Süet geri döndü

Özellikle yağmurun ve çamurun bol olduğu ülkemizde sezonu kısıtlı olsa da görsellik itibarıyla her zaman gönlüme taht kuran süet ceketler, 70’lerin özgür ruhunu yeniden günümüze taşıyor.

Zamansız gardıroba sahip olmak gerek derken hep bu kilit parçaların öneminden bahsediyorum.

Öyle parçalara yatırım yapın ki, sezonlar geçse bile gardırobunuzdan gururla çıkarıp giymeye devam edin.

Klasik gardıroba sahip olmak tam anlamıyla bu demek.





Yıllar önce alınan bir parçayla kendini sürekli geriye sararak yenileyen moda dünyasıyla paralellik yakalayabilmek, annenin, daha büyüklerin kıymetlilerini şu an taşıyabilmek, her fashionsta’nın rüyalarını süsler.

Benim felsefem şu: Ucuz mala para harcayacak kadar zengin değilim.

Uzun süredir sadece yatırım parçalardan oluşan gardırop oluşturmaya çalışıyorum ve yurtdışında zamanımın çoğunu vintage mağazalarında geçiriyorum. Amaç minimalleşmek ama bunu yapabilmek için önce çok güçlü bir gardıroba evrilmek gerek.

Böylece az ve öz parçayla her yerde sade ve elegan bir stil yakalayabilirsiniz.

Mesela yıllar önce gardırobunuza eklediğiniz Ralph Lauren süet ceketi şimdi de, bundan 8-10 sene sonra da giyebilirsiniz. Evet, pahalı bir üründür ama gardıroba sadece tek ve zamansız bir iyi marka katmak, Zara gibi markalardan her beğendiğiniz süet ürünü almaktan çok daha ekonomik olacaktır.

Sezondan alışveriş yapmak birçoğumuz için oldukça zorlayıcı, kabul ediyorum.

O yüzden indirimleri ve marka satan mağazaları sezon sonunda iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

İnanın sınırsız seçenekler sunan, gerçekten çok uygun fiyata nefis parçalar bulabileceğiniz mağazalar var.

Trend alarmı: Bordo

Bu sezonun olmazsa olmazı bordo, özellikle çanta kategorisinde sezonun en arzu edilen renkleri arasında.

Kahverengi, bebe mavisi ve krem tonlarıyla bir araya geldiğinde oldukça elegan görünen bordoyu kullanmak çok kolay. Her daim klasik bir renk olan bordoyu ayakkabı kategorisinde de tercih edebilirsiniz.

Haberin Devamı





Özellikle bordo tonlarından oluşan loafer; jean, beyaz tişört, lacivert hırka ile kombinleyebileceğiniz harika bir seçenek.

“Hiç para harcamak istemiyorum” diyenler için ise tavsiyem oje.

Kısa bordo tırnaklarla sezon trendini takip etmeniz mümkün.