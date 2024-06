Bekârım dedi meğer evliymiş

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 32 yaşındayım. İlk eşimden boşandım, iki çocuğum var.

7 yıl önce bir adamla tanıştım. Başta her şey çok güzeldi. Kendini bana “Bekârım” diye tanıttı ve beni iki çocuğumla kabul etti. Çok sonra onun evli olduğunu öğrendim. Üstelik üç çocuğu varmış.

İlişkimizi bitirmek istedim, o beni bırakmak istemedi.

Evli olduğunu inkâr etmedi ama “Artık ayrı yaşıyoruz. Aynı apartmandayız. O üst katta kalıyor, ben alt katta oturuyorum” dedi.

Ona inandım. Aşkım gözümü mü kör etmiş, bilmiyorum... 3 sene boyunca ilişkimiz böyle devam etti.

Beni çok sevdiğine inanıyordum, çünkü üstüme titriyordu. Sürekli benim yanımdaydı. Sonra ilişkimizi ailem öğrendi.

Tabii onun evli olduğunu bilmiyorlardı. Biz kendi aramızda nişan ve küçük çapta bir düğün yaptık, dini nikâh kıydırdık.

Ancak öğrendim ki eşiyle ayrı katlarda değil, aynı evde yaşıyormuş...

Her şey için artık çok geçti. Onu çok sevdiğimden bunu da kabul ettim. Biliyorum, hata yaptım. Ama

tam 7 yıldır beraberiz ve o artık benim dini nikâhlı eşim. Çok da mutluyuz.

Geceleri saat 2’ye kadar benimle kalıyor, sonra evine gidiyor.

Ama onu çok kıskanıyorum. Her sabah geldiğinde üstüne başına bakıyorum, acaba karısıyla bir şeyler yaşamış mı diye endişeleniyorum.

Çok defa bitirmek istedim, bitirdim de ama o beni hiç bırakmadı. Beni çok sevdiğinden de eminim.

Ne yapmalıyım Güzin Abla?

◊ Rumuz: Dini nikâhlı eş

YANIT

Haberin Devamı

Sevgili kızım, şu ‘dini nikâhlı eşim’ diye söyleyip durduğun aslında yasalar karşısında bir sıfırdır. Sana karşı hiçbir sorumluluğu yok, senin de onun üzerinde hiçbir hakkın yok. Resmi nikâhlı eşi ise her türlü maddi-manevi hakka sahiptir. Üstelik o kadının çocuklarının babasıdır.

Senin yaptığın ta başından beri yanlışmış kızım. Bu adamın evliliğini öğrendiğin anda ondan ayrılacaktın.

Bak güzel kızım, ne yazık ki evli erkeklerin en büyük yalanı; eşleriyle mutlu olmadıkları, onunla ayrı yaşadıkları, hiçbir şekilde ilişkileri olmadığı, sadece çocuklar için boşanamadıklarıdır.

Aslında onlar böyle ikili bir hayatı yaşamaktan son derece memnundur. Bir elleri yağda, bir elleri balda çok mutlu ve huzurludurlar.

Bu adamın seninle resmi olarak asla evlenmeyeceğini biliyorsun değil mi?

Kısacası kızım, hayatının 7 yılına yazık etmişsin.

Eğer çocuklarına bir baba, evine bir erkek arıyorsan, bu adam o hayal ettiğin kişi değil.

Bir süre sonra senden daha genç, senden daha güzel bir kadın bulup, seni terk etmeyeceğinden emin olabilir misin?

Bir gün bakarsın tek başına beş parasız kalakalmışsın. Hiç değilse böyle bir duruma karşı, bu adamdan geleceğinle ilgili bir güvence alabilmelisin.