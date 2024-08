Haftanın kültür sanat ajandası

Haberin Devamı

AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ HEYECANI BAŞLIYOR

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali programında yer alacak ilk filmler belli oldu. 2024 Cannes Film Festivali’nin büyük ses getiren ödüllü yapımları Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Miguel Gomes’in Grand Tour’u; En İyi Senaryo ödüllü Colin Fargeat imzalı The Substance; Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Payal Kapadia yönetmenliğindeki All We Imagine as Light ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un yönettiği The Seed of the Sacred Fig ile Altın Palmiye için yarışan Ali Abbasi yönetmenliğindeki The Apprentice; Christophe Honoré imzalı Marcello Mio ve Paolo Sorrentino’nun yeni filmi Parthenope Türkiye’de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

HARBİYE’DE PEŞ PEŞE MUHTEŞEM KONSERLER

BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine birçok önemli ismi ağırlıyor.

7 Ağustos’ta Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseriyle, 8-9 Ağustos’ta 2 gün üst üste, gazino konseptini komedi ile birleştiren Ata Demirer “Ata Demirer Gazinosu” ile, 10 Ağustos’ta son günlerde müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Mert Demir ve 12 Ekim’de Grammy ödüllü Seal, sevenleriyle buluşacak.

FRİNGE FESTİVAL 2024 PROGRAMI AÇIKLANDI: SINIRLARIN ÖTESİNE BAKMAK

Uluslararası performans sanatları festivali Istanbul Fringe Festival, 6. edisyonu 13-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek programının detaylarını duyurdu. Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde yenilikçi ve yaratıcı işleri bir araya getiren festival, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Slovenya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan olmak üzere toplam 11 ülkeden ekipleri İstanbul’da ağırlayacak.

Bu yılki festival mekanları Akbank Sanat, Arter, Barış Manço Kültür Merkezi, BeReZe Gösteri Evi, DasDas, ÇAK Studio, ENKA Oditoryumu, Hope Alkazar, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, BOVA Beyoğlu, CoBAC Workspace, Eksibir, İstos, Ortaköy Kültür Merkezi, Öktem Aykut, Sahne Kadir Has, sbcs Studio ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi olacak.

“YERALTININ KAPILARI” SERGİSİ YEREBATAN SARNICI’NDA AÇILDI

İBB, İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen görkemli “Yeraltının Kapıları – Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek” sergisi Yerebatan Sarnıcı’nda açıldı. Çek heykeltıraşlar Vlastimil Beránek ve Jaroslav Prošek’in kristal heykellerinden oluşan özel bir seçkiye 1500 yıllık tarihi yapıda ev sahipliği yapan sergi 30 Kasım’a kadar görülebilir.