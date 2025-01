Türkiye’yi neler bekliyor

Haberin Devamı

‘DAHA NE GÖRECEĞİZ’ DEMEYİN DAHA YENİ BAŞLIYOR

* İlk bölümde bu yıl yaşanacak önemli gezegen değişimlerinin dünyaya etkisini konuşmuştuk. Peki ya bu değişimlerin bizlere ve ülkemize etkileri neler olacak?

* Aygül Aydın: Bu yıl sadece Türkiye değil dünya genelinde ekonomik, çevresel ve toplumsal konular öne çıkacak. Ekonomik anlamda daha keskin bir daralma hissedilebilir. Büyük şirketlerin iflaslarını, kapandıklarını ya da bankaların uğradıkları siber saldırılar sonucu birtakım kısıtlamalara gittiklerini görebiliriz. 2025’in, özellikle de Jüpiter’in haziranda yengeç burcuna geçmesiyle hem bireysel hem de genel anlamda ana konusu, güvenlik ve de bununla ilgili endişelerin giderilmesi olacak. Adeta bir güven testine gireceğiz. Mesela kapını kilitlemeden mi uyuyorsun? Test edecek. İşine, eşine çok mu güveniyorsun? Test edecek. Eskiye ait tüm bildiklerimizi, alışkanlıklarımızı vs. geride bırakarak, yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalacağımız bir yıl olacak. ‘Daha ne göreceğiz?’ diyorlar ya... Daha bitmedi diyeyim ben de. Yeni başlıyor.









ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİZLİĞİNE DİKKAT

* Hande Kazanova: 2025 yılı tamamlanmalar yılı. Yıla Mars gerilemesi ile girdik. Önce eylemlerimizi tamamlayacağız. O bitecek, 2 martta, her 8 yılda bir gerçekleşen Venüs gerilemesi başlayacak. Venüs gerilemesi ilişki ve para ile bağlantılıdır. 15 nisana kadar her ikisine de dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Herkes 8 yıl önceye, 2017 mart- nisan aylarında ne yaşadığına bir baksın. Yaşı daha büyük olanlar 2009 ya da 2001’e de bakabilir. 2001’de önemli bir devalüasyon yaşanmıştı örneğin. Yine benzer bir sorun yaşanabilir. Ki 2025’in bir önemli konusu da ekonomik daralma. Avrupa’da zaten tartışılıyor şu an. Satürn ve Neptün kavuşumları 2026 şubat ayında dünyanın bu konuda dip bir noktaya gelme potansiyeline işaret ediyor. İşsizlik ve yanı sıra artan maliyetler yüzünden üretimin azaldığı, dolayısıyla da üretimle tüketim dengesizliğinin yükseldiği bir yıl bizi bekliyor.

TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPAN KAZANACAK

* Aygül Aydın: Ancak şunu da ekleyelim şirketler açısından verimliliğini geliştiren ayakta kalır. Verimlilik arttıran nedir dersen de ‘Teknoloji.’ Uranüs 7 Temmuz civarı kısa bir süre ikizler burcuna girecek ve böylelikle parayı teknolojik bilgi ve yatırımlardan kazanacağımız bir süreç başlayacak. Ancak dijital dolandırıcılık riskleri de aynı hızda yükseliyor. Özellikle şirketlerin bu konuda daha dikkatli olması, siber güvenlik önlemlerini öncelikli hale getirmesi şart. Ayrıca para politikalarının sürdürülebilirliği adına küçük- orta boy işletmelerin destekleneceği yeni projeler de bu dönemde yapılacak.

2025 UYANIŞ YILI

* Hande Kazanova: Uranüs İkizler burcuna geçiyor dedik ya. Bu, bilinçte ciddi bir sıçrama, aydınlanmayı da gösterir. Uyanış yılı olacak 2025. Belki birçok konuda zorlanacağız ama buna uyumlanabilenlere tüm olasılıkların açılacağı bir süreç başlayacak.

ERKEN SEÇİM POTANSİYELİ VAR



* Peki Türkiye haritası ne veriyor? Erken seçim olur mu mesela?

* Hande Kazanova: 10 Haziran’da Jüpiter yengeç burcuna geçiyor. Türkiye’nin yükseleni de yengeç. Bu da yeni bir süreci işaret ediyor aslında. Türkiye bulunduğu coğrafyada önemli görevlere soyunabilir. 7 eylülde Türkiye’nin tepe noktasında bir tutulma var. Siyaseten önemli bir süreç. Etkisi 3 ay önce- 3 ay sonra gibi. Bu, erken seçim potansiyelini işaret ediyor. Ama bu aynı zamanda anayasadaki bazı değişiklikleri de işaret ediyor olabilir. Göreceğiz. Ancak şunu söylemekte fayda var; ne karar alınacak olursa olsun burada bir çizgi var... Yani alınacak karar bir eşik. Türkiye’nin geleceği bu alınan karara göre şekillenecek. Değişim etkisi yüksek. Kişisel hayatlarımız için de benzer bir değişim etkisi var. Çok yargılıyor, şikâyet ediyor, kusur buluyorsak o zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Mart, nisan ve mayıs aylarını iyi gözlemlememiz lazım. Burada yaşadıklarımız eylül- ekim- kasım ayına ayna tutacak.

GÜMÜŞÜN ‘ALTIN’ YILI OLACAK



* Altın, gümüş, kripto... Nereye yatırım yapmalı?

* Hande Kazanova: 1-7 Şubat arası Venüs Neptün kavuşumu var. Dünyada doğalgaz ve petrol fiyatları artışları tavan yapabilir, dünya, enflasyonla baş etmeye çalışabilir. Bunun kontrolü nisan sonu mayıs başını bulabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu yılın starı ise gümüş olacak. Gümüş, adeta “altın” yılını yaşayacak. Özellikle 10 haziranda Jüpiter yengeç burcuna geçer geçmez. Çünkü Yengeç gümüşü temsil eder ve 2026 yaz aylarına kadar da hızlı sıçramalar bekleyebiliriz. Yine aynı şekilde altında da yukarı yönlü hareket devam edecek. Bitcoin’de 3 Ocak (+/- 3 gün) civarı ve 18 Nisan yine 24 Nisan civarında, hazirana kadar çok büyük sıçramalar var. Sonra durağan sürece girecek.

AF ÇIKABİLİR



* Aygül Aydın: Af çıkabilir. Enerji kaynakları, özellikle doğalgaz ile alakalı sıkıntılar duyabiliriz. 21 Eylül’de Başak burcunda 29 derece güneş tutulması var. Bu hem bizleri hem de toplumları içinde oldukları sistemleri gözden geçirmeye zorlayacak. Kıtlık, hastalık, bağımlılık veya toplumsal stres dönemlerinde, bireyler kontrolü kaybederek kaotik davranışlar sergileyebilir. 29 derece Başak burcu biraz bunu gösteriyor.