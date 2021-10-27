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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Tahterevalli
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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Tahterevalli

27 Ekim 2021

Anlıyoruz ki, döviz kurları arttıkça birileri kaybediyor ama birileri de kazanıyor...

Yani herkes kaybetmiyor...

Sabit bir gelirle yaşamaya çalışan büyük kalabalıklar sürekli kaybederken, paradan para kazanan küçük kalabalıklar ise sürekli kazanıyor...

Sabit geliri olan vatandaşlar, pahalılıktan şikâyet ediyor.

Neden?

Çünkü piyasalar etiketlerini döviz kurlarına endekslemiş.

Bir gecede hepsi değiştirilmiş...

İthal eden de etmeyen de ürünlerin fiyatlarını döviz kurlarına göre yapıyor...

*

Bunu anlayabilmek için de sadece geçen yılın fiyatlarına bakmak yeterli.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki geçen yıldan bugüne kadar tüm ürünlerin fiyatlarına yüzde yüz zam yapılmış.

Yüzde 5 ila 10 arasında yıllık zam artışıyla piyasalardaki fiyat değişimine yetişemeyen sabit gelirli vatandaşlar, bu yüzden olumsuz etkileniyor ve haklı olarak feryat ediyor...

Bir ülkede döviz kurları sürekli artıyorsa akaryakıt, doğal gaz, elektrik, demir ve çimentoya zam geliyor demektir...

Üretimi etkileyen bu zamlar gerçekleştiğinde ise elbette her şeye zam yapılacağını bilmek gerekiyor.

Ekmekten, zeytine, peynire, sebze ve meyveye ya da konut satışlarına dahi yansıyacağını...

Üreticiler ise maliyetleri arttıkça sattığı ürüne zam yapacak...

Aksi halde tüm şirketler batar...

Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de olabilir ama denetimlerle kontrol altına alınabilir.

*

2.80 lira olan doların son üç yılda neden 9.5 lira olduğunu bulmak lazım.

Kızgın tavaya tereyağı yetiştirerek sorunu çözemeyiz.

Faizlerin yüksek olduğunu kabulleniyoruz ama aşağı indirildiğinde ise dövizlerin yukarı çıkacağını da...

Yaşadığımız tüm ekonomik krizlere baktığımızda aynı sebep ve sonuçla karşılaşmaktayız.

Bu kısırdöngüden kurtulabilmek için farklı üretim ve farklı gelir kaynaklarını keşfetmek gerekiyor.

Ve güvenli bir liman...

*

Enflasyonu durduramayan tüm ülkelerde hep aynı kısırdöngüye şahit oluyoruz...

Kısacası, etiketlerini dolara bağlayanlar sürekli kazanıyor ama sabit geliriyle yaşamaya çalışan büyük kalabalıklar ise sıkıntı çekiyor...

Ve yüksek enflasyona yenik düşüyor.

Bunu önlemenin tek yolu her şeyi dışarıdan alım değil, her şeyi dışarıya satmayı başarabilmektir...

Piyasaların yasası budur...

Yoksa tahterevalliye bindirilmiş gibi bir gün inen bir gün çıkan ekonomiyi toparlayabilmek zordur.

Bunun da tek çıkış yolu, en uzağından en yakınımızdaki ülkelerle siyasi, ticari ve kültürel köprüleri yeniden kurmaktan geçiyor...

Ve karşımızdakilerin de inadını kırmaktan...

 

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Söylenmeyecek şeyler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

25 Ekim 2021
Bilmiyoruz...  

Ne tartışmayı ne de anlatmayı...  
 
Her akşam ekranlarda halkı bilgilendirmek amacıyla yayınlanan sözde tartışma programlarını izleyenlerin ruh hallerini merak ediyoruz...

Kavgaların adreslerine dönüşen ekranlarda, akşam kim daha çok bağırıyorsa sabah şöhret oluyor.

Konuşmacılar ekranda kendilerini böylesine kaybederse kahvedekiler ne yapar, diyoruz...

Söylenemeyen değil, söylenmeyecek şeyler konuşuluyor.

Ve de anlamsız...

*

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Demir yürekli adam

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

23 Ekim 2021
Milyonlarca dolar vererek aldığımız veya almak için çaba sarf ettiğimiz İHA’ları yapabilmek için ömrü boyunca uğraşan Özdemir Bayraktar ağabey bıkıp usanmadan, yılmadan çalışıyordu...

Ve evlatlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak... Bulunduğu çağın ilerisinde yaşayan biriydi... Demir kuşlara olan sevdası hiç bitmiyordu...

*

Olası füze saldırılarına karşı düne kadar hava savunma sistemi bulunmayan Türkiye’ye hem müttefik deyip hem de Patriot’ları vermeyen ABD ve AB ülkeleri, Rusya’dan aldığımız S-400’lere karşı çıkarak ülkeyi yokluğa mahkûm etmek istiyorlar...

ABD, Almanya ve İsrail’in verdiği, daha sonra da alıp gittiği İHA’ları da dün gibi hatırlıyoruz... Türkiye’nin bu yaşadıklarını Özdemir Bayraktar ağabey kabullenemiyordu...

*

2000’li yıllardı...

Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Koçak, eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Enis Berberoğlu ve Yalçın Bayer ile birlikte TBMM Florya Köşkü’nde gece yarılarına kadar Özdemir Bayraktar ağabeyin projelerini dinlerdik...

Önlerine çıkartılan engellerden söz ediyor ve üzülüyordu... Yenibosna’da atölye gibi bir yerde çalışıyordu...

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Demir kuşlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Ekim 2021
Kendini ülkeye adayan güzel insanlardan biri daha gitti...

Savunma sanayisinin kurulması için kendini işine adayan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) diye bilinen projeyi başaran Özdemir Bayraktar’ı diliyoruz kimse unutmayacak...

Ve de gökyüzünde sessizce dolaşan demir kuşlarını...

*

Birkaç defa kalp krizi ve ağır ameliyatlar geçirmesine rağmen işini hiç ihmal etmedi...

Selçuk Bayraktar’ın davetiyle Esenyurt’taki fabrikayı gezdiğimizde Özdemir ağabeyin hâlâ heyecanla çalıştığını gördüğümüzde şaşırmıştık...

*

Daha önce de rahatsızlanmış ve hastaneden sonra evinde dinlendiğinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay dostumuzla birlikte ziyaret etmiştik...

Hasta yatağında dahi yeni projelerden söz ediyordu...

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Bedava yaşamak...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

18 Ekim 2021
Şarkıda diyor ya:

Bedava yaşıyoruz, bedava...

*

Beleş yaşamakla bedava yaşamayı karıştırıyorlar...

Havanın dışında her şey parayla...

Acı, su dahi...

Metropol şehirlerde parasız yaşamak zor...

Çünkü her şey parayla...

Emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışanlar parayı kira, bina aidatı, doğalgaz, su, ulaşım, yakıt, telefon faturalarına harcıyor...

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Planlı kurgular

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

16 Ekim 2021
Bazı şüpheler kamuoyu önünde konuşulmaz...

“Siyasi suikastlar işlenebilir” gibi bir söylem siyasetçilerin sağduyusuna yakışmıyor...

Ne zaman olacak?

Belli değil...

Kim yapacak?

Belli değil...

Bu kadar belirsizliği taşıyan bir cümle kamuoyuna söylenmemeli...

*

Bazı sözlerden de şüpheler üretilmez...

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Şifreli hayatlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Ekim 2021
Dünya genelinde Facebook, Instagram ve WhatsApp’a saatlerce süren erişim sorunu yaşanmasıyla birlikte siber saldırılarda da büyük bir artış yaşanıyor.

3.5 milyar kullanıcıya sorunun ‘ayar değişikliği’ yüzünden kaynaklandığını açıklayan Facebook, bir gecede 6.7 milyar dolar kaybediyor...

Konuyla ilgili internet güvenlik uzmanları ise sabotaj ihtimalinin olabileceğini söylüyor...

*

ABD’de gündemin ilk sıralarından düşmeyen bir konu...

Özellikle Facebook çalışanı Frances Haugen’in açıklamalarından sonra sosyal medya şirketlerine yönelik federal düzenlemelerin ABD Kongresi’nin gündeminde olduğu da söyleniyor...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, ‘Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada’ diyerek konunun Başkan Biden’nın da gündeminde olduğunu açıklıyor.

*

Facebook eski çalışanı

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Dijital dağ

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

11 Ekim 2021
Dünya hızla dijitalleşmeye doğru gidiyor...

Lakin, giderken de arkasını toparlayamıyor ve büyük bir boşluk bırakıyor...

Her alanda olduğu gibi hırsızlar ve eşkıyalar dijital dünyayı da terörize etmeyi başarıyor...

Milyarlarca dolarlık şirketler ve devletlerin kurumları hemen her gün bir yerde siber saldırıya uğruyor...

Devletlerin emniyet ve adli makamları siber teröristleri yakalamakta zorlanıyor...

Çünkü, artık casusluk bir klavyenin tuşlarında...

*

Geçen yıl dünyanın en büyük siber saldırısı ABD’de devletin kurumlarına yapılmıştı...

Saldırıda, enerji ve ticaret bakanlıklarıyla birlikte federal üst kurumlar hedef alınmıştı...

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Sözlerin ardındaki gerçek

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

9 Ekim 2021
ABD’nin PKK uzantısı PYD ve YPG’ye verdiği destek sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye gönderilen 4 bin TIR silah sevkiyatını yabancı basın mensubuna söylüyor ve haklı olarak soruyor:

Bunu niye sormuyorsunuz?

*

Sormuyorlar, çünkü cevaplarını biliyorlar...

ABD kime karşı silahlandırıyor?

Bölgeye yerleşmek isteyen, kendisine yeni bir üs kurma arayışında olan, İsrail’in güvenliğini sağlayacağını ve Ortadoğu’yu böylelikle kontrol edeceğini düşünen ABD aklınca yeni bir devletçik kurmaya çalışıyor...

Yanılıyor, çünkü Afganistan’da 300 bin kişiyi silahlandırdı, eğitti, askeri araçlar gönderdi ve aklı sıra düzenli bir ordu kurdu ama sonucunu hep birlikte gördük...

Biden

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Irksal karşıtlık

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

6 Ekim 2021
Berlin’de bir binaya yapılan bombalı saldırıyla başlayan filmin adı ‘Benim Adım Karl’...

Çekya ve Almanya ortak yapımı film Netflix’te...

Filmde, bombalı saldırının ardından ırksal karşıtlığın ve cadı avının nasıl başlatıldığı ve perde arkasında nelerin yaşandığı anlatılıyor...

Irksal karşıtlıklarıyla gündem olan aktivistlerin sözleriyle eylemleri arasında nasıl bir uçurumun olduğu da...

*

Rejimlerin ikiyüzlülüğüne sözde karşı bir duruş sergileyen bazı aktivistler gizli örgütler kurarak Avrupa’nın her şehrinde yaşayan özellikle Müslüman mültecilere karşı acımasızca eylemler düzenliyor...

Amaçları tüm mültecilerin Avrupa’dan çıkmalarını sağlamak ve kamuoyunu kışkırtmak...

Ve idam cezasını geri getirtmek...

Fransız aktivistlerden biri ise siyasileri kalabalıklara şikâyet ederek diyor ki:

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Başka Türkiye...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

4 Ekim 2021
Av. Şadi Çarsancaklı diyor ki:

Hukuk devletinin gerekliliği, yasaların yap-boz misali bir değişim içinde olmaması...

Tüm kurumsal varlığın devamlılığı için, iktisadi hayatın sürdürülebilirliği için, hukuki hayatın stabil olması ve öngörülebilir olması gerekiyor...

*

“Bir yıl sonra hangi yasal zeminde olacağını kimse tahmin edemiyorsa büyük bir problemdir” diyen dostumuz Av. Şadi Çarsancaklı:

Bugün bu yasa var ama yarın bir torba yasayla değişmeyeceğine dair güvence olmalı.

Yönetmelik değiştirir gibi yasalar değiştirilmez.

*

Yasalar uzun ömürlüdür...

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Arayışlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

2 Ekim 2021
Biz sistem diyoruz...

Birileri de ısrarla ‘Kim gelecek, kime oy vereceğiz?’ diyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tek adam’ olmakla suçlayanların çözüm önerisi ise yine başka birileri oluyor...

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, İmamoğlu, Akşener, Babacan veya Yavaş vs...

Hâlâ birilerinin oğlunu ya da kızını arıyoruz...

Sistem, kanun, yasa, ilke, kriter peşinde olan yok gibi...

*

Diyoruz ki Türk asıllı Boris Johnson İngiltere Başbakanı...

Pakistan asıllı

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Kör siyaseti

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

29 Eylül 2021
Körün gözü açıldığında ilk kırdığı şey bastonuymuş...

Yani, tutunduğunu bırakıp bir kenara atmak insana mahsustur...

Bu söz ne kadar da günümüz ABD, Rusya ve müttefiklerimizin duruşuna benziyor...

Kore’de uğruna savaştığı Mehmetçik’e karşı yıllardan beri PKK’yı, şimdi de Suriye’deki uzantısı PYD ve YPG’yi destekliyor ABD...

Silahlandırıyor... Eğitiyor...

Sonra da “Rusya’dan S-400 füzelerini neden aldınız?” diyerek hesap soruyor...

Yaptırımlarla tehdit ediyor vs...

*

Patriot isteyeceğiz, vermeyeceksiniz...

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İHA çağı-III

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

27 Eylül 2021
İHA ve SİHA’larla ilgili Türkiye’nin son yıllardaki başarısı dünyayı yönetenlerin dikkatini çekiyor...

İthal edilen bazı parçaların alımı konusunda ise büyük zorluklar çıkartılıyor...

Türkiye, buna rağmen engelleri de aşarak ilerliyor...

İthal edilmeyen bazı cihazları da üretiyor...

2002 yılında savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirket sayısının 56 olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, bu sayının 1500’e yükseldiğini söylüyor...     

*

Prof. İsmail Demir, sadece gökyüzünde değil ayrıca dünyanın önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden biri olduklarını da belirtiyor ve diyor ki:

- SİHA’larda dünyada ilk 3’teyiz.

- Kendi savaş gemisini tasarlayan, üreten ve idame eden 10 ülkeden biriyiz.     

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İHA çağı-II

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

25 Eylül 2021
Savunma sanayiinin son yirmi yıldır yaşadığı gelişmeler hakkındaki yazılarımdan sonra Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir bazı ayrıntılar içeren notlar göndermişti...

Pazartesi ve çarşamba günkü yazımda bahsetmiştim...

Selçuk Bayraktar ise teşekkür etmişti...

Prof. Demir ihracatın yüzde 30 arttığına dikkat çekmiş ve ithalatın ise yüzde 60 azaldığını belirtmişti... Bunun anlamı askeri ve siyasi dışa bağımlılığın azalması ve dövizin de ülkede kalması demekti...

Geçmiş yıllarda bir Heron alabilmek ve terörle mücadele edebilmek için neler yapıldığını hatırlayınca bunun ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz...

*

Sadece askeri alanlarda değil; sağlık, enerji, çevre, afet ve acil durum, ulaşım, iletişim gibi sivil alanlarda da savunma sanayiinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Prof. İsmail Demir, Teknofest, Roboik, Vizyonergenç gibi programlarla insan kaynağına da yatırım yapıldığını belirtiyor...

Başka neler yaşanıyor?

*

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İHA çağı-I

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

22 Eylül 2021
Savunma sanayii konusunda yirmi yıl öncesine kadar bir şey yapmayan, yapamayan Türkiye, son yirmi yılda 750 projeye imza atmış...

Özellikle yarısından fazlası son beş yılda başlatılmış...

Nereden nereye başlıklı yazılarımız üzerine Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir’in bize gönderdiği notlara bakınca gelişmeyi daha da iyi anlıyoruz...

Dünyada artık savunma bir endüstri haline gelmiş durumda...

*

ABD’nin en büyük şirketlerinden biri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dır...

Çünkü askeri uçak, gemi, silah, tank ve füze satışlarından trilyonlarca dolar kazanç elde ediyor...

‘Umut Bir Yöntem Olamaz’ kitabıyla ABD Kara Kuvvetleri’nin değişimine ve dönüşümüne liderlik eden General Gordon R. Sullivan, kitabında soğuk savaşın ardından 1.5 milyon çalışanıyla 63 milyar dolarlık bütçeye nasıl kavuştuğunu yazıyor...

Yıllar önce

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Nereden nereye -II

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Eylül 2021
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda teknik ve muhabere sistemlerindeki yetersizliğin bedelini nasıl ödediğimizi emekli Korgeneral Muzaffer Sever dostumuzun kitabındaki ‘Muhaberesiz Muharebe’ başlıklı bölümden öğreniyoruz...

Muhabere sistemlerini dört gün boyunca çalıştıramayanların kahraman gibi yıllarca aramızda nasıl dolaştıklarını da...

Kahraman gibi dolaşanlardan bir kaçını tanıyoruz...

Sever Paşa bunların kim olduğunu zaten kitabında yazıyor...

*

Savunma Sanayii’ne yönelik bütçenin 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara nasıl çıkartıldığının hikâyesinin ardında 20 yıl var...

Kendi mermisini, silahını, tankını, füzesini ve nakliye araçlarını yapan bir Türkiye var...

Ve de helikopterlerini...

Düne kadar hava savunma sistemlerimiz dahi yoktu...

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Nereden nereye I

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

18 Eylül 2021
ABD’nin 2021 savunma bütçesi, 740 milyar dolar. 70 milyar dolarını savaş fonuna ayırmış.

Çin 228.

Rusya 67.

Fransa 57.

İngiltere 48.

Almanya 44.

Türkiye ise 18 milyar dolar...

*

Türkiye’nin 2001 yıllarında savunma sanayii projelerine ayırdığı bütçe ise 5,5 milyar dolar iken, bugün 75 milyar dolara çıkmış durumda...

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Anlıyor muyuz!

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

15 Eylül 2021
Denktaş diyordu ki:

Biz size bağımsız bir devlet bırakıyoruz.

Canınız gibi koruyacaksınız.

*

Afganistan’da yaşananları izliyoruz...

Bir milletin paramparça oluşunu...

Ve de bir devletin...

20 yıl ABD işgaliyle darmadağın olan bir ülkenin ne hale geldiğini ve canı gibi koruyamadığı ülkesini terk eden milletin yollara nasıl düştüklerini de...

Devletsizliğin ne olduğunu da...

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Terörize oyunları

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Eylül 2021
Radikal çıkışlarıyla toplumun bir arada yaşamasını engellemek isteyen, çatışmaları körükleyenlerin amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.

Geçmiş yıllarda her ülkenin içinden geçtiği ve çoğu zaman yenik düştüğü bu durumdan bir şeyler elde etmek isteyenlerin kimler olduğunu da, fitne ateşiyle başlattıkları yangınların ardından yeni bir düzen kurmak istediklerini de...

Veya mevcut düzeni korumaya çalıştıklarını da.

Tarihin sayfalarında sayısız örnekler var.

Okuyan, anlayan, ders çıkartan yok.

*

Ya kahramanlaştırıyor ya da şeytanlaştırıyoruz.

Kör kuyulara taş atan delilerden bir farkımız yok.

Bir delinin attığı taşı kırk akıllının kuyudan çıkartamadığı günlerden, bir akıllının attığı taşı kırk delinin kuyudan çıkartacağı günlere gelmişiz.

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