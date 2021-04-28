İçimizdeki tuhaflıklar

Osmanlı’yı geri getirmenin hayal olduğunu, geleceğine dair kâbus yaşayanların da büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu yazmıştık...

Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...

Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...

Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...

Bulamayacak da...

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Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard Lewis “Hata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...

Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...

Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.