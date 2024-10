18 yaş altına albüm yapmayın

Haberin Devamı

31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Yeni açıklanan otopsi raporuna göre Payne’in ölümüne birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması neden oldu.

Şarkıcının yükseklikten düşmeye bağlı olarak 25 yaralanması olduğu söylendi.

Ölüm nedeni düşme olsa da asıl sorular düşme öncesine ait. Otel personeli, Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep ediyor ve “Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor” ifadelerini kullanıyor.

Payne’in tamamen dağınık otel odasında uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmış halde bulunuyor.

Trajik ölümün ardında daha da trajik bir hikâye var yani. Ölümünden birkaç gün önce müzik şirketinin kendisiyle yollarını ayırdığı da bir dip not olarak burada kalsın.

Müzik sektörünün saygın isimlerinden, Blur, Robbie Williams, Supergrass, Arctic Monkeys ile de çalışmış olan, EMI ve Columbia’nın eski patronlarından Mike Smith, “Genç müzisyenler kariyerlerini ne kadar erteleyebilirse, onlar için o kadar iyi. Genç yaşta bir müzik grubuna tabii ki dahil olabilirler ama işin profesyonel boyutu geç gelmeli.

16 yaşındaki bir genç olgunlaşmış sayılmaz. O yaşta bu çılgınlığın ortasında olmak ilerisi için tehlikeli” diyerek yorumluyor Liam Payne’in yaşadıklarını.

Warners ile çalışırken, çalıştıkları müzisyenlerin yüzde 25’inin psikolojik sorunları olduğunu fark ettiklerini ve bunun için onlara psikolojik destek fonu ayırdıklarını da sözlerine ekliyor.

Düşünsenize, kontrata müzisyenlerin akıl sağlığının korunması ile ilgili madde koymuşlar. Payne’in ölümünün ardından bir başka radikal çıkış da “Angels” ve “Let Me Entertain You” hitlerinin yazarı Guy Chambers’dan geldi.

Chambers, sektörün önde gelen şirketlerine 18 yaş altındaki müzisyenlerle çalışmama çağrısı yaptı.

16 yaşındaki bir genci, yetişkinlerin domine ettiği bu renkli ve şaşaalı şöhret dünyasına sokmamak gerektiğini söyledi.

Genç yaşta şöhretin iyi olmadığının örnekleriyle dolu olan müzik dünyasına bakacak olursak, “18 yaş altına albüm yapmayın” çağrısına hak verilebilir.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Maltepeli tiyatroya doyuyor

Maltepeli sanatseverler ne kadar da şanslı.

Bu ayın başında başlayan ve ay sonuna kadar devam edecek olan 6. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali ile her gün tiyatroyla buluşuyorlar.

Ama bence bir o kadar da bu festivali düzenleyen Maltepe Belediyesi şanslı.

Çünkü duyduğuma göre Maltepelilerin ilgisi büyük ve salonlar hiç boş kalmıyor.

Festivale bu yıl 20 ülkeden tiyatro insanı ve 11 farklı ülkeden tiyatro oyunu katılmış; Portekiz, Kazakistan, Romanya, Azerbaycan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya, Özbekistan, İspanya, Sırbistan, Ukrayna ve ülkemizden Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve Özel Tiyatrolar oyunlarını halkla buluşturuyor.

12 bin tiyatroseveri ağırlayan festival, 1 Kasım’da görkemli bir kapanışla bitecek.

Bir dip not da çocuklu aileler için:

Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde her hafta sonu ücretsiz çocuk oyunları oynanıyor.

Üstelik bu oyunlara uzak mahallelerden servisler de kaldırılıyor.

Yılda yaklaşık 80 gösterimi olan çocuk oyunları 1 yılda yaklaşık 30 bin çocuğu ve ailesini tiyatroyla buluşturuyor.

Sanatı, sinemayı, tiyatroyu konuştuğumuz günlerin çoğalması dileğiyle...