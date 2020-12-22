Asi gençler iş başında

Göztepe gibi bir takımı harika bir futbol oynayarak eleyen bir Bursaspor’dan gurur duydum...

Ve gençler; lütfen “Ben oldum” demeyin, öğrenmeye, çalışmaya, kendinizi yalnızca ve yalnızca futbola vermeye devam edin. Etrafınızda Enes Ünal gibi, Mehmet Zeki Çelik gibi, Merih Demiral gibi, Cengiz Ünder gibi, Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları örnek alın.”

Sonuçtan bağımsız olarak, Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Göztepe’yi, kendi sahasında, üstelik sahaya 9 yabancı ile çıktıkları bir karşılaşmada, dik durarak, mücadele ederek ve en önemlisi harika bir futbol oynayarak eleme başarısı gösterebilmek kim ne derse desin gurur duyulacak bir olaydır...

Bir Bursalı olarak, bu gururu yaşatan gençlerimize sonsuz teşekkürler...

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Mücadelenin hemen tamamında maçı kazanmak isteyen, attıkları birbirinden güzel gollerin akabinde bireysel hatalarla yenilen gollere rağmen oyundan düşmeyen ve en nihayetinde karşılaşmayı, değim yerindeyse söke söke alan gençlerimize ve onları Bursaspor’a ve Türk futboluna kazandıran Mustafa Er’e ne yazsak az gelir.

Tabii ki önlerinde daha kat edecekleri uzun bir yol var...

Tabii ki daha öğrenecekleri ve alacakları dersler var...

