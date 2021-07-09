15 Temmuz’a doğru

Dünyanın en büyük yüzsüzlüğü, yine ABD’ye nasip oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İnsan Ticareti” raporunda, Türkiye, “Çocuk Savaşçı” kurumunu destekleyen sabıkalı bir ülke olarak gösteriliyor.

Gösteren kim, bir daha söyleyeyim: ABD Dışişleri.

Yani, dış kapının mandalı.

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Ona öyle demezler.

ABD’yi bir de ben sınıflandırayım da görsünler.

- Dünyanın en yüzsüz devleti kim? En yalancı, en iftiracı, en pişkin, en utanmaz, en arlanmaz... Kim? Kim? Kim?

- Dünyanın en güvenilmez devleti kim?..