John Galliano’dan veda

Büyük bir skandal sonrası Dior tarafından işine son verilen Galliano, rehabilitasyon sürecinin ardından Margiela’ya kreatif direktör olarak geri dönmüştü.

Margiela’yı bambaşka bir boyuta taşıyan tasarımcı, yavaş ve üzerinde çok düşünülen moda anlayışına sahip olduğundan moda takvimlerini kendine göre tasarlamasıyla ünlü.

Her sezon yerine, ara ara defile yapması ve her defilesinin teatral bir şov olarak karşımıza çıkmasından bunu anlamamak imkânsız.

Moda dünyasının en deha tasarımcılarından olan Galliano’nun bir sonraki adımı merak konusu.

Modanın her 10 yılda bir kendini yenilediğini düşünürsek, John Galliano’nun tasarımlarının daha uzun süre genç tasarımcılara ilham olacağına hiç şüphe yok.

Sektörün en önemli isimleri yavaş yavaş yok olmaya başladı.

John Galliano’nun vizyonuna, o mucizevi tasarımlarına ve tasarımlar üzerinden anlattığı hikâyelere üniversitelerde tez yazılır.

Umarım bir sonraki adımı emeklilik olmaz.

LVMH grubuna bağlı markalardan birinin kreatif direktörü olması şahane olmaz mıydı? Yeniden Dior’a geldiğini düşündüm mesela. Gerçekten mükemmel bir hamle olurdu.ü

Chanel’de dedikodular başladı

Şu an sektörde en arzu edilen pozisyonlardan biri olan Chanel’in kreatif direktörlüğü için yarış hâlâ sessiz bir şekilde devam ediyor.

Haliyle dedikodular da almış başını gitmiş durumda.

Bu göreve en yakın isim Bottega Veneta’nın kreatif direktörü Matthieu Blazy.

Bottega’ya geldiğinden beri sadece çanta ve aksesuvar olarak değil, hazır giyim kategorisinde de çıtayı yükselten Blazy, Chanel için biçilmiş kaftan.

Karl Lagerfeld’in vefatından sonra bir türlü toparlanamayan Chanel, Blazy ile istediği dönüşü gerçekleştirmiş olur.

Bakalım neler olacak...