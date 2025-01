Gaziantep’te 3 gün

Haberin Devamı

Gaziantep’e daha önce de gitmiştim ama hiçbiri 3 günlük olmamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen “Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü, Dijital Medya Okuryazarlığı ve Turizm Haberciliği Paneli”ne davetli olarak katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Gaziantep’teydim.

Panelin açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i ilk kez burada gördüm. Klasik bir bürokratın ötesinde devletin neşeli ve sevimli yüzünü yansıtan bir profile sahip. Samimi bir yaklaşımı var. Sosyal medyada gündem olan, renkli, kürsü ve boy esprisi içeren videosu da bu panelden çıktı.

Protokol, konuşmalarını yaptıktan sonra kürsüye gelen Vali Çeber kürsü yerine kenardan konuşmayı tercih etti. Nedeni sonradan anlaşılan bu durumu anlatırken Gaziantep’te şehir protokolünün boy ortalaması ile ilgili yaptığı ve kürsüye uyum konusundaki espri, hepimizi gülümsetti.

Her şey Vali Kemal Çeber’in “Ben böyle yana kaçayım da birazdan neye kaçtığımı da söyleyeceğim” demesiyle başladı.

Katıldığımız panel, yeni atanan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’ın da ilk resmi programıymış.

Bu durumu da hatırlatan Vali Kemal Çeber, “Şimdi rektör hocam konuşurken dikkatinizi çekti. Sonra Fatma Hanım konuşurken dikkatinizi çekti. Ben de böyle, yan yana kaydığımızı gördünüz. Şimdi yeni rektörümüzün bizim için bir güzel avantajı da şu şehir protokolünün boy ortalamasını değiştirmedi. Bu böyle tabii. Ama içimden izlerken şu da geçti; Bizim bir karar almamız lazım. Şehirdeki tüm kürsüleri -çok güçlü sanayimiz var ya- amortisörlü hale geçirmemiz lazım ya da standardı düşürmemiz lazım” dedi. Hem alkış aldı hem de tebessüm ettirdi. Son olarak da salondaki üniversiteli gençlere de seslenerek, “Ya sevgili gençler, bak bu söylediğimiz ekibin yediği içtiği boyuna değil hep beynine gidiyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zaten marka olmuş bir isim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurucu bakanı olan Şahin’e herkes hitap ederken hem “başkanım” hem de “bakanım” diye hitap ediyor. Şahin aynı zamanda Gaziantep’in ilk seçilen kadın milletvekiliydi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptıklarını gezme ve görme imkânı buldum. Belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek olacak çalışmalarına şahit oldum.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu... “Atom karınca” desem abartmış olmam. Herkesin dilinde o var. Gaziantep’te herkes, “Tahmazoğlu başkan” diye söze başlıyor, dördüncü dönemine giren Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptıklarını anlata anlata bitiremiyor. Şahinbey’de yapılanları da gezme ve görme imkânı buldum. Dikkatimi çeken nokta bir ilçe belediyesinin büyükşehir gibi işler yapmış olmasıydı...

PANEL VE KIYMETLİ DEĞERLENDİRMELER

Gelelim panele...

Paneli düzenleyen iki paydaş kurum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’ydı. İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu hem kent dışından gelen bizlere ev sahipliği yaptılar hem de kurumlarındaki görevli personelle panelin düzenlenmesinde büyük emek verdiler... Kendilerine ayrı bir teşekkürü borç biliriz.

Panele hem Gaziantep’teki hem de çevre illerdeki gazeteci meslektaşlarım, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim alan geleceğin meslektaş adaylarım ve yine Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi’ndeki öğrenciler katıldı. Bir şeyler öğrenmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bir paneldi.

İlk oturumun başlığı, “Dijital Medya Okuryazarlığı ve Sorumlu Habercilik: Etkili ve Güvenilir İçerik Üretme Stratejileri”ydi. Oturumun moderatörlüğünü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yıldırım yaparken Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Şahan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Nil Çokluk ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Zeynep Zelan konuşmacı olarak yer aldı.

Ben ikinci oturumda yer alan konuşmacılardandım... Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ceren Yeğen’in yaptığı ikinci oturumda, “Turizm Haberciliği ve Medya: Etkili İletişim, Sorumluluk ve Yerel Yansımalar” başlığıyla turizm haberciliğinde doğru bilgilendirme ve etik değerleri ele aldık. Benimle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Büşra Er ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Aydın konuşmacıydı.

Birbirinden değerli akademisyenlerin yer aldığı paneldeki oturumlarda iletişimin dönüşümü ile medya ve turizmin bölgesel kalkınmaya olan etkisi konusunda çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Özetle Gaziantep için kıymetliydi...

GAZİANTEP’TE GÖRDÜKLERİM...

Panelin yanı sıra Gaziantep’i gezme görme imkânı da bulduk. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen yine de dolu dolu güzel bir kent gezisi oldu.

Gaziantep gerçekten tam bir müzeler şehri... Zeugma Mozaik Müzesi zaten ünü dünyaya yayılmış bir müze. Gidenlerin gezmeden dönmedikleri bir müze.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi ile Şahinbey Belediyesi’nin Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Gaziantep’in kahramanlık destanını ve kahramanlarını tüm detaylarıyla anlatan iki kıymetli müze. Vatan uğruna şehit düşenler, kenti savunanlar ve yokluk içinde mücadele verenler hem kente gelenlere hem de genç nesle en güzel şekilde aktarılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Rayiha Baharat Müzesi” de farklı bir müze. Birbirinden farklı kokularla baharatın tarihine yolculuk yapıyorsunuz. Hemen üstünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’nin lezzetli yemekleri de misafirlere sunuluyor.

Gaziantep Atatürk Anı Müzesi de Atatürk ve Gaziantep’i çok güzel yansıtıyor. Kentin kültürel ve tarihi değerlerini de görebileceğiniz kıymetli bir müze. Atatürk’ün kente geldiğinde kaldığı oda, orijinal eşyalarla canlandırılmış.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi... 1700 - 1990 tarihleri arasında üretilen el yapımı 600’e yakın oyuncak bulunuyor. Çocukların boyuna göre de vitrinler ayarlanmış. Altında mağarası üstteki katlarıyla ayrı bir havası var.

*

Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi... Ali İhsan Göğüş, Türkiye’nin ilk Turizm Bakanı. Göğüş’ün doğduğu şehre bağışladığı kütüphanesi ve özel eşyalarının sergilendiği çok güzel bir müze. Müzeyi gezip, Piyano Kafe’de güzel manzara eşliğinde bir şeyler içerek güzel anılar biriktirebilirsiniz. Biz öyle yaptık...

Gaziantep’in eski yerleşim yerlerinden Bey Mahallesi, taş konaklarıyla tarihi bir yolculuk yaptırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, restore ederek aslını korumuş ve çok güzel bir turizm lokasyonu oluşturmuş. Biz de sokakları arşınlarken bambaşka bir kenti geziyormuşuz gibi bir havaya katıldı. “Old city” denilerek hani hep Avrupa’ya hep özenilir ya. Gaziantep de bunu başarmış.

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı iki büyük eser var; Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Millet Camii... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iki yapı Gaziantep’e de tüm ihtişamlarıyla taşınmış.

Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni gezdik gördük. Çok faydalı bir yapı olmuş. Okumak ve araştırmak isteyen herkes için tüm ayrıntılar düşünülmüş.

Şu anda 150 bin kitap varmış. Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi. Kütüphaneyi görünce “Şahinbey’deki gençler ne kadar da şanslılar” dedim. Sadece Şahinbey değil Gaziantep’in her yerinden ziyaretçisi varmış. Üyelik sistemiyle yararlanılabiliyormuş.

Şahinbey Millet Camii... İçeride ve dışarıda aynı anda toplamda 34 bin kişi ibadet ediyormuş. İlk baktığınızda “Ne gerek var bu kadar büyük bir camiye” diyebilirsiniz anca cami aynı zamanda külliye görevi de görüyor. Çocuklar için oyun alanları, kütüphane, kadınlar için kurs alanları, atölyeler ve çay ocağı gibi alanlarıyla sadece ibadet vakitlerinde değil günün her saatinde hizmet veriyor. Özel gün ve gecelerde dolup taşan caminin avizesi de yok. Aydınlatma, sütunlardan sağlanıyor. Cami, görkemli mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Gezideki son gün son durağımız Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi’ydi. Tesis çok yönlü bir tesis. Örneğini de hiç görmedim. Atlı sporlardan güreşe, zekâ oyunlarından okçuluğa kadar birçok branş varmış. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporcu bir kimliğe sahip. Kendisi de gelip burada ata binip at üstünde ok atacak kadar maharetlerini gösteriyormuş. Yeni yeteneklerin keşfi için imkân sunan tesiste bugüne kadar 60 bin kişi ata binmiş. Biz de hem ata binme imkânı bulduk hem de ok attık. Günün sonunda yorgunluk kahvemizi de dev çadırda içtik.

Bu arada son olarak dikkatimi çeken bir husus da Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri oldu. Belediye, şehrin trafiğini rahatlatmak için 2 bin 484 metrelik gidiş geliş iki tünel yapmış. 30 dakikalık yol mesafesi 1 dakikaya inmiş. İlçe belediyesinin tünel yaptığını da ilk kez görmüş oldum.

Bu gezip gördüklerimizin yanında tarihi çarşıları, birbirinden lezzetli yemekleri saymıyorum bile... Yediğimiz içtiğimiz bize kalsın gördüklerimizden bazıları bunlar... Daha çok gezilip görülecek yeri vardı Gaziantep’in... Hepsini 3 güne sığdırmak zor belki ama size de tavsiyem yolunuz düşerse veya gezme planınız varsa, geç kalmayın mutlaka gidin, görün, gezin, hissedin...