Sevgiliye ‘küçük’ jest: 30 saniyelik rol!

Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle 8 yıldır birlikte olan Günaydın’ın, uzun süredir tiyatro ve oyunculuk eğitimi almış olan Somer’e bu şekilde “destek” vermesi camiada şaşkınlıkla karşılandı.

Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alan Buğu Selen Somer, yıllardır Günaydın ile birlikte yaşıyor.

Ancak başarılı oyuncunun, sevgilisinin kariyerine bugüne kadar kayda değer bir destek vermediği iddiaları da gündemde...

Şimdi “Hücreler” oyununda sevgilisine sadece 30 saniyelik bir rol ayırması, “destek mi, alay mı?” tartışmalarını da beraberinde getirmiş.

Somer’in, aldığı ciddi eğitime rağmen kariyerinde henüz önemli bir adım atamamış olması, Günaydın’ın bu konudaki tutumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekmesine neden olmuş.

Bu 30 saniyelik rolün perde arkasındaki hikâyeyi ben de merak ettim doğrusu!

Paris sürprizi!

Cemiyetin tanınmış isimlerinden akademisyen Elif İnci Aras, eşi Barış Baran Aras’tan romantik bir Paris sürprizi aldı. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Barış Baran Aras, holdingde yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten eşi Elif İnci Aras ve oğulları Atlas ile birlikte hafta sonu Paris’e keyif dolu bir kaçamak yaptı.

Aile, şehrin ikonik noktalarını ziyaret ederken unutulmaz anılar biriktirdi. Bu özel seyahat, iş dünyasının yoğun temposundan uzaklaşmak için Aras ailesine kısa ama etkileyici bir mola oldu.

Şifa sanatı sergisi

Şifa sanatçısı Merve Tüfekçi Emre, ilk sergisi “Healing Art By Healing Hands” ile sanatseverlerin karşısına çıktı. 42 Maslak’taki Artopol Galeri’de yer alan sergide, her tablo sanatla birlikte şifa enerjisi taşıyor. Sanatçı, “Yaşam alanlarınızda bulundurduğunuz her şey sizi gülümsetsin ve iyi hissettirsin” sözleriyle eserlerinin amacını özetliyor.

Pınar Türker - Merve Tüfekçi Emre - Sedef Betil - Senem Betil Gürün

Merve Tüfekçi Emre, Parsons The New School for Design’da aldığı sanat eğitimini kişisel gelişim, enerji çalışmaları ve sanat terapisiyle birleştirerek, izleyiciyi içsel bir yolculuğa davet eden eserler üretiyor. Sergi, 31 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.



İdil Gazioğlu - Zekiye Ergin

5. yılını kutluyor

İstanbul’un sevilen gastronomi mekânlarından Cabbar Nişantaşı, beşinci yılını yeniliklerle kutluyor. İşletmeci Serkan Koca, bu özel yıl dönümünde menüyü ve kokteyl seçeneklerini yenileyerek, misafirlerine daha zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Özel tarifler ve seçkin malzemelerle hazırlanan menü, hem damaklara hem de gözlere hitap ediyor. Artan yoğun talepleri karşılamak için genişletilen mekân, daha fazla misafire hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca, yaklaşan yılbaşı için özel menüler ve sürprizlerle dolu bir gece hazırlığı yapılıyor.