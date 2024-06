Şans, Kültür Mantarı’nda

Haberin Devamı

Toplumda görgülü, bilgili, edep ve adap bilen kişilerin adıdır Kültür Mantarı.

İşte Levent Kuşçu, yani Levent Hoca da İzmir’de bir devrim yaratmış ve Kültür Mantarı Kitap Kafe Bistro’yu kurmuş.

Platon, çok bilinen “Geometri bilmeyen giremez” uyarısıyla anılır, Levent Hoca da Türkçe öğretmeni olduğundan mekânın girişine “Edebiyat bilmeyen giremez” yazmış.

Mekân tam benlik, her köşesi buram buram edebiyat, sanat, Yeşilçam, kitap ve kültür kokuyor.

Tam benlikken daha da benlik olma nedeni ise Kültür Mantarı’na sahiplendirdiğimiz ve mekânın maskotu haline gelen köpeğimiz Şans.

Şans’ın şansı ve İstanbul’dan İzmir’e yolculuğu, HAÇİKO Derneği’nin köpek eğitmeni sevgili Çağdaş Sincer’le tanışmasıyla başladı.

Çağdaş için bir filozof cümlesi kuruyor Levent Kuşcu: “Her zaman doğru insanlarla iş yapmayı, doğru işler yapmayı ilke edindim kendime. ‘Bir taşı on bin defa havaya atsan uçmayı öğretemezsin’ demiş Aristo. Enerjinizi her zaman doğru işlere ve doğru insanlara harcayın. Doğru insanlarla iş yapın. Hep doğru insanlarla karşılaşırım ve bunu da bu düşünceye bağlarım. İşte Çağdaş Sincer Hocam ve HAÇİKO ile olan bağımın merkezinde de bu var.”

Köpekleri sahiplenmek kolay değildir.

Sorumluluk ister, sevgi ister, sabır ister, gönüllülük ister.

Levent Hoca da böyle yürekli bir adam. Mekânından artan yemekleri biriktirip bahçesinde baktığı 3 köpeğe ve daha sonra da sokaktaki köpeklere dağıtıyor her gün.

Böyle yürekli insanların bir an evvel çoğalmasını ve herkesin Kültür Mantarı gibi işletmeleri tanımasını, bol bol destek vermesini istiyorum.

Orada bizim Şans’ı da görür, başını okşarsınız hem.

Güzel olmaz mı?

Cyndi Lauper veda turnesine çıkıyor

Çocukluğumuza ve sonrasında ergenliğimize damgasını vuran, 80’lerin ünlü ismi Cyndi Lauper’ın da hayatı film olmuştu.

Feminizm denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Lauper önce bu filmi gereksiz bulmuş.

Ancak sonrasında mesajlarını daha fazla insana ulaştırmak için önemli bir araç olarak görüp kabul etmiş.

71 yaşında Cyndi Lauper’ın hayat mottosu şu: “Asla vazgeçme, bekle, o gün mutlaka gelecek. Mutlaka bir yolu vardır ve sen onu bulacaksın.”

Hakkında film yapılması efsaneleşmek gibi bir şey.

“Let the Canary Sing” adlı film Lauper’ın üvey babasından taciz gördüğü yıllarla başlıyor, New York müzik dünyasındaki yükselişine, feministlerin marşı haline gelen “Girls Just Want to Have Fun”ın ortaya çıkışına, Madonna ile oluşan rekabete ve müzikallere kadar uzanıyor.

Cyndi Lauper, film bir yana, 2025 yılında başlayacak olan bir veda turnesinin hazırlıklarını sürdürüyor şu sıralar.

İlk konser Şubat 2025’te Glasgow’da olacak.

Umarım durakları arasında İstanbul da olur.

Olmazsa da bir yerlerde yakalarız kendisini.