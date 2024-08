Yeni birini tanımak zordur

Haberin Devamı

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin barıştığı haberlerini “Ex’ten next oldu” başlığıyla okudum. E neden buna şaşırıyor insanlar anlamıyorum.

Öyle tahammülsüzlük var ki insanlarda artık. O bıkmışlık, yeni insan tanımayı çok zorlaştırıyor.

Ben şahsen yeni arkadaş bile edinmek istemiyorum. O yüzden “ex’ten next olur” diyorum.

Tanıdığın, huyunu suyunu bildiğin insana defalarca şans verebilirsin. Öyle böyle düzeltirsin o insanı.

O yüzden kalıplara takılmayın.

“İnsanlar değişmez” de demeyin. Herkes değişir, herkes şekil alır.

Beylik cümleler eden sözde sosyal medya şairlerinin sözlerine kanmayın. Hadise’nin şarkı sözüne falan da inanmayın.

Yapın ex’inizi next. Beni dinleyin siz. Her defasında daha iyiye gider bu işler.

Sizler demeyin bari

Bazı oyuncular Instagram yasağıyla ilgili sorulara şu cevapları vermiş:

∆ İyi oldu ya, kitap okuyorum.

∆ Bana detoks gibi geldi, oh mis!

∆ Kendimin farkına vardım.

Arkadaşlar bu işi böyle detoks gibi görürseniz yanarsınız.

Başta siz zarar görüsünüz.

Ne kendi tanıtımınızı yapabilirsiniz ne oynadığınız dizinin, tiyatronun...

Sırf konuşacak lafınız yok diye böyle başı sonu belli olmayan açıklamalar yapmayın.

Sen yine istersen yap detoksunu. Bunun için kapanmasına gerek yok ki.

Açık olsun, millet işini gücünü sürdürsün, sen kapa, girme, bize ne, kime ne?

Ama en çok ses çıkarması gereken sizler böyle şeyler söylerseniz o sizi seven kitleyi de kaybedersiniz...

Ne anlatıyor bu kare?

Aslında çok şey. Günümüz ilişkilerinin çizimi bence bu. Yoruma çok açık. Siz de tartışın aranızda.





Ama bence bazı kadınların erkekleri sadece bankamatik olarak gördüğünün bir karesidir bu.

Bayılıyorum böyle ince mesaj veren çizimlere...

Yetersiz bakiye isen, o pos makinesinden onay alamazsan ilişkinden de onay alamıyorsun artık.

Her zaman kadınları savunan ben, bu konuda hemcinslerimin yanında olacağım.

Doldurun o bakiyeyi arkadaşlar. Ne yapın edin doldurun. “İşlem onaylanmadı” uyarısını alırsanız, geçmiş olsun.

‘Oh be’ diyecek Nişantaşı’ndakiler

Hep söylüyorum, Nişantaşı’nda bir sorun var...

Gidilecek, yemek yenecek, sosyalleşecek, dost masası kuracağın yer sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Var gibi gözüküyor dışarıdan değil mi ama yok işte...

Tam umutlar kaybolmuşken Topağacı Grey’in bir semt mekanına döneceği haberini aldım.

Adı Recolte olacak.

Ve Recolte bir semt meyhanesi olacak.

“Ohh” diyecek Nişantaşı ahalisi. Bence fiyatlarıyla da fark yaratmalı. Öyle iki kişi oturup saçma sapan para ödeyerek kalkılmamalı.

Zaten ilk işaretler de o yönde.

Çünkü klasik bir meyhane kafasında olup lezzetleri ön plana çıkaracaklarını duydum.

Sırf bunun için dört şef koymuşlar mekânın mutfağına

Eylül gibi açılacakmış Recolte Nişantaşı.

Hadi başlatalım geri sayımı.

Ayakkabı fırlatmak da neymiş

Bak, hastalara bak sen...

Tekrar hortlamış konser teröristleri.

Tarkan, Maltepe’de sahnedeyken bir şuursuz ayakkabısını fırlatmış sahneye.

Sıyırıp geçiyor o ayakkabı Tarkan’ı...

Hiç aldırış etmiyor, şöyle bir bakıp devam ediyor şarkısını söylemeye.

Ama ya suratına gelse adamın?

Ya yaralansa? Değer mi bir TikTok videosu çekmek için birini yaralamaya...

Sizler nerede yetiştiniz çok merak ediyorum...