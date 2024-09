Eşim içince iyi davranıyor içmeyince de dövüyor

Haberin Devamı

Ben 4 yıllık evli bir kadınım. Bu evlilikten 1.5 yaşında dünyalar güzeli bir kızım var. Eşime gelince evlendiğimiz ilk yıl her şey rüya gibiydi. Aslında ailemi karşıma alıp evlenmiştim, bu yüzden bir süre onlarla görüşmedim. Çünkü aramızdaki din farkı nedeniyle ailem eşimi istemedi. Onları dinlemeden evlendim çünkü çok seviyordum.

Bir de eşimle aramda 5 yaş farkı var. Benim ondan büyük olmam bizim için hiçbir sorun yaratmadı bugüne kadar. Fakat gel gelelim asıl konuya…

Eşim ilk zamanlarda benden madde bağımlısı olduğunu büyük bir profesyonellikle gizlemiş.

Biz arkadaşken telefon konuşması yaptığımızda konuşmamıza annesi de dahil olur, bizimle sohbet ederdi. “Oğlum seni çok seviyor” derdi ve güvendim ailesine.

Çünkü daha önceki erkek arkadaşlarım hep gizli kapaklı görüşmek isterdi. Bu yüzden ona güvenmiştim. Fakat en ufak bir tartışmamızda beni dövmeye başladı.

Bir yerimi morartırdı. Bu duruma ailesi, komşularım da şahit olmuşlardı. Yüzümde oluşan morlukları görürlerdi.

Meğerse adam içince bana iyi davranıyor, içmeyince de krizlere girip beni dövüyormuş.

Ne yazık ki bu durum şimdi de devam ediyor.

Küçük kızımın oyuncaklarını duvara, yerlere fırlatıp bazen de çocuğu dövüyor. Bana da demediğini bırakmıyor. Hatta dinime bile laf eder oldu.

Söylediği laflar çok ağrıma gidiyor. Her an bana vuracakmış gibi bir duygu oluşuyor üzerimde.

Madde kullanmayınca da evdeki çanak, bardak, tabak ne varsa yere fırlatıyor. Bazen de tehdit ediyor, “Aileni öldürür, evlerini yakarım” diye.

Kaç kez tedavi olmasını istedim ama kabul etmiyor.

“Benim tedavilik bir durumum yok” diyor. Ne olacak böyle, ben nasıl davranmalıyım, bana bir akıl verin ne olur…

Rumuz: Ne yapacağımı bilmiyorum?

YANIT

Sevgili kızım, böyle mektuplar kanımı donduruyor. Bir kadını ve küçücük bir çocuğunu dövmek, ne demek. Böyle erkeklere insan bile demek gelmiyor içimden.

Ve tabii bu gibi durumlarda ilk aklıma gelen senin gibi bu dayağa ve kötü davranışlara katlanan kadınlara öfkelenmek oluyor.

Evet kızım, ne yazık ki bu tür erkekleri yüreklendiren, şiddet uygulamalarına fırsat veren, onlara katlanan senin gibi kadınlar maalesef.

Ancak burada bir de üstüne üstlük küçücük bebeğine de şiddet uyguluyor bu adam.

Ve sen hiç düşünmüyorsun, yarın öbür gün bu şiddet olayları daha da artar, çocuğumun ve benim canıma kastederse diye.

Bana yazmamışsın ama sanırım çalışmıyorsun, eşinin kazancına muhtaçsın. Merak ettim ailenle barıştın mı?

Eğer boşanacak olursan onların yanına dönebilecek misin?

Ama ne olursa olsun, hiçbir aile kızlarının ve minicik torunlarının karşılaştığı bu şiddete sessiz kalamaz.

Sizi kucaklayıp bağırlarına basacaklardır. Bu yüzden sana önerim bir an önce mahkemeye başvurup boşanmandır.

Ancak bütün bunlardan önce böyle dayak yediğini ispat etmek için bir hastaneye gidip darp raporu alman gerekebilir. Komşuların ya da arkadaşların sana şahitlik eder. Aileni bile tehditler ediyor bu insan. Bu arada da eşinden şikayetçi olabilirsin.

Onun uyuşturucu kullandığını ve tedaviyi kabul etmediğini belirtebilirsin. Bu senin durumun gerçekten ibretlik bir olay.

Ülke olarak giderek ne kadar şiddete eğilimli olduğumuzun bir göstergesi daha…

Tüm toplumumuz büyük bir çöküş içinde. Vicdan, ahlak, sevgi saygı ve belki de genel olarak insanlık giderek yok oluyor. Bunu görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.