukuk, bir gün Amerika’ya da lazım olabilirmiş” meğer.
***
İçeriye dönersek...
Koronavirüsün kendine müttefik bulduğu yegâne ülke, herhalde Türkiye’dir.
***
Buna rağmen...
Bu yaz Sağlık Turizmi’nde patlama yapacak olan yegâne ülke de yine Türkiye’dir.
***
Siyasete dönersek...
Madem “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” öyleyse HDP, terörle arasına sosyal mesafe değilse bile bâri siyasal mesafe pekâla koyabilir.
***
Ve küçük bir not daha...
Sağlık Bakanı:
- Salgın, kontrol altında dedi:
Peki hocam, buna “Kontrollü salgın” diyebilir miyiz?
Bir yaprak daha
24 Nisan’dayız.
Her yıl bugün, 1915 olayları hakkında mutlaka birkaç laf söylemeye mahkûm edilmiş Beyaz Saray, bakalım bu yıl ne diyecek?
Koronayı falan unutup, acaba büyük felâket diyerek yine zevahiri mi kurtaracak?
Bilmiyorum.
Beyaz Saray bu virüsten ne zaman ve nasıl kurtulacak...
*
Gözden kaçanlar
ABD, Çin’e dava açıyor.
Hem de seri halde açıyor.
İyi haber bu.
Demek ki “Hukuk, bir gün Amerika’ya da lazım olabilirmiş” meğer.
***
İçeriye dönersek...
Koronavirüsün kendine müttefik bulduğu yegâne ülke, herhalde Türkiye’dir.
***
Buna rağmen...
Bu yaz Sağlık Turizmi’nde patlama yapacak olan yegâne ülke de yine Türkiye’dir.
***
Siyasete dönersek...
Madem “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” öyleyse HDP, terörle arasına sosyal mesafe değilse bile bâri siyasal mesafe pekâla koyabilir.
***
Ve küçük bir not daha...
Sağlık Bakanı:
- Salgın, kontrol altında dedi:
Peki hocam, buna “Kontrollü salgın” diyebilir miyiz?