İstanbul’da TYGA rüzgârı esecek!

Organizasyon sahibi Anıl Üçtepe’yle konuştum. Çok heyecanlı olduklarını, festivalde pek çok ünlü ismin sahne alacağını anlattı. “2024 yılının en büyük hip-hop festivalini gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz” diyen Üçtepe, şunları söyledi:

“TYGA, dünyanın önde gelen R&B yıldızlarından, Platin Plak ödüllü ve Spotify’da 1 milyardan fazla dinlenmiş. Hayranları uzun zamandır bu anı bekliyordu. Ayrıca Türkiye’de büyük bir dinleyici kitlesine sahip, İngiltere drill müziğinin en dinamik MC’lerinden Russ Millions sahnede olacak. Lokal sahnenin en başarılı isimlerinden Motive, Lil Zey, Khontkar, 13 Killoki ve birçok yetenekli sanatçı da festivalde yer alacak.”

Bu muhteşem etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hip-hop severler bu unutulmaz geceyi kaçırmak istemeyecek!

Son yolculuğuna uğurlandı





Kocaeli Ali Kâhya OSB Başkanı Yalçın Sönmez hayatını kaybetti. Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden eski TOSYÖV Başkanı, önceki gün ikindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Cami’de yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilirken, oğlu Öncü Sönmez taziyeleri kabul etti. Allah rahmet eylesin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun...

Ege’den ilham almış





Vespa bu yaz keyifli anlara yaratıcı ruhuyla eşlik ediyor. Ege’nin eşsiz lokal bitkilerinden ve yaz enerjisinden esinlenen sanatçı Mavi Kazado tarafından The Beach of Momo Dalyan ve The Beach of Momo Bodrum’a özel olarak tasarlanan Vespa’nın efsane modeli “Primavera”, sanat ve motor tutkunlarını Türkiye’nin en popüler sahillerinde buluşturuyor. Yaz sonuna kadar görülebilecek özel tasarım Vespa’ları fotoğraflayıp paylaşanları ise birbirinden özel sürprizler bekliyor.

Yeni şarkı heyecanı





Şarkıcı Gökçe Türk, yeni teklisi “Sevişmeler Hariç”i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olan şarkının düzenlemesini Metehan Köseoğlu üstlendi. Gökçe Türk, bu projede yer alan her bir isimle gurur duyduğunu söyledi ve şarkılarının çok iyi yerlere geleceğinden şüphe duymadığını anlattı. Gökçe’nin yeni teklisi, dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı. Yolu açık olsun.

İngiltere’de büyük gurur





Horizon Group ve Tarabya İngiliz Okulları kurucusu Mehmet Gültekin’e uluslararası eğitime sunduğu katkıları nedeniyle Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi tarafından ‘Eğitim Doktorası’ verildi. Gültekin, Manchester’daki üniversitede düzenlenen törende doktorasını İngiliz Kraliyet Ailesi’nden St. Andrews Kontu ve Bolton Üniversitesi Rektörü George Windsor’un elinden aldı. Üniversitenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. G. E. Holmes, törende Dr. Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin’e tebriklerini sundu.