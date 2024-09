Haftanın kültür sanat ajandası

Haberin Devamı

ULUSLARARASI SİNOP BİENALİ “SİNOPALE” DOKUZUNCU KEZ SANAT SEVERLERLE BULUŞUYOR

Dokuzuncu Uluslararası Sinop “Bienali Sinopale 9” 23 Eylül’de, “Tükenmeden Önce: Yeni Değerler Evreni” başlığı altında başlıyor. Sinop’un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer tutan Sinopale Uluslararası Bienali, bu yıl ekoloji, döngüsellik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanıyor.

Eş-küratörlüğünü Melike Bayık, Deniz Erbaş, İpek Sur’un, Nil İlkbaşaran ve Hal Kolektif’in üstlendiği bienalin üretim süreci 23 Eylül’de başlayacak ve ana sergisi 11 Ekim 2024 tarihinde ziyaretçilere açılacak. Serginin yanı sıra Sinop'un farklı mekanları ve kamusal alanlarında film gösterimleri, performanslar, atölyeler ve uluslararası kültür sanat ilgililerinin buluşmaları gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Bienal 31 Ekim’e kadar sürecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde yer alacak yerli ve yabancı filmler belli oldu

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak uluslararası yapımlar ve ulusal sinemamızın birbirinden merakla beklenen filmleri belli oldu.

Komili’nin tema sponsoru olduğu “Türkiye’den Filmler” bölümünde ülkemizde ve dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller kazanmış, yılın çok konuşulan 28 yerli filmi; yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyicilerle buluşacak.

Ozan Yoleri’nin İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman İlk Film Ödülü’nü kazandığı Başlangıçlar filmi, Mete Gümürhan’ın ilk uzun metrajlı filmi Beraber, Vuslat Saraçoğlu’nun, babalarının ölümü sonrası tekrar bir araya gelen üç kardeşi merkeze aldığı filmi Bildiğin Gibi Değil, Sinan Kesova ilk uzun metrajlı filmi Büyük Kuşatma, Aslı Özge gerçek karakter ve olaylara dayanan, gerçek mekânlarda çektiği Faruk, Tunahan Kurt ilk uzun metrajlı filmi Karganın Uykusu, Geçen yıl Varşova Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Reha Erdem imzalı Neandria, Selman Nacar’ın ödüllü filmi Tereddüt Çizgisi ve Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini geçen yıl Venedik Film Festivali’nde yapan ve Bisato d’Oro En İyi Senaryo ödülüne layık görülen ilk uzun metrajlı filmi Yurt Ayvalık’ta sinema severlerle buluşacak.

Haberin Devamı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’den birbirinden ilgi çekici beş belgesel ve 14 kısa film de festivalde gösterilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dünya festivallerinde gösterilmiş, ödül kazanmış ve beğeni toplamış birçok filmi de Ayvalık seyircisiyle buluşturacak. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Miguel Gomes’in “Grand Tour”u, En İyi Senaryo ödüllü Colin Fargeat imzalı “The Substance”, Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Payal Kapadia yönetmenliğindeki “All We Imagine as Light” filmlerinin yanı sıra Mohammad Rasoulof’un yönettiği “The Seed of the Sacred Fig” ile Altın Palmiye için yarışan Ali Abbasi yönetmenliğindeki “The Apprentice”, Christophe Honoré imzalı “Marcello Mio” ve Paolo Sorrentino’nun yeni filmi “Parthenope” Türkiye prömiyerlerini Ayvalık’ta yapacak.

Haberin Devamı

17 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, ASKEV Sera, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek.

Festival bilet satışları 7 Eylül’de başlayacak. Bilet fiyatları 7-17 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde tam 120 TL, indirimli 80 TL, 17 Eylül’den itibaren tam 150 TL, indirimli 100 TL olacak.

SALON İKSV, YENİ SEZON İÇİN KAPILARINI AÇIYOR

Dünyadan keşifler ve Salon müdavimlerinin çok sevdiği isimlerin yeni çalışmaları sonbahar sezonunda da Salon İKSV’de müzikseverleri bekliyor. Salon’un yeni etkinlik serisi Komedi Salonu’nun ilki 28 Eylül’de sezonu başlatıyor. Salon İKSV’de önümüzdeki aylarda izleyeceğimiz isimler arasında Fred Armisen, Bon Entendeur, Lana Lubany, OMA, Thomas Azier, Monsieur Minimal ve Derya Yıldırım & Grup Şimşek yer alıyor.

Haberin Devamı

Sonbahar sezonunda da alternatif müziğin başarılı isimlerini ve yeni yetenekleri ağırlamaya hazırlanan Salon sahnesi bu yıl farklı müzik türlerinden isimlerin yanı sıra, ilk kez +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde seyircilerle buluşan ve çok sevilen Komedi Salonu etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Biletler Passo’da satışa çıktı!

ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NİN YARIŞMA FİLMLERİ VE JÜRİLERİ BELLİ OLDU

Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde geri sayım devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 filmde 10’u Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak, 5’i de dünya prömiyerini festivalde yapacak.

Haberin Devamı

Bu yıl Altın Koza için, Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğiniz Gibi Değil”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Ceylan Özgün Özçelik’in “On Saniye”, Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim”, Zeynep Köprülü’nün “Su Yüzü”, Orhan İnce’nin “Umut” (Hêvî) ve Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” adlı filmleri yarışacak.

Festivalin Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan yer alıyor.

Altın koza Film Festivali’nde bu yılki onur ödülleri ise Demet Akbağ ve Uğur Polat’a giderken Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemamıza kattıkları emek ve eserler adına sinema emekçilerine verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri ise bu yıl yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz’a, oyuncu Güler Ökten’e ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’e verilecek.