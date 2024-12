Haberin Devamı

Üstelik eleştirmenlerin son derece kötü yorumlarına rağmen.

Çünkü fısıltı gazetesi tam not vermiş filme. Eleştirmenleri dinlememiş Noel zamanı izleyici kitlesi.

Tatillerde sinemaya giden farklı bir kitle var sonuçta, klasik sinemaseverlerden ayrılıyorlar.

İki önemli isim ve 250 milyon dolarlık bütçe barındıran filmin açılış rakamı 34 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil. Türkiye’de geçen haftanın zirvesinde şahane seri “Çakallarla Dans”ın 7’ncisi var. Hemen ardından “Moana 2” geliyor.

Murat Şeker’in yönettiği, Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in başrollerde, canım Caner Ural’ın ise konuk oyuncu olarak yer aldığı “Çakallarla Dans 7”yi izlemeyen kalmasın.

Herkes barınaklara

Gebze, Niğde, Altındağ, Ümraniye, Mamak belediye barınaklarında rezaleti gördük.

Eminiz ki sosyal medyaya düşmeyen daha nice barınaklarda durum aynen böyle.

Zulüm, açlık, işkence, ölüm, sefalet.

Mamak Belediyesi açıklama yapıp “Hayvanseverler barınakları denetleyebilir, burada çalışabilir” dedi. Bence bu tüm barınaklar için artık geçerli ve şart olmalı.

Çünkü kendileri bu işi beceremiyor!

Bu masumların halinden ancak gerçek hayvanseverler anlar.

HAÇİKO olarak her ilde ilçede barınak ekipleri organize edeceğiz.

Katılmak isteyenler 0 549 640 20 10’dan bize ulaşabilirler.

Erzurum’da kar festivali

Geçen hafta sonu Erzurum Palandöken The Sway’de, Buse Terim’in organize ettiği Fest On The Snow etkinliği vardı.

Etkinliğe katılan Gizem ve Hakan Hatipoğlu’nun sosyal medyasından izlediklerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim... Çocuklarla kayak tatiline gitmek, hem rahatça tatil yapmak hem de onları geleceğin iyi kayakçılarından biri olarak yetiştirmek istiyorsanız harika bir Kids Club’ı olan Palandöken The Sway doğru adreslerden.

Sabah eğitmenlere teslim ettiğiniz çocuklarınızla akşam yatana kadar dört dörtlük ilgileniyorlar.

Palandöken’de pistlerin yüzde 90’ı açılmış durumda.

80 cm’in üzerinde kar var ve gece kayağı da yapılabiliyor.

Sömestr yaklaşıyor, şunu şimdiden söyleyebilirim ki, ailece kayak tatiline gitmek için yurtdışına şahane alternatifler ülkemizde mevcut.