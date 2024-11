Fazıl Say’ın 41’inci adımı

Haberin Devamı

Yekta Kopan hikâyesini yakın arkadaşı Fazıl Say’a ithaf etmekle kalmamış onu kahramanı yapmış. İsim vermese de yazdığı her kelime, kurduğu her cümle, tüm duygularıyla, düşünceleriyle ve gerçekliği ile Fazıl Say puzzle’ını tamamlıyor

Bir konserinden önceki 7 dakikasını konu alıyor ama o yedi dakikaya bütün bir Fazıl Say portresini sığdırıyor.

Fazıl Say - Yekta Kopan

Yedi dakikalık süreyi kulisten sahneye kadar olan 41 adımlık mesafeyi ‘volta atarak’ geçiriyor sanatçı. Her bir dakikaya denk gelen voltalarında 40’ar adım atıyor. Volta atma onun için bir gelenek, bir ritüel. Aynı zamanda babasından kalan bir miras. Yine yazar isim vermese de Ahmet Say’dan, düşünceleri yüzünden hapis yatmasından söz ettiğini biliyoruz.

Yürüyerek düşünmek bir aile geleneği olmuş.

Ya anılarının kahramanı olan isimler... Tarık Akan, Türkan Saylan, İlhan Baran, Yaşar Kemal, Genco Erkal, İlhan Usmanbaş, Kamuran Gündemir o koridorda onunla birlikte volta atıyorlar adeta.

Ve o 7 dakikanın sonunda 41’inci adımı atıyor.

Kitabın yayınından sonra Fazıl Say, sosyal medya hesabı Instagram’da bir video paylaştı. Kedisi Duman ile Yekta Kopan’ın yeni kitabını okuduğunu anlatan yazar, kitapta kendisine ithaf edilmiş bir hikâye olduğunu söylüyor: ‘Konserden önce nasıl volta atıyorum. Üç sayfalık çok nefis ve derin bir şekilde anılarımızı paylaştığı harika bir hikâye yaratmış. Herkese çok tavsiye ederim.’

Yalnızca ‘Volta’ değil her biri usta bir yazarın kaleminden çıkmış kısa ve yoğun hikâyeler var kitapta.

Benim favorim ise kitabın ilk hikayesi ‘Lanet’ oldu.

MASUMİYET MÜZESİ’NDE KENDİSİ DE OYNAYACAK

NOBEL ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Masumiyet Müzesi’ dizisinin çekimlerinden görüntüler paylaşılmaya başlandı. Dijital platformlarda yayınlanacak dizide Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir başrolleri paylaşıyormuş.

Diziyle ilgili en ilginç bilgi ise usta sinemacı ve yazar Ercan Kesal’dan geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Kesal, katıldığı bir televizyon programında Orhan Pamuk’un da dizide oynayacağını söylemiş.

Böylece kendi yazdığı eserden uyarlanan filmde oynama geleneğine Orhan Pamuk da katılacak

demek ki.

Masumiyet Müzesi’nden haberler, çekilen diziyle sınırlı değil. Masumiyet Müzesi romanından yola çıkılarak Pamuk’un edebiyat ve sanat dünyasına derin bir yolculuk sunan ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi, Prag’da DOX Çağdaş Sanat Müzesi’nde geçen hafta açıldı. Masumiyet Müzesi’nden ilham alan vitrinler, yazarın fotoğrafları, çizimleri ve yeni eserleri 6 Nisan’a kadar görülebilecek.

Masumiyet Müzesi’nden yapılan açıklamaya göre Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Pamuk’un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz’a bir bakışla başlıyor ve ‘Balkon’ kitabında yer alan fotoğraflarla, martı resimleri ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham almış eserlerle devam ediyor.

Sergide, Masumiyet Müzesi vitrinlerine, Pamuk’un yıllardır defterlere çizdiği resimlere, çektiği fotoğraflara ve son üç yılda yaptığı yeni eserlere geniş yer verildi.

Serginin son odasında Pamuk’un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı odada Orhan Pamuk’un çalışma biçimine dair bakış açısı sunan çizili günlüklerinin yanı sıra yayımlanmış kitaplarından bir seçki de bulunuyor.

Serginin merkezi ise Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nden oluşuyor. Masumiyet Müzesi’nden 41 vitrinin gösterildiği sergi, 6 Nisan 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

Orhan Pamuk

GENÇ SANATÇILAR BU FUARDA

SANAT eğitimini tamamlayıp üniversiteden yeni mezun olan sanatçıları kendilerini göstermesine olanak sağlayan başarılı bir organizasyon oldu BASE. Bu yıl 33 şehirde, 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçının katıldığı 8’inci edisyonda, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor.

Şişli’deki The Ritz-Carlton Residences’ta salı günü özel bir davetle açılışı yapıldı. Fuar pazar akşamına kadar devam edecek.

Genç sanatçıların enerjisini hissetmek mümkün fuar alanında. Ekoloji ve çevre sorunları, sürdürülebilirlik önem verdikleri konuların başında geliyor.

Ana serginin dışında farklı kurumlarla yapılmış işbirlikleri de var.

‘Konuk Ülke Azerbaycan: Genç sanat üretimine bakış’ sergisinde Azerbaycan’dan yeni mezun ve son yıllarda mezun olmuş 14 genç sanatçının yaklaşık 30 eseri bir araya getirilmiş.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), ‘İyi Bak Dünyana’ sergisinde dünyanın sınırlılıklarına hassasiyet gösteren ve sürdürülebilir bir geleceğe bakmanın yolları üzerine düşünen, geçmiş BASE edisyonlarında yer almış 14 seramik sanatçısının güncel üretimlerinden bir seçkiye yer veriyor.

Bir Adım Var Vakfı alanında ise vakfın desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

Yeni sanatçıları keşfetmek için de iyi fırsat.