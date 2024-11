677 restoran ve 537 Lezzet Noktası’yla İncili Gastronomi

Haberin Devamı

Hürriyet’in önemli markalarından biri haline gelen İncili Gastronomi Rehberi’nin farklı dillerde yayınlanma ve yurtdışına açılma planlarını anlatmıştı bana.

Müge’nin ve ekip arkadaşlarının, İncili Gastronomi Rehberi’nin bugünlere gelmesinde vizyonu, çalışmaları, çabası ve emeği çok büyük.

O günden bu güne giderek büyüyen ve üstüne katarak gelişen İncili Gastronomi Rehberi’nin ödül gecesinde yine buluştuk onlarla.



ÖNCE İNCİLİ GASTRONOMİ VE ARDINDAN ALTIN KELEBEK



Kasım ve aralık ayları biz Hürriyet ailesi için heyecanlı yoğunlukları anlamına geliyor.

Kasımda İncili Gastronomi ve 8 Aralık’ta bizi bekleyen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni var.

Türkiye’nin ilk ve tek restoran değerlendirme ve derecelendirme sistemi olan İncili Gastronomi Rehberi’nin ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Hazırlık, gelişme ve sonuç aşamalarını Müge’nin cümleleri ile anlatmam gerekirse şöyle özetleyebilirim; “Son 7 yıldır rehbere hiç ara vermedik. Bir rehber raflara çıktıktan hemen sonra bir sonraki yıl için çalışmalar başlıyor.

Ön hazırlıklar, yeni açılan, kapanan restoranların araştırılması, gizli müfettiş listeleri, rehbere dahil olacak yeni bölümlerin belirlenmesinin ardından sahaya çıkıyoruz. Seyahatler başlıyor. İstanbul zaten başlı başına bir tez çalışması gibi.”



GİZLİ MÜFETTİŞLER HER YERDE



Gizli müfettişleri biraz açalım isterseniz, listeye her yıl yeni isimler ekleniyor. Müfettişlikte ana kriterlerden biri çok gezip, çok değerlendirme yapıyor olmak.

Gastronomi kültürüne katkıları büyük Onur kurulu üyeleri arasına da her yıl yeni isimler katılıyor.

Ana ekip ise çok değişmiyor, ki bence sürdürülebilirlik ve kalıcı başarı için bu çok önemli bir olmazsa olmaz.

Bu ekipte kimler var derseniz, ilk yıldan beri Müge Akgün ile birlikte olan Gamze İneceli, bu yıl katılan İpek İzci, Demirören Medya Reklam Grup Başkan Yardımcısı Kaan Koşbay, İntegre Projeler Reklam Direktörü Sinem Arat ve kurumsal ekipleri sayabilirim.



BAŞ YOLU ROTASI



Peki toplam 677 restoran ve 537 Lezzet Noktası’nın yer aldığı İncili Gastronomi Rehberi’nde bu yıl ne gibi yenilikler var?

Müge şöyle anlatıyor: “Bu yıl ilk kez Trakya’dan İzmir’e ‘Bağ Yolu Rotası’ başlığı altında içinde oteli ya da restoranı olan tesislerin yer aldığı bir seçki yaptık. Yine bu yıl rehberin en önemli bölümlerinden biri olduğunu düşündüğümüz ‘Lezzet Noktaları ve Alışveriş Durakları’ listelerini okuyucuya kolaylık olması açısından her kentin arkasına koyduk.

Geçen yıl başlattığımız ‘Asırlık Mekanlar’ bölümümüze 9 yeni yer daha dahil oldu. Ayrıca gastronomi kültürüne ve sektöre büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz iki isme ‘Özel Ödül’ veriyoruz.”



LANSMAN NİSANDA LONDRA’DA



Ve döneyim yazının başında bahsettiğim yurtdışı açılımına; “İkinci İngilizce rehberimizin lansmanını 2025 Nisan ayı içinde yine Londra’da yapmayı planlıyoruz. Kısa bir ara verdikten sonra çalışmalarımız hemen başlıyor.

Bu yıl İngilizce rehberimize Londra’daki Türk Restoranları ve Türklerin sahip olduğu farklı mutfakları temsil eden restoranlardan bir seçki de girecek. Ama daha sonraki yıllar içinde sürpriz yeni kentler ve ülkeler de olabilir, yüzümüzü hep Batı’ya dönmek istemiyoruz.”



TAZE YEREL VE MEVSİMİNDE



Ve şimdi yeme içme sektörü konusunda beni en fazla mutlu eden detay; giderek daha fazla hissedilen iklim krizinin de etkisiyle ‘sürdürülebilirlik’ içi boş, reklam için kullanılan bir kavram olmaktan çıkmış durumda. Şefler, restoranlar, işletmeler kullandıkları malzemelerde ‘taze, yerel, mevsiminde ve atıksız’ mutfak kriterlerine dikkat ediyor ve bilinçli seçimler yapıyor.

Bu kriterlere uyarak incili ödüllerini alan tüm kişi ve işletmeleri gönülden tebrik ediyorum.