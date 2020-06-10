Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar

“hurriyet.com.tr”, taaa kasım ayında başlayan yükselişini korona sürecinde zirveye taşımış durumda.
Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz.
“hurriyet.com.tr”, son aylarda...
Ortalama 324 milyon oturum ile tarihi zirveyi yakaladı.
*
Şu rakamları da vereyim:
*
“hurriyet.com.tr”de... Ayda 1.7 milyar sayfa görüntüleniyor. Geçen yılın son aylarına göre tam yüzde 70’lik bir büyüme demek bu.
*
“hurriyet.com.tr”de... Ortalama video izlenme rakamları da hayli yüksek. Aylık ortalama video izlenme sayımız 50 milyon ve üzeri.
*
Bu büyük başarı nasıl sağlandı?
Tabii ki ekibimizle...
Çok güçlü bir koordinatör ve editör kadromuz var.
Onların özverili çalışmalarıyla bu başarıyı yakaladık.
Dijital ekibimizin en tepesinde ise iki isim var:
*
Hürriyet Dijital Genel Müdür Yardımcısı ŞEBNEM SEZEN ÇOMOĞLU
*
Hürriyet Dijital Yayınlar Yönetmeni HÜSEYİN ÖZDEMİR
Şebnem ve Hüseyin’in şahsında dijitaldeki bu yükselişimize katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza katkıları için bin teşekkür, başarıları için bin tebrik.
*
Kâğıtta öncü olduğumuz gibi dijitalde de öncüyüz derken...
Ne demek istediğimi sanırım anlatabilmişimdir.
‘CUMA SAYFASI’ GELİYOR
ARAŞTIRMACI-yazar Naci Öncel, Hürriyet için ramazan ayı içinde harika ramazan sayfaları hazırladı.
*
Naci Öncel, şimdi de cuma günleri “CUMA SAYFASI” hazırlayacak Hürriyet okurları için.
*
Ahlakı, fazileti, erdemi, iyiliği öne çıkaran bir “CUMA SAYFASI” geliyor.
*
Her cuma zevkle okuyacaksınız.
İLK HÜRRİYET YAZDI
Ayasofya konusunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine aldığını...
Kariye
Camisi’nin Ayasofya
için emsal
teşkil edebi-
leceğini...
Seçim sistemiyle ilgili yapılması planlanan değişikliklerin neler olduğunu...
İstanbul’un yeni iki hastanesinin hizmete girdikten sonraki durumunu...
Türkiye’nin siyahlarının Amerika’daki ırkçılığa bakışını...
FETÖ’nün “hijyen evleri”ni... İlk Hürriyet yazdı.
CELAL KORKUT’A 41 KERE MAŞALLAH
HÜRRİYET’te iki isme hepimiz ama hepimiz “bey” diye hitap ederiz:
*
BİR: Doğan Hızlan... İKİ: Celal Korkut.
*
Doğan Bey de Celal Bey de...
Hürriyet’in kurumsal sürekliliğin simge isimleridir.
*
İstanbul’da Hürriyet muhabirlerinin sevk ve idaresini yıllardır başarıyla yürüten İstanbul İstihbarat Müdürümüz Celal Korkut...
İşini aşk ile sevmesiyle... Mesleğine tutkuyla bağlı olmasıyla... Muhabir arkadaşlarımızla kurduğu büyülü ilişkiyle...
Dikkat çeker.
*
Celal Bey, tam 41 yıldır Hürriyet’te.
41 yıl...
Dile kolay!
Ve bugün aynı heyecanla, aynı şevkle, aynı tutkuyla sürdürüyor görevini.
41 kere maşallah diyorum.
YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ: BİR AYAĞIMIZ BİNAMIZDA BİR AYAĞIMIZ EVİMİZDE
BAZI alanlarda normalleşme adımları atılsa da...
Korona süreci, aslında devam ediyor.
*
Bizim açımızdan yeni süreci şöyle tanımlayabilirim:
Evden çalışma düzenini bozmuyoruz.
Ancak binamızı da ihmal etmiyoruz.
*
Pandeminin en başında adımlarımızı atarken...
En temel kaygımız çalışanlarımızın sağlığıydı.
*
Pandeminin bu döneminde de adımlarımızı atarken...
En temel kaygımız yine çalışanlarımızın sağlığı...
*
Bakalım bu süreç ne zamana kadar devam edecek?
Herkes gibi ben de çok merak ediyorum.
Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar
“hurriyet.com.tr”, taaa kasım ayında başlayan yükselişini korona sürecinde zirveye taşımış durumda.
Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz.
“hurriyet.com.tr”, son aylarda...
Ortalama 324 milyon oturum ile tarihi zirveyi yakaladı.
*
Şu rakamları da vereyim:
*
“hurriyet.com.tr”de... Ayda 1.7 milyar sayfa görüntüleniyor. Geçen yılın son aylarına göre tam yüzde 70’lik bir büyüme demek bu.
*
“hurriyet.com.tr”de... Ortalama video izlenme rakamları da hayli yüksek. Aylık ortalama video izlenme sayımız 50 milyon ve üzeri.
*
Bu büyük başarı nasıl sağlandı?
Tabii ki ekibimizle...
Çok güçlü bir koordinatör ve editör kadromuz var.
Onların özverili çalışmalarıyla bu başarıyı yakaladık.
Dijital ekibimizin en tepesinde ise iki isim var:
*
Hürriyet Dijital Genel Müdür Yardımcısı ŞEBNEM SEZEN ÇOMOĞLU
*
Hürriyet Dijital Yayınlar Yönetmeni HÜSEYİN ÖZDEMİR
Şebnem ve Hüseyin’in şahsında dijitaldeki bu yükselişimize katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza katkıları için bin teşekkür, başarıları için bin tebrik.
*
Kâğıtta öncü olduğumuz gibi dijitalde de öncüyüz derken...
Ne demek istediğimi sanırım anlatabilmişimdir.
‘CUMA SAYFASI’ GELİYOR
ARAŞTIRMACI-yazar Naci Öncel, Hürriyet için ramazan ayı içinde harika ramazan sayfaları hazırladı.
*
Naci Öncel, şimdi de cuma günleri “CUMA SAYFASI” hazırlayacak Hürriyet okurları için.
*
Ahlakı, fazileti, erdemi, iyiliği öne çıkaran bir “CUMA SAYFASI” geliyor.
*
Her cuma zevkle okuyacaksınız.
İLK HÜRRİYET YAZDI
Ayasofya konusunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine aldığını...
Kariye
Camisi’nin Ayasofya
için emsal
teşkil edebi-
leceğini...
Seçim sistemiyle ilgili yapılması planlanan değişikliklerin neler olduğunu...
İstanbul’un yeni iki hastanesinin hizmete girdikten sonraki durumunu...
Türkiye’nin siyahlarının Amerika’daki ırkçılığa bakışını...
FETÖ’nün “hijyen evleri”ni... İlk Hürriyet yazdı.
CELAL KORKUT’A 41 KERE MAŞALLAH
HÜRRİYET’te iki isme hepimiz ama hepimiz “bey” diye hitap ederiz:
*
BİR: Doğan Hızlan... İKİ: Celal Korkut.
*
Doğan Bey de Celal Bey de...
Hürriyet’in kurumsal sürekliliğin simge isimleridir.
*
İstanbul’da Hürriyet muhabirlerinin sevk ve idaresini yıllardır başarıyla yürüten İstanbul İstihbarat Müdürümüz Celal Korkut...
İşini aşk ile sevmesiyle... Mesleğine tutkuyla bağlı olmasıyla... Muhabir arkadaşlarımızla kurduğu büyülü ilişkiyle...
Dikkat çeker.
*
Celal Bey, tam 41 yıldır Hürriyet’te.
41 yıl...
Dile kolay!
Ve bugün aynı heyecanla, aynı şevkle, aynı tutkuyla sürdürüyor görevini.
41 kere maşallah diyorum.
YENİ ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ: BİR AYAĞIMIZ BİNAMIZDA BİR AYAĞIMIZ EVİMİZDE
BAZI alanlarda normalleşme adımları atılsa da...
Korona süreci, aslında devam ediyor.
*
Bizim açımızdan yeni süreci şöyle tanımlayabilirim:
Evden çalışma düzenini bozmuyoruz.
Ancak binamızı da ihmal etmiyoruz.
*
Pandeminin en başında adımlarımızı atarken...
En temel kaygımız çalışanlarımızın sağlığıydı.
*
Pandeminin bu döneminde de adımlarımızı atarken...
En temel kaygımız yine çalışanlarımızın sağlığı...
*
Bakalım bu süreç ne zamana kadar devam edecek?
Herkes gibi ben de çok merak ediyorum.