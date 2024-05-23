Uzay üssü gibi bir hayvan hastanesi

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Avrupa’da eşi benzeri yok, İngiltere’den gelip bu standarda nasıl erişebiliriz diye araştırıyorlar. Gelen, gören hayran kalıyor.

Hayran olunmayacak gibi değil zaten.

7 bin 500 metrekareye yayılan 8 katlı binasında hizmet vermeye başlayan VetAmerikan hayvan hastanesini, hastanenin baş hekimi Dr. Onur Ülgenalp ve Prof. Dr. Kemal Altunatmaz ile birlikte gezdim.

SOKAK HAYVANLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM

VetAmerikan’la ilk tanışmamız Ömer Koç’un Beykoz’dan kurtardığımız, şiddet görmüş ve çoklu kırıkları olan bir köpeğimizi yeni açtıkları hastanelerinde tedavi ettirmesi vasıtasıyla olmuştu.

HAÇİKO Derneği’nin de kurucularından olan Prof. Kemal Altunatmaz’ın ameliyatını yaptığı köpeğimiz şu anda sağlığına kavuştu ve yeni yuvasında çok mutlu.

Canlı ayırt etmeksizin sağlığı önceliklendiren Koç Healthcare’in hayvan hastanesi VetAmerikan, hayvan sağlığı konusuna da beşeri sağlık tarafında olduğu gibi zirveyi hedeflemiş ve yakalamış.

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Bunu yaparken sokak hayvanlarına uyguladığı yüzde 50 indirimi ile sosyal sorumluluğu da es geçmiyor.

Geleyim hastaneye; Türkiye’de bir sağlık kuruluşu çatısı altında ilk kez hizmet veren VetAmerikan tertemiz, pırıl pırıl. İçinde 14 muayene odası, 2 acil müdahale odası, 2 acil tanı ve görüntüleme odası, 1 görüntüleme merkezi, 1 fizyoterapi merkezi, 1 radyoterapi merkezi, 4 ameliyathane ve 4 enfeksiyon alanı bulunuyor.

Ayrıca 109 adet ICU kabini olmak üzere, 444 yatak kapasitesi, radyoterapi (LİNAK), MR, bilgisayarlı tomografi, skopi, dijital röntgen, hayvanlar için tasarlanmış ESWL (taş kırma), endoskopi, artroskopi, PCR Thermal Cycler gibi cihazlar yer alıyor.

HAVUZLU FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ VAR

Burada nörolojik veya ortopedi sorunu yaşayan hayvanlar için açılan fizyoterapi bölümüne özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Çok az yerde verilen bu hizmet için geniş bir alan ayıran ve engelli kedi ve köpekler için yüzme havuzları bulunduran hastane böylelikle büyük bir boşluğu da doldurmuş durumda.

Benzer şeyleri onkoloji bölümü için de söylemeliyim.

PCR YÖNTEMİ İLE VİRAL TANI

Türkiye’de veteriner sağlık sektöründe ilk kez kullanılan LİNAK teknolojisiyle tüm Türkiye ve Avrupa ülkelerine radyoterapi hizmeti sunan VetAmerikan, özellikle pandemi döneminde öne çıkan PCR teknolojisi sayesinde viral ve bakteriyel hastalıkların teşhisinde sıfır hata payı sağlıyor.

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Bunun yanı sıra hastanede yumuşak doku cerrahisi, mobil servis, doğum ve jinekoloji servisleri, göz hastalıkları servisi, onkoloji servisi ve genetik ve kök hücre araştırmaları olanakları da var.

VetAmerikan, 23 veteriner hekim, 37 veteriner teknikeri ve 70 idari personel çalışanı olmak üzere, toplamda 130 kişilik bir kadroyla çalışmalarını yürütüyor.

Bina içindeki havalandırma sistemi özellikle dikkatimi çekti. Hastane demek enfeksiyon demek.

VetAmerikan özel filtreleme sistemine sahip havalandırma ile viral hastalıkların hayvanlar arasında bulaşma riskini minimuma indirmiş.

Birbirinden tamamen bağımsız havalandırma sistemleri ve emniyet sistemli kapılar sayesinde enfeksiyonun bu alanlardan dışarı çıkması engelleniyor ve hayvanların hastane kaynaklı hastalıklardan korunması sağlanıyor.

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HASTANE İÇİNDE YATAKLI ODALAR

Dahası kedi ve köpekler için tamamen ayrı ve onların fizyolojik özelliklerine göre tasarlanmış olan iki hastane tek bir hastane gibi hizmet veriyor.

Şehir ve yurtdışından gelen hastalar için de özel odalar tasarlanmış ve bir nevi otel hizmeti var.

Geceyi nekahet ya da tanı dönemindeki kedi ya da köpeğinizle aynı odada geçirebiliyorsunuz.

Uzay üssü gibi bir yer VetAmerikan.

Düşünenlere ve bu dev projeyi hayata geçiren, devam ettiren herkese teşekkürler.