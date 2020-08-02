9 yıl önce sevinenler nerede

Bundan 9 yıl önce, bugünkü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Aile Bakanlığı yaptığı dönemde, İstanbul Sözleşmesi’ne imza atmanın ardından, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın çıkartılmasının bayramı vardı, İktidar Partisi’nde. Partinin ileri gelenleri, demokrasi kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ne büyük bir adım atıldığının demeçlerini verdi. İlk kez muhalefet itirazsız destekledi.
Herkesin aslında bildiği gibi, sözleşme genel hükümleri ve çerçeveyi belirliyor. Aslolanın çıkartılan yasalarla, hükümetlerin koyduğu kurallar olmasına rağmen, son yerel seçime denk gelen tarihte, İstanbul’da bir toplantıda start verilen İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı, aslında, kadınların güçlenmesi ve seslerini duyurmasından rahatsızlık duyanların itiraz sembolü haline geldi.
KIZLARIMIZIN GELİŞMESİNE KAPI ARALADIK
Ünlü bir AK Partili eski bakanın sözlerini buraya aktararak, hayatın gerçeklerinden örnekler vermeye devam edelim. “Biz kızlarımızın gelişmesine ve değişmesine kapı araladık, ama erkeklerimiz maalesef kızlarımızın gerisinde kaldı” demişti. Acaba bugün yaşanan sancının nedeni bu olabilir mi?
Veriler, günah keçisi ilan edilen İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen, hayatımızdaki trajik gerçekleri ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla uygulanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonunu, kurulduğu 2018 yılından bu yana 453 bin 12 kadın indirdi. Bugüne kadar 30 bin 601 kadın şiddet ihbarında bulundu. Bu yılın ilk yarısında “önleyici tedbir kararlarında” yüzde 59, “koruyucu tedbir kararlarında” yüzde 70’lik artış yaşandı.
İddia edildiği gibi, her şikâyet konusu olan erkek, evden uzaklaştırılmadı. Şiddete maruz kalan kadınların ifadesi kolluk personeli tarafından alındıktan sonra, Aile İçi Şiddet Kayıt Formu doldurularak risk değerlendirilmesi yapıldı. Riskli görülenler işleme alındı. Buna rağmen, korunamayan birçok kadın eşi ve sevgilisi tarafından katledildi.
ALO 183 VERİLERİ
Başka bir veri ise ALO 183 Hattı’ndan geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın sorularını yanıtladı. İnfaz Yasası’nın ardından kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı iddiaları gündem oldu. Bakanlık, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen 20 günlük sürede Alo 183 hattına 2 bin 506 başvuru geldiğini açıkladı. 183 hattına en fazla şiddet şikâyeti gelen ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep oldu.
Kadına yönelik şiddetteki artışa ilişkin sadece birkaç örneği aldık, buraya. Gerçekler buz gibi yüzümüze çarparken, biz daha neyi tartışıyoruz?
ÇİÇEĞİ BURNUNDA AMİR
MECLİS’te, başkanla birlikte seçilen idare amirleri, adı üstünde genel idare işlerinde TBMM Başkanı’na yönetimde yardımcı olurlar. Milletvekilleri seçildikleri bu görevlerde TBMM’nin güvenliğinden lokantalarına, bahçesinden vekil ofislerinin ihtiyaçlarına kadar birçok konuda bürokratlarla birlikte karar alıp uygularlar. Yani TBMM Başkanı Meclis’in ‘CEO’suysa, idare amirleri de genel müdürleridir.
Geçtiğimiz günlerde, Mustafa Şentop’un yeniden başkan olduğu seçimlerde, eski futbolcu AK Parti milletvekili Alpay Özalan idare amiri seçildi. İlk icraatı da, milletvekillerine bir “memnuniyet” anketi yapmak oldu. Ankette ne yok ki; menüde hangi yemekleri görmek istediklerinden tutun da, koronavirüse bağlı hijyen önlemlerinin yeterli olup olmadığına kadar.
Anket, COVID-19 salgını sonrası TBMM sosyal tesislerinde alınan hijyen önlemlerini milletvekillerinin yeterli bulup bulmadığını ölçmeyi de amaçlıyor. Yeterli bulunmaması halinde ek önlemlerin devreye sokulacağı belirtiliyor. Ayrıca milletvekillerinin yemeklerden memnun olup olmadığı ve menüye eklenmesini istedikleri yeni bir yemek bulunup bulunmadığı da soruluyor.
YEMEKLER DEĞİŞECEK Mİ
Sorular arasında, “Yemekleri leziz buluyor musunuz? Hijyene dikkat ediliyor mu? Hizmet sunumunu beğeniyor musunuz? Çeşit yeterli mi? Fiyat uygun mu?” da var. Herkesin fiyatlarını pek ucuz bulduğu Meclis lokantalarında, bir defada 50 kişiyi ağırlayan vekiller, hiç öyle düşünmüyor aslında.
Gelecek önerilere göre Meclis restoranlarındaki menüde değişiklikler yapılacak. Aşçılar, şikâyetler doğrultusunda uyarılacak. Menüye eklenecek yeni sürprizleri de hep birlikte göreceğiz. Bakalım ismini beğenmediği için tatlıyı menüden kaldıran eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ınki gibi talepler olacak mı?
9 yıl önce sevinenler nerede
Bundan 9 yıl önce, bugünkü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Aile Bakanlığı yaptığı dönemde, İstanbul Sözleşmesi’ne imza atmanın ardından, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın çıkartılmasının bayramı vardı, İktidar Partisi’nde. Partinin ileri gelenleri, demokrasi kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ne büyük bir adım atıldığının demeçlerini verdi. İlk kez muhalefet itirazsız destekledi.
Herkesin aslında bildiği gibi, sözleşme genel hükümleri ve çerçeveyi belirliyor. Aslolanın çıkartılan yasalarla, hükümetlerin koyduğu kurallar olmasına rağmen, son yerel seçime denk gelen tarihte, İstanbul’da bir toplantıda start verilen İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı, aslında, kadınların güçlenmesi ve seslerini duyurmasından rahatsızlık duyanların itiraz sembolü haline geldi.
KIZLARIMIZIN GELİŞMESİNE KAPI ARALADIK
Ünlü bir AK Partili eski bakanın sözlerini buraya aktararak, hayatın gerçeklerinden örnekler vermeye devam edelim. “Biz kızlarımızın gelişmesine ve değişmesine kapı araladık, ama erkeklerimiz maalesef kızlarımızın gerisinde kaldı” demişti. Acaba bugün yaşanan sancının nedeni bu olabilir mi?
Veriler, günah keçisi ilan edilen İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen, hayatımızdaki trajik gerçekleri ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla uygulanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonunu, kurulduğu 2018 yılından bu yana 453 bin 12 kadın indirdi. Bugüne kadar 30 bin 601 kadın şiddet ihbarında bulundu. Bu yılın ilk yarısında “önleyici tedbir kararlarında” yüzde 59, “koruyucu tedbir kararlarında” yüzde 70’lik artış yaşandı.
İddia edildiği gibi, her şikâyet konusu olan erkek, evden uzaklaştırılmadı. Şiddete maruz kalan kadınların ifadesi kolluk personeli tarafından alındıktan sonra, Aile İçi Şiddet Kayıt Formu doldurularak risk değerlendirilmesi yapıldı. Riskli görülenler işleme alındı. Buna rağmen, korunamayan birçok kadın eşi ve sevgilisi tarafından katledildi.
ALO 183 VERİLERİ
Başka bir veri ise ALO 183 Hattı’ndan geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın sorularını yanıtladı. İnfaz Yasası’nın ardından kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı iddiaları gündem oldu. Bakanlık, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen 20 günlük sürede Alo 183 hattına 2 bin 506 başvuru geldiğini açıkladı. 183 hattına en fazla şiddet şikâyeti gelen ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep oldu.
Kadına yönelik şiddetteki artışa ilişkin sadece birkaç örneği aldık, buraya. Gerçekler buz gibi yüzümüze çarparken, biz daha neyi tartışıyoruz?
ÇİÇEĞİ BURNUNDA AMİR
MECLİS’te, başkanla birlikte seçilen idare amirleri, adı üstünde genel idare işlerinde TBMM Başkanı’na yönetimde yardımcı olurlar. Milletvekilleri seçildikleri bu görevlerde TBMM’nin güvenliğinden lokantalarına, bahçesinden vekil ofislerinin ihtiyaçlarına kadar birçok konuda bürokratlarla birlikte karar alıp uygularlar. Yani TBMM Başkanı Meclis’in ‘CEO’suysa, idare amirleri de genel müdürleridir.
Geçtiğimiz günlerde, Mustafa Şentop’un yeniden başkan olduğu seçimlerde, eski futbolcu AK Parti milletvekili Alpay Özalan idare amiri seçildi. İlk icraatı da, milletvekillerine bir “memnuniyet” anketi yapmak oldu. Ankette ne yok ki; menüde hangi yemekleri görmek istediklerinden tutun da, koronavirüse bağlı hijyen önlemlerinin yeterli olup olmadığına kadar.
Anket, COVID-19 salgını sonrası TBMM sosyal tesislerinde alınan hijyen önlemlerini milletvekillerinin yeterli bulup bulmadığını ölçmeyi de amaçlıyor. Yeterli bulunmaması halinde ek önlemlerin devreye sokulacağı belirtiliyor. Ayrıca milletvekillerinin yemeklerden memnun olup olmadığı ve menüye eklenmesini istedikleri yeni bir yemek bulunup bulunmadığı da soruluyor.
YEMEKLER DEĞİŞECEK Mİ
Sorular arasında, “Yemekleri leziz buluyor musunuz? Hijyene dikkat ediliyor mu? Hizmet sunumunu beğeniyor musunuz? Çeşit yeterli mi? Fiyat uygun mu?” da var. Herkesin fiyatlarını pek ucuz bulduğu Meclis lokantalarında, bir defada 50 kişiyi ağırlayan vekiller, hiç öyle düşünmüyor aslında.
Gelecek önerilere göre Meclis restoranlarındaki menüde değişiklikler yapılacak. Aşçılar, şikâyetler doğrultusunda uyarılacak. Menüye eklenecek yeni sürprizleri de hep birlikte göreceğiz. Bakalım ismini beğenmediği için tatlıyı menüden kaldıran eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ınki gibi talepler olacak mı?