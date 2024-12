Milyonluk doğum günü

Haberin Devamı

Gece, çiçek sanatçısı Yunus Karma’nın eşsiz dekorasyonuyla adeta bir sanat eserine dönüştü. Tasarımcı Alican İcoz ise organizasyonun her detayında Ünsal’a destek oldu. Partiye eşlik eden 6 DJ; Memo Garan, Can Balta, Orkun Bozdemir, Ali Can Akyıldız, Serdar Ormancı ve Kerem Ayan konuklara müzik ziyafeti yaşattı.





Ünsal’ın özel gecesine birçok ünlü isim katıldı. Oyuncu Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Defne Samyeli, Ece Sükan, tasarımcı kardeşler Raisa & Vanessa Sason ve müzisyen Kenan Doğulu da davetliler arasındaydı. İspanyol tasarımcı Marby Simages ve Koreli yönetmen Mark Andrew gibi uluslararası konuklar da dikkat çekti. Geceyi fotoğraflayan ünlü sanatçılar arasında Nihat Odabaşı, Emre Doğru, Mustafa Nurdoğdu ve Kemal Uysal yer aldı.

Tuba Ünsal’ın tam anlamıyla “hayalimdeki gibi” dediği bu rüya parti, yaklaşık bir milyon liraya mal oldu. Tüm masrafları kendisi karşılayan ünlü oyuncu, “Değdi!” diyerek bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmadığını ifade etti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu görkemli kutlama, uzun süre konuşulacağa benziyor!

Ünlü sergi İstanbul’da

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin prestijli “Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” sergisine ev sahipliği yaptı.

Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Gültekin’in katkılarıyla düzenlenen sergi, Büyükelçi Jill Morris ve Başkonsolos Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde Başkonsolosluk binasında açıldı. 60 bin eser arasından seçilen 18 ödüllü fotoğrafın sergilendiği etkinlikte, Tarabya İngiliz Okulları’nın düzenlediği Türkiye’de Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı yarışmasında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi ve eserleri sergilendi.

En genç konuşmacısı

Bu yıl üçüncüsü Citroën sponsorluğunda gerçekleşen Elle Green x Aveda konferansında, çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

“Gelecek Nesillere Nasıl Bir Dünya Bırakıyoruz?” konulu panel, Gazeteci ve Program Yapımcısı Aslıgül Atasagun’un moderatörlüğünde gerçekleşti.

Panelde, oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve lise öğrencisi çevre aktivisti Ada Can Demirer konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın en genç konuşmacısı olan 17 yaşındaki Ada, doğayı korumanın önemini yaşam deneyimlerinden örneklerle anlatarak, “Merak uyandırmadan, doğayı sevdirmeden çevre bilinci oluşturamayız” dedi.

Cem Mirap’tan yeni buluşma noktası

İstanbul’un modern ve şehirli brasserie-restoranı Cantinery, İstinye Park’ın yeni bölümünde kapılarını açtı.

Cem Mirap tarafından 2014 yılında kurulan mekânın tasarımı, ünlü mimar Enis Karavil tarafından yaratıldı. Açık mutfak konsepti, sıcak dekorasyon ve Akdeniz bitki örtüsüyle çevrili eşsiz bahçesiyle keyifli bir atmosfer sunuyor. Zorlu Center ve Emaar Square Mall’dan sonra İstinye Park’ta da lezzet tutkunlarını ağırlamaya başlayan Cantinery, İstanbul’un yeni gözde buluşma noktası olmaya aday!