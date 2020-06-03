Normalleşme adımları mı? Gevşeme mi?

Şimdi hem Türkiye, hem de dünyadan COVID-19 salgını ile ilgili bazı rakamlar vereceğim.
Sonrasında da ne durumdayız ve ne yapmamız gerektiği hakkında...
Tüm dünyada toplam COVID-19 vaka sayısı 6,5 milyona dayandı.
Ve bu vakaların yaklaşık 3,5 milyonu aktif. Yani bulaştırıcılığı olabilen ve tedavi bekleyen hasta sayısı.
Üstelik bu rakamlar tespit edilebilen vaka sayısı.
Türkiye’deki rakamlara baktığımızda;
Halen aktif olan vaka sayısı yaklaşık 30 binlerde.
Tabii bizdeki bu rakamlar da tespit edebildiğimiz rakamlar...
Durum bu halde iken, biraz sosyo-psikolojik sebeplerden ama daha çok ekonomik sebeplerden dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de normalleşme adımları atılmaya başlandı.
Bu sürecin kesinlikle kademeli olarak yapılması ve gerekliliği tarafındayım, lakin bu normalleşmenin adım adım olması gerekiyor, koşarak değil..!
Zira son 2-3 gündür gördüğümüz manzara maalesef halkımız bu “normalleşme adımlarını” normale ve eskiye dönüş olarak algılamış durumda.
Maskeler atılmış, sosyal mesafe kuralları unutulmuş, kişisel hijyen kuralları rafa kaldırılmış.
*
Sürekli maske kullanan kişilerde dahi %3 gibi azımsanmayacak bir bulaş riski taşıdığı ortamda bu görüntüler ciddi derecede endişe verici bir durum.
Bütün çekilen sıkıntılara, gösterdiğiniz çabalara ve özveriye karşın hiç ders alınmamış gibi anormal bir normalleşme süreci yaşıyoruz.
Unutmamak gerekiyor ki, salgın devam ediyor ve COVID-19’un bulaştırıcılığı, keza aynı şekilde ölüm oranı halen çok yüksek.
Ve bu salgından ancak 4 şekilde kurtulabileceğimizi herkesin aklından çıkarmaması gerekiyor;
1. Tüm dünyada tek bir hasta ve taşıyıcı kalmadığında.
2. Virüs bulaştırıcılık ve öldürme bakımından olumlu yönde ciddi mutasyona uğradığında.
3. Çok etkin bir tedavi ajanı keşfedildiğinde.
4. Aşı geliştirilip, yaygın bir şekilde kullanıma sunulduğunda.
*
Kendimizi güvende hissetmemiz için bu yukarıda saydığım 4 maddeden en az birinin gerçekleşmesi gerek. Lakin şimdilik bunlardan hiçbirisi olmadı.
O yüzden lütfen normalleşme adımları ile gevşemeyi birbirinden ayrı tutalım.
Türkiye’nin dört bir yanından yeni normalleşmeye ilişkin foto ve haberler geliyor.
Çoğu dehşet verici.
Tüm bunları gördüğümüzde, bir takipçimin mükemmel tespitini sizinle paylaşarak yazımızı bitirelim;
“Bizim için karantina yeni başladı...”
Normalleşme adımları mı? Gevşeme mi?
Şimdi hem Türkiye, hem de dünyadan COVID-19 salgını ile ilgili bazı rakamlar vereceğim.
Sonrasında da ne durumdayız ve ne yapmamız gerektiği hakkında...
Tüm dünyada toplam COVID-19 vaka sayısı 6,5 milyona dayandı.
Ve bu vakaların yaklaşık 3,5 milyonu aktif. Yani bulaştırıcılığı olabilen ve tedavi bekleyen hasta sayısı.
Üstelik bu rakamlar tespit edilebilen vaka sayısı.
Türkiye’deki rakamlara baktığımızda;
Halen aktif olan vaka sayısı yaklaşık 30 binlerde.
Tabii bizdeki bu rakamlar da tespit edebildiğimiz rakamlar...
Durum bu halde iken, biraz sosyo-psikolojik sebeplerden ama daha çok ekonomik sebeplerden dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de normalleşme adımları atılmaya başlandı.
Bu sürecin kesinlikle kademeli olarak yapılması ve gerekliliği tarafındayım, lakin bu normalleşmenin adım adım olması gerekiyor, koşarak değil..!
Zira son 2-3 gündür gördüğümüz manzara maalesef halkımız bu “normalleşme adımlarını” normale ve eskiye dönüş olarak algılamış durumda.
Maskeler atılmış, sosyal mesafe kuralları unutulmuş, kişisel hijyen kuralları rafa kaldırılmış.
*
Sürekli maske kullanan kişilerde dahi %3 gibi azımsanmayacak bir bulaş riski taşıdığı ortamda bu görüntüler ciddi derecede endişe verici bir durum.
Bütün çekilen sıkıntılara, gösterdiğiniz çabalara ve özveriye karşın hiç ders alınmamış gibi anormal bir normalleşme süreci yaşıyoruz.
Unutmamak gerekiyor ki, salgın devam ediyor ve COVID-19’un bulaştırıcılığı, keza aynı şekilde ölüm oranı halen çok yüksek.
Ve bu salgından ancak 4 şekilde kurtulabileceğimizi herkesin aklından çıkarmaması gerekiyor;
1. Tüm dünyada tek bir hasta ve taşıyıcı kalmadığında.
2. Virüs bulaştırıcılık ve öldürme bakımından olumlu yönde ciddi mutasyona uğradığında.
3. Çok etkin bir tedavi ajanı keşfedildiğinde.
4. Aşı geliştirilip, yaygın bir şekilde kullanıma sunulduğunda.
*
Kendimizi güvende hissetmemiz için bu yukarıda saydığım 4 maddeden en az birinin gerçekleşmesi gerek. Lakin şimdilik bunlardan hiçbirisi olmadı.
O yüzden lütfen normalleşme adımları ile gevşemeyi birbirinden ayrı tutalım.
Türkiye’nin dört bir yanından yeni normalleşmeye ilişkin foto ve haberler geliyor.
Çoğu dehşet verici.
Tüm bunları gördüğümüzde, bir takipçimin mükemmel tespitini sizinle paylaşarak yazımızı bitirelim;
“Bizim için karantina yeni başladı...”