Siyasiler virüsü böyle savıyor

Pandemi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların gözü-kulağı TBMM’de görüşülen borçların yeniden yapılandırması düzenlemesinde.

Düzenleme çiftçi borçları hariç, beklendiği gibi geniş kapsamlı yapıldı. Buna rağmen, paket dışında kalanlar için Meclis’te hummalı bir kulis çalışması yürütüldü.

Başta vergi ve SGK olmak üzere, vatandaşın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran pakete, “stok affı ile matrah artışının” alınması konusunda milletvekillerinin yoğun talebi oldu. Sadece muhalefet değil, AK Parti ve MHP milletvekilleri de toplu halde kapsamın genişletilmesini istediler. Hatta, “Matrah artışı vergi borcu değil, devletin kesesine fazladan para girecek. Hiç olmazsa bunu yapın” diyen milletvekillerinin çabaları sonuç vermedi.

Diğer kulis faaliyeti ise pandemi nedeniyle borçları zaten yapılandırılanların da kapsama alınması konusunda yapıldı. Bu konu kapalı kapılar ardında tekrar tekrar gündeme getirildi. Ancak buna da geçit verilmedi. Bürokratlar, “Biz bu kişilere yeni hak verdik. Eğer henüz zamanı gelmemiş borcu yeniden yapılandırırsak, kimse borcunu ödemez. Yeni yapılandırılanları tekrar yapılandırırsak bunun sonunu alamayız. Bir tarih koymak zorundaydık, 31 Ağustos olarak belirledik” açıklaması yaptı. Bu açıklama, vekillere mantıklı geldi.

Bu sistemin, borcunu zamanında ödeyen sorumlu vatandaşlara haksızlık anlamına geldiği ve onlara ödül anlamına gelen bir düzenleme yapılması önerisi de karşılık bulmadı.

Sonuçta çiftçi borçları, borcu yeni yapılandırılanlar, stok affı ve matrah artışı bekleyenler sistem dışı kaldı. Hala, yasanın TBMM Genel Kurul görüşmelerinde bunların dahil edileceğine ilişkin umut besleyenler var. Hiç belli olmaz, siyaset bu. Bir önergeye bakar. GÖZLER İSTANBUL’DAHEM KORONA HEM KONGRE

İstanbul, son günlerde Ankara’nın siyasi kulislerinde, iki nedenle gündem oluşturdu. Birincisi, pandemideki artış, ikincisi AK Parti il örgütünde yapılan operasyon. İkinci konu sadece İstanbul milletvekillerinin değil AK Partili tüm siyasilerin ilgisini çekti. Çünkü, İstanbul ve Ankara için alınan kararlar, bundan sonra atılacak siyasi adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta, İstanbul yönetimiyle şimdiye kadar yaptığı en geniş kapsamlı toplantıyı yapıp, İstanbul’un yeni siyasi aktörlerini belirlemek için yaptığı çalışma, merak konusu oldu. Erdoğan’ın AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’ın birlikte çalışmayı planladığı 39 ilçe başkanından 17’si (kimine göre bu sayı daha fazla) yerine yeni isimler araması, sıradan bir olay değil.

Bunu İstanbul il başkanı ve yönetim değişikliğinin habercisi olarak okuyanlar olduğu gibi, bu operasyonun sadece ilçe başkanlarıyla sınırlı kalacağını iddia edenler de bulunuyor.