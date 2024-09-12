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Teoman’ın Duş’u

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

“Duş”, Teoman’ın en sevdiğim şarkılarından biridir. Aynı “Renkli Rüyalar Oteli” ve “Ruhun Sarışın” gibi.

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İç gıcıklar bu şarkılar, insanı alır götürür gecelere, sabahlara.
Teoman’ın konserlerinde “Duş” şarkısı eşliğinde vokalistiyle yaptığı samimi dans tepki çekiyormuş!
Yahu bu tepkiyi gösterecek insan Teoman konserine hiç gitmesin zaten.
Teoman dinleyen, onu, şarkılarını, felsefesini anlayan hiç kimse ne bu şarkılara ne de dansına tepki gösterir.
Uzun zamandır Teoman konserine gitmemiştim, şimdi iyice canım çekti. İlk konserinde sendeyim Teoman.

Suyun hafızasını koruyalım

Uzun zamandır jüri koltuğuna oturmamıştım. Geriye dönüp baktığımda Antalya Altın Portakal uzun metraj ana jürisinde olmak tabii ki işin zirvesiydi.
TÜRSAK Vakfı Kısa Film Yarışması da keza çok ayrıcalıklıydı benim için.
Bizim Hürriyet Altın Kelebek jüri üyeliği kıymetlim ve vazgeçilmezim.
Ama geçen gün gelen İSKi Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması jüri üyeliği teklifi hem sinema yazarı hem de hayvan hakları ve çevre koruyucusu şapkalarım ile pek çok açıdan beni yakaladı diyebilirim.
“Hayır” diyemedim, hatta konunun daha derinine inebilmek için atlayıp hemen Terkos’taki Su Medeniyetleri Müzesi’ni ziyarete gittim.
Sevgili Ayten Bostancı ve ekibiyle gezdiğim müzeyi herkese tavsiye ediyorum.
Müzenin içinde bulunduğu şahane park günün kalanını keyifle geçirebileceğiniz bir ortam da sunuyor.
Geçmişten günümüze suyun, su yollarının, makinelerin yolculuğu, suyun önemi ve nasıl korunması gerektiği konuları özellikle öğrencilerin görmesi, anlaması ve aksiyon alması açısından çok önemli.
Müzenin içinde bir de “Titanik” filmine gönderme var ki şahane.
Sürprizi buradan yazmayayım, gittiğinizde görürsünüz.
Gelelim Suyun Hafızası’na, İSKİ Bilim Kültür Sanat Platformu tarafından düzenlenen kısa film yarışmasına...
45 kısa film yarışmaya başvuru yapmış.
Dereceye girenlere 100 bin, 80 bin ve 60 bin liralık ödüller belirlenmiş.
Geçen yıl jüri başkanı Ahmet Mümtaz Taylan’dı.
Bu yıl ise Yüksel Aksu bu görevi devralıyor.
Jüride Bennu Yıldırımlar ve bir aksilik olmazsa Cansel Elçin de olacak.
Eylül sonunda yapılacak törenle ödülleri dağıtacağız.
Suyun önemini vurgulayan, duyarlı ve iyi çekilmiş filmler izleyeceğimize eminim.
O filmleri izlemek ve değerlendirmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.

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Hayvan sevgisi ve oksitosin

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Canım Metin Hara.
Geçenlerde öyle güzel bir video paylaştı ki, söylediği her cümleye hayran kaldım ve özellikle sokak hayvanlarına düşmanlık aşılanan şu günlerde her bir sözünün altına imzamı atıyorum.
Şöyle diyor kendisi:
“Hayvanları seven insanların bedenlerinde ve psikolojilerindeki farklılıkları ölçebiliyoruz. Hayvanlar, insanlarda aşk hormonu dediğimiz oksitosini artırıyorlar.
Siz evde ya da sokakta hayvan sevmekten çekinmeyin. Vay mikrop var, vay şu var. Bu kadar izole yaşarsanız bağışıklığınız çökmeye başlar ve duygularınız mekanik hale gelir.
Doğaya yakın olmak, sokak hayvanları ile iletişime geçmek kesinlikle işe yarar.”

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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