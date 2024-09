İki kıta ve iki dünya arasında

Haberin Devamı

Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın ‘Dünyalar Arasında’ adını taşıyan sergisi, onun imzası haline gelmiş kırmızı ipliklerden örülmüş atmosferiyle dikkat çekiyor.

Tavanlardan sarkan, duvarlardan geçen, kırmızı bir örümcek ağını andıran iplerin ucuna, göçün, yersiz yurtsuz kalışın en büyük simgesi bavullar bağlanmış.

Sanatçı bavulları aynı zamanda duyguları ve anıları taşıyan, geçmişe ve geleceğe vurgu yapan semboller olarak görüyor.

Shiota, sergiye de adını veren ‘Dünyalar Arasında’ başlıklı bu büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişiminde bulunan İstanbul’un konumundan yola çıkarak üretti.

Haberin Devamı

20. YILIN İKİNCİ BÜYÜK SERGİSİ

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümünde gerçekleştirilen sergi için dün düzenlenen basın toplantısına İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanatçı Chiharu Shiota, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japan Foundation Sanat ve Kültür Bölümü İdari Direktörü Atsuko Sato ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ve İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak katıldı.

Oya Eczacıbaşı, İstanbul Modern’in 20. kuruluş yıldönümünde, dünyanın dikkatle takip ettiği sanatçı Olafur Eliasson’un ardından Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın ‘Dünyalar Arasında’ sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

‘BEN DE ARA BİR YERDE YAŞIYORUM’

Sanatçı Chiharu Shiota Japonya’yı 2015 yılında Venedik Bienali’nde temsil etmiş ve ‘The Key in the Hand’ (Elindeki Anahtar) adını verdiği yerleştirmesi büyük ilgi görmüştü. Kırmızı iplerle ördüğü mekânda bu kez iplerin ucuna her biri kişisel hatıraları temsil eden anahtarlar asmıştı. Mekânın zeminine koyduğu iki kayık anılar denizinde o hatıraları taşıyan iki eli temsil ediyordu. Ayakkabı, anahtar, yatak, sandalye ve elbise gibi sıradan nesneleri toplayarak ve bunları iplikten oluşturduğu devasa yapılarla sararak hafıza ve bilinç kavramlarını yeniden tanımlayan Chiharu Shiota, 1972’de Osaka’da doğdu. Çalışmalarına Berlin’de devam ediyor.

Haberin Devamı

GERÇEK OLAMAYACAK KADAR MÜKEMMEL

Shiota dün basın toplantısında yaptığı konuşmasında, “26 sene önce Japonya’dan Almanya’ya taşındığımdan beri ‘ara bir yerde’ yaşıyormuş gibi hissediyorum. Japonya’da yaşarken ulusal kimliğim hakkında pek düşünmezdim, bazen Japon olduğumu bile unuturdum. Herkes seninle aynı kültürde yetiştiğinde, bu, etrafındaki hava gibi görünmez hale gelir. Ancak Almanya’da yaşadığım için ulusal kimliğimle daha fazla yüzleştim. Birçok milletten insanın bulunduğu bir ortamda yaşıyorum ve hepimizin farklı kültürleri soluyup yaşayarak büyüdüğümüz çok aşikâr. Sadece daha Japon hissetmekle kalmadım, aynı zamanda her şeyden önce bir Japon olarak algılandım. Bugün ise diğer tüm çağrışımların ötesinde kendimi bir Japon sanatçı olarak görüyorum. Ayrıca, bu serginin Japan Foundation tarafından desteklenmesi ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin yıldönümünde düzenlenmesinin yanı sıra Avrasya’nın sınırındaki eski bir limanda gerçekleşmesi gerçek olamayacak kadar mükemmel” dedi.

Haberin Devamı

34 ’üncü yılda 34 KONSER

İSTANBUL’a sonbaharı getiren ve şehri caz havasına sokan Akbank Caz Festivali 34 yaşında. Bu yıl 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival 34 konsere ev sahipliği yapacak. Festival, müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak.

Festival programının açıklandığı basın toplantısı da bizim için yeni sanat sezonunun startı anlamına geliyor. Çarşamba akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki MSA’da Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’nın ev sahipliğinde açıklandı bu yılın programı.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 - Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği konseri ile başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserde müzisyene sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

Haberin Devamı

34. Akbank Caz Festivali’nin zengin programı hakkında detaylı bilgi için akbanksanat.com’u ve Akbank Sanat sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.