Dünya değişiyor ya siz?

Bu nedenle sevindirici değişimi İngiltere’nin rakamlarıyla anlatmaya çalışacağım.

İngiltere’de yeni yapılan bir araştırmaya göre ülkede 2.5 milyon vegan, 3.1 milyon vejetaryen, 3 milyon pesketaryen (et yemiyor, sadece deniz ürünleri tüketiyor) 7 milyon fleksitaryen (et tüketimi ayda 1 kez) var.

Yani yaklaşık 15 milyon kişi bilinçlenerek yeme alışkanlıklarını değiştirme yolunu seçmiş.

Gördüğünüz gibi hayvanlara ve dünyaya karşı bazı şeyler değişiyor.

Bunda fabrika çiftçiliğinde et, süt ve yumurtası için korkunç koşullarda yetiştirilip, hapsedilen hayvanlara karşı zulmün boyutlarının artmasının da etkisi var.

Bu korkunç sömürüye kafasını çevirenlerin, yok sayanların, tabaklarındaki yemeğin ömür boyu hapsedilen canlıların bedenleri olduğunu anlayanların, empati yapabilenlerin sayısının artması dileğimle.

Venom bekleneni veremedi

“Venom” üçlemesinin son filmi olan “Venom: Son Dans” (Venom: The Last Dance) serinin en düşük açılış hasılatına imza attı.

Film, Amerika gişesinin bir numarasına yerleşmiş olsa da 51 milyon dolarlık açılışla yapımcılarına hüsran yaşattı. Küreselde ise sıkıntı yok gibi duruyor.

46 milyon doları Çin’den olmak üzere, ABD dışındaki ülkelerde toplam 124 milyon dolar kazanan filmin küresel açılışı böylece 175 milyon dolar oldu.

Film için Sony’nin harcadığı bütçenin 120 milyon dolar olduğu düşünülürse film, beğenilmemiş olmasına rağmen zararda değil.

Benim dört gözle beklediğim film ise 8 Kasım’da vizyona girecek olan “Vahşi Robot” (The Wild Robot) isimli bir animasyon,

Issız bir adaya düştükten sonra bir kaz yavrusuyla tanışan ve onunla sıcak, duygusal bir bağ kuran robotun hikâyesinde, izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı dilden dile dolaşıyor.

Robot deyip geçmeyin, öyle duygusal anlar yaşatıyormuş ki, şaşırıp kalıyormuşsunuz.

Evet belki de bu senenin en iyi filmi bir animasyon olacak. Ben de merakla 8 Kasım’ı bekliyorum.

Grip ilacıyla uyumak

İyi bir uykunun hem beden hem de zihin sağlığına iyi geldiği kanıtlandı.

Türkiye’nin uyku puanı ne yazık ki çok düşük. Ortalamaya baktığımızda 7 saatin altında olduğunu görüyoruz.

Stres, bolca telefon ve sosyal medya kullanımı derken uyku sürelerimiz giderek kısaldı.

Benim de en büyük sorunlarımdan biri olan uykuya dalma ve uykuda kalma için melatonin gibi çeşitli takviyeler denerken bir arkadaşım uykuya da yardımcı olan grip ilaçlarından söz etti.

İsim ve marka veremiyorum ama en yakın zamanda deneyip göreceğim.

Gribi de uykuyla tedavi eden bu ilaçlar şimdilik iyi uyku için yeni umudum.