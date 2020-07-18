Tutumlu ebeveyn olmanın ipuçları

Salgın döneminde hem ev hem de kendimiz için yaptığımız harcamaları gözden geçirip değerlendirme fırsatım oldu. Oğlum için yaptığım harcamaları azaltmak ve daha uzun süre kullanabileceğimiz eşyaya yatırım yapmak için kolları sıvadım. Mesela neler mi yaptım?
Evde geçirilen günlerde pek çok kişi dolaplarını düzenledi, temizlik yaptı. Oğlumun dolabını toplarken ona artık küçük gelen kıyafetleri ve ayakkabıları ayırdım. Bunları oğlumun kuzenlerine gönderdik. Bizim gibi dolap düzenlemesi yapmış olan diğer aile üyeleri de küçülen kıyafetlerini bize gönderdi. Ailede kıyafet değiş tokuşu yapabileceğiniz herhangi biri yoksa arkadaş grubunuzla da bu fikri paylaşabilirsiniz. Sadece çocuk kıyafetleri için değil, eğer bebek bekliyorsanız hamile kıyafetlerini de ödünç alabilirsiniz. Arkadaşlarımla kurduğumuz anne grubumuzda hamile olan kişi doğum sonrasında bir hurca kullanılabilir durumdaki tüm hamile kıyafetlerini koymuş ve grupta bebek bekleyen diğer arkadaşımıza vermişti. Ayrı hurç yeni kıyafetler eklenerek birkaç yıl boyunca anne adayları arasında dolaştı.
Pijamalar kesilip şort oldu
Okulların uzaktan eğitimle devam edeceği ve çocukların okula gitmeyeceğini öğrendiğimde sene başında aldığımız okul formalarını ne yapacağımızı düşündüm. Bizim okulumuzun forması kışın eşofman altı, yazın şort ve üzerine de üç farklı renk tişörtten oluşuyor. Bu formalar seneye küçük gelecekti. Bu sebeple, evde olduğumuzda da yeni eşofman almak yerine oğluma bunları giydirdim. Bel kısmı olan ve boyu kısalan eşofmanları kestirip şort yaptırdım. Sonbaharda okullar açıldığında giyebilecek. Oğlumun kışın ve bahar aylarında giydiği ince koton pijama altlarını da şort olacak şekilde kestim. Şimdi yazlık pijama olarak giyiyor hepsini.
Sonbahar ve kış için indirimli alışveriş
Sezon indirimleri başladı. Ben de oğlumun en çok giydiği önden fermuarlı ve kapüşonlu sweatshirt’leri, eşofman altı, uzun kollu tişört, iç çamaşırı ve çorapları indirimden almaya başladım. Bunları önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında giymesi için aldığımdan bir yaş veya bir beden büyük seçiyorum. Yaz indirimlerinden de önümüzdeki senenin bahar ve yaz ayları için alışveriş yapacağım. Oğlum için alışveriş yaptığım mağazaların sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, indirimlerden bu şekilde haberdar oluyorum. Eğer bebek bezi, ıslak mendil vb. ürünler kullanıyorsanız bunları da market indirimlerinde toplu olarak alabilirsiniz. Ancak bebek bezini çok fazla depolamayın çünkü bebekler hızlı büyüyor ve bez numaraları değişiyor.
Kültür-sanat etkinliklerine bütçe ayırın
Oğlumla birlikte müze gezmeyi seviyoruz. Hem yeni şeyler öğrenmek ihem de birlikte zaman geçirmek için şahane. Müzelerin indirim günlerini ve ücretsiz ziyaretçi kabul eden günlerini takip ediyoruz. Çoğu müzede 12 yaş ve altı çocuklar için ücret alınmıyor. Müzelerin pek çoğu çocuklar için önceden kayıt yaptırmanız gereken ücretsiz etkinlikler de düzenliyor.
Oyuncak ve kitap değişim buluşmaları
Çocuklar arkadaşlarında görüp beğendikleri pek çok oyuncağı istiyor. Ancak her oyuncağı almak hem çocuğun duygusal gelişimi için iyi değil hem de aile bütçesini oldukça zorlayabilir. Bu nedenle biz oyuncak ve kitap değişim günleri düzenliyoruz. Bu buluşmalarda çocuklar birbirlerinin oyuncaklarını ve kitaplarını bir sonraki buluşmaya kadar ödünç alıyor ve bu şekilde paylaşmayı, ödünç almayı ve başkalarının eşyasına iyi bakmayı da öğreniyorlar. Pandemi döneminde ertelediğimiz bu buluşmaları en kısa zamanda tekrar yapabilmeyi umuyoruz. Daha önce paylaştığım Okutopya Kitap Kulübü’nden de aylık bir ücret ödeyerek istediğiniz kitapları ödünç alıyor, okuduktan sonra yenileriyle değiştirebiliyorsunuz.
Yaratıcılığı geliştiren oyuncakları tercih edin
- Pek çok anne-babanın en çok para harcadığı kalemlerin başında oyuncak geliyor. Oğluma kısa süre oynayıp kenara bırakacağı oyuncaklar yerine hayal gücünü, kas gelişimini destekleyen, yaptıktan sonra da oynayabileceği ve dilediği gibi değiştirerek yeni şeyler yaratabileceği oyuncakları almayı tercih ediyorum. Lego ve Magformers mıknatıslı oyuncaklar listemizin başında geliyor. Bunların dışında, elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Kargo kutularından roket ve araba yapıyoruz. Daha önce tarifini paylaştığım oyun hamurunu evde birlikte yapıyor, sonra demlenmiş poşet çaylarla renklendiriyoruz. Üniversite zamanımdan kalma ders notlarının boş arka taraflarıyla bitmemiş defterlerin sayfaları oğlumun boyama sayfaları oldu.
- Oxford’un çevrimiçi ücretsiz paylaştığı aktivite kitaplarıyla Mercedes Benz Müzesi’nin internet sitesinde paylaştığı boyama sayfalarını bastık. Oxford Owl’un İngilizce e-kitaplardan oluşan kütüphanesine ücretsiz üye olduk. Pek çok yayınevi internet sitelerinde kampanyalar düzenliyor. Bunları da takip etmekte fayda var.
- Okul döneminde kullanılan ve kırılan, küçülen pastel boyaların kâğıtlarını soyduk. Bunları silikon, kalp şeklinde 12 bölümlü bir kalıba karıştırarak koyduk ve fırınladık. Fırından çıktıklarında gökkuşağı gibi rengârenk kalp şeklinde boyalarımız oldu. Hem yaparken eğlendik hem de şimdi yeni boyalarımızla boyarken eğleniyoruz. Oğlum kendi yaptığı bu boyalardan birkaçını da arkadaşlarına hediye etti.
İkinci el ürünleri deneyin
Evde kalınca ister istemez evi de topladık. Oğlumun bebekliğinde kullandığımız eşyanın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verdik; puset, araba koltuğu, mama sandalyesi ve oyuncaklarından bir kısmınıysa sattık. Dolap, letgo, tutumlu anne gibi pek çok uygulamada ikinci el, uygun fiyatlı, az kullanılmış bebek ürünleri, oyuncaklar ve kıyafetler bulabilirsiniz. Evde yer açıldığı gibi uzun süredir dolapta bekleyen pek çok şey de ihtiyaç sahiplerini bulmuş oldu.
Tutumlu ebeveyn olmanın ipuçları
Salgın döneminde hem ev hem de kendimiz için yaptığımız harcamaları gözden geçirip değerlendirme fırsatım oldu. Oğlum için yaptığım harcamaları azaltmak ve daha uzun süre kullanabileceğimiz eşyaya yatırım yapmak için kolları sıvadım. Mesela neler mi yaptım?
Evde geçirilen günlerde pek çok kişi dolaplarını düzenledi, temizlik yaptı. Oğlumun dolabını toplarken ona artık küçük gelen kıyafetleri ve ayakkabıları ayırdım. Bunları oğlumun kuzenlerine gönderdik. Bizim gibi dolap düzenlemesi yapmış olan diğer aile üyeleri de küçülen kıyafetlerini bize gönderdi. Ailede kıyafet değiş tokuşu yapabileceğiniz herhangi biri yoksa arkadaş grubunuzla da bu fikri paylaşabilirsiniz. Sadece çocuk kıyafetleri için değil, eğer bebek bekliyorsanız hamile kıyafetlerini de ödünç alabilirsiniz. Arkadaşlarımla kurduğumuz anne grubumuzda hamile olan kişi doğum sonrasında bir hurca kullanılabilir durumdaki tüm hamile kıyafetlerini koymuş ve grupta bebek bekleyen diğer arkadaşımıza vermişti. Ayrı hurç yeni kıyafetler eklenerek birkaç yıl boyunca anne adayları arasında dolaştı.
Pijamalar kesilip şort oldu
Okulların uzaktan eğitimle devam edeceği ve çocukların okula gitmeyeceğini öğrendiğimde sene başında aldığımız okul formalarını ne yapacağımızı düşündüm. Bizim okulumuzun forması kışın eşofman altı, yazın şort ve üzerine de üç farklı renk tişörtten oluşuyor. Bu formalar seneye küçük gelecekti. Bu sebeple, evde olduğumuzda da yeni eşofman almak yerine oğluma bunları giydirdim. Bel kısmı olan ve boyu kısalan eşofmanları kestirip şort yaptırdım. Sonbaharda okullar açıldığında giyebilecek. Oğlumun kışın ve bahar aylarında giydiği ince koton pijama altlarını da şort olacak şekilde kestim. Şimdi yazlık pijama olarak giyiyor hepsini.
Sonbahar ve kış için indirimli alışveriş
Sezon indirimleri başladı. Ben de oğlumun en çok giydiği önden fermuarlı ve kapüşonlu sweatshirt’leri, eşofman altı, uzun kollu tişört, iç çamaşırı ve çorapları indirimden almaya başladım. Bunları önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında giymesi için aldığımdan bir yaş veya bir beden büyük seçiyorum. Yaz indirimlerinden de önümüzdeki senenin bahar ve yaz ayları için alışveriş yapacağım. Oğlum için alışveriş yaptığım mağazaların sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, indirimlerden bu şekilde haberdar oluyorum. Eğer bebek bezi, ıslak mendil vb. ürünler kullanıyorsanız bunları da market indirimlerinde toplu olarak alabilirsiniz. Ancak bebek bezini çok fazla depolamayın çünkü bebekler hızlı büyüyor ve bez numaraları değişiyor.
Kültür-sanat etkinliklerine bütçe ayırın
Oğlumla birlikte müze gezmeyi seviyoruz. Hem yeni şeyler öğrenmek ihem de birlikte zaman geçirmek için şahane. Müzelerin indirim günlerini ve ücretsiz ziyaretçi kabul eden günlerini takip ediyoruz. Çoğu müzede 12 yaş ve altı çocuklar için ücret alınmıyor. Müzelerin pek çoğu çocuklar için önceden kayıt yaptırmanız gereken ücretsiz etkinlikler de düzenliyor.
Oyuncak ve kitap değişim buluşmaları
Çocuklar arkadaşlarında görüp beğendikleri pek çok oyuncağı istiyor. Ancak her oyuncağı almak hem çocuğun duygusal gelişimi için iyi değil hem de aile bütçesini oldukça zorlayabilir. Bu nedenle biz oyuncak ve kitap değişim günleri düzenliyoruz. Bu buluşmalarda çocuklar birbirlerinin oyuncaklarını ve kitaplarını bir sonraki buluşmaya kadar ödünç alıyor ve bu şekilde paylaşmayı, ödünç almayı ve başkalarının eşyasına iyi bakmayı da öğreniyorlar. Pandemi döneminde ertelediğimiz bu buluşmaları en kısa zamanda tekrar yapabilmeyi umuyoruz. Daha önce paylaştığım Okutopya Kitap Kulübü’nden de aylık bir ücret ödeyerek istediğiniz kitapları ödünç alıyor, okuduktan sonra yenileriyle değiştirebiliyorsunuz.
Yaratıcılığı geliştiren oyuncakları tercih edin
- Pek çok anne-babanın en çok para harcadığı kalemlerin başında oyuncak geliyor. Oğluma kısa süre oynayıp kenara bırakacağı oyuncaklar yerine hayal gücünü, kas gelişimini destekleyen, yaptıktan sonra da oynayabileceği ve dilediği gibi değiştirerek yeni şeyler yaratabileceği oyuncakları almayı tercih ediyorum. Lego ve Magformers mıknatıslı oyuncaklar listemizin başında geliyor. Bunların dışında, elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Kargo kutularından roket ve araba yapıyoruz. Daha önce tarifini paylaştığım oyun hamurunu evde birlikte yapıyor, sonra demlenmiş poşet çaylarla renklendiriyoruz. Üniversite zamanımdan kalma ders notlarının boş arka taraflarıyla bitmemiş defterlerin sayfaları oğlumun boyama sayfaları oldu.
- Oxford’un çevrimiçi ücretsiz paylaştığı aktivite kitaplarıyla Mercedes Benz Müzesi’nin internet sitesinde paylaştığı boyama sayfalarını bastık. Oxford Owl’un İngilizce e-kitaplardan oluşan kütüphanesine ücretsiz üye olduk. Pek çok yayınevi internet sitelerinde kampanyalar düzenliyor. Bunları da takip etmekte fayda var.
- Okul döneminde kullanılan ve kırılan, küçülen pastel boyaların kâğıtlarını soyduk. Bunları silikon, kalp şeklinde 12 bölümlü bir kalıba karıştırarak koyduk ve fırınladık. Fırından çıktıklarında gökkuşağı gibi rengârenk kalp şeklinde boyalarımız oldu. Hem yaparken eğlendik hem de şimdi yeni boyalarımızla boyarken eğleniyoruz. Oğlum kendi yaptığı bu boyalardan birkaçını da arkadaşlarına hediye etti.
İkinci el ürünleri deneyin
Evde kalınca ister istemez evi de topladık. Oğlumun bebekliğinde kullandığımız eşyanın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verdik; puset, araba koltuğu, mama sandalyesi ve oyuncaklarından bir kısmınıysa sattık. Dolap, letgo, tutumlu anne gibi pek çok uygulamada ikinci el, uygun fiyatlı, az kullanılmış bebek ürünleri, oyuncaklar ve kıyafetler bulabilirsiniz. Evde yer açıldığı gibi uzun süredir dolapta bekleyen pek çok şey de ihtiyaç sahiplerini bulmuş oldu.