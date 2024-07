Gazi Koşusu’nu tribünde izledim... Atatürk’ün 98 yıllık mirası

Haberin Devamı

Önce İngiltere Royal Ascot, ardından Fransa Prix de Diane ve dün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi 98. Gazi Koşusu. Şampiyon ‘Dragon Flame’ ile jokey Akın Sözen oldu ve Türk futbolunun en genç ve başarılı isimlerinden Arda Güler’in ikonikleşen sevinci ile selamladı tribünleri.

Safkan ‘Dragon Flame’in sahibi Emrah Agun ile de yarış sonrası buluştuk, “Bu kupa bir çift mavi göze ve Türk halkına armağan olsun” dedi. Pistte olduğu kadar tribünlerde de şıklık yarışı vardı. Ben dahil kadınların çoğu taktıkları şık şapkaları ile yarışa bir anlam kattı. Bu arada İngiltere’de de Fransa’da da önemli yarışlarda hep şapka takılır. Gazi’de de benzeri yaşandığı için “özenti” yakıştırması yapanlar var. Gelin hem koşunun detaylarına bakalım hem de size neden at yarışında şapka taktığımızı anlatayım.

AT KOŞAR BAHT KAZANIR

İstanbul Veli Efendi Hipodromu tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Bir yandan ağaç altlarında piknik yapanlar, diğer yanda bir etkinlikten diğerine koşturanlar, atları yakından görebilmek için padokta sıraya girenler. Sonradan öğrendim ki 50 bine yakın yarışsever oradaymış. Hele de atlar piste çıkıp ‘starting box’ın arkasına geldiklerinde adım atacak yer kalmıyordu tribünde. Ancak buraya bir parantez açayım. Futbol maçı gibi iki takım olmadığından öyle bilindik bir “taraftar grubu” da yok etrafınızda! Koşan her atın taraftarı ayrı. Bu da demek oluyor ki planlı ya da uyumlu bir kalabalık değil bu. Kendimi Kemal Sunal’ın oynadığı “Atla Gel Şaban” filminde hissediyorum bir an. Zira pek fazla hipodrom kültürü olan biri değilim. Türkiye Jokey Kulübü’nün nazik daveti ile yarışları ilk kez, şeref tribününden izleme imkânına eriştim ama inanın tribünle, giriş kat arasında bir fark yokmuş. Her yarış sonrası kuponu yatanlar üzgün, umutlar sonraki yarışa kalmış. Kazananlar mutlu, yüzlerinde kocaman gülümseme. Hipodrom kimiler için talih yuvası, kimileri için hayallerin yıkıldığı yer. Benim için önemli olansa orada olabilmek.

Gazi’den hemen önceki Anafartalar Koşusunu, sağlık sebepleri ile pistlere ara veren ve ‘Sihirbaz’ lakabıyla Türkiye’nin en meşhur jokeyi Halis Karataş “Comeback is Real” ile kazanıyor. Yaşayan bir efsaneyi hele de böyle önemli günde kupa kaldırırken görmek harika bir duygu. Ki Karataş’ın, 22 yaşında hayatını kaybeden efsane at Bold Pilot ile 1996, 70. Gazi Koşusunda elde ettiği rekor (2.26.22) hâlâ kırılabilmış değil.

HERKES TEK BAŞINA

Saatler 17.15’i gösteriyor. Hipodrom.com muhabir ve yazarlarından “favori” hakkında tüyolar almaya çalışıyorum ama nafile! Diyorlar ki: “Bu yıl bir değil birden çok favori var.” Yine de 12 numara, Ayhan Kurşun’un koştuğu ‘Severus Snape’, Ahmet Çelik’in koştuğu 13 numaralı ‘Son of Cooger’ fısıldanıyor kulağıma. Ve yarış başlıyor. Smokinli, takım elbiseli şık beyler ile şapkaları ile gayet elit hanımların coşkusu giriş kattakiler kadar görülmeye değer: “Ayrıl da gel.”, “Yürü be yavrum.” Anlıyorum ki at yarışı futbol gibi değil. 90 dakika yerine en fazla 2-3 dakikalık bir coşku. Ve o coşku atlar son düzlüğe girdiğinde büyük bir fırtınaya dönüyor. Ne zamanki nal sesleri gümbürdüyor kulağınızda o zaman futbol tribünlerinden alışık olduğumuz Meksika dalgasını andıran bir ayaklanma başlıyor baştan sona. O noktada kaybedenler isyanını galiz ifadelerle dile getirse de pek aldıran olmuyor gibi.

1927’DEN BERİ YARIŞA ŞAPKASIZ GİDİLMEZ

Gazi Koşusuna gelen kadınlar elbiselerini mutlaka özenle seçiyorlar ama asıl olay şapkada... Sonuçta 1927’den beri her yıl düzenlenen bir geleneğin devamı bu.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğu düşüncesinde olan Mustafa Kemal Atatürk, 1926’da bizzat emir vererek Gazi Koşusu düzenlemesini istiyor. Aynı bakış açısı ile 1925 yılında da zaten Şapka Devrimi yapıyor. Bu sebeple de ilk Gazi Koşusuna kadınlar şapkalarını takarak geliyorlar.

Yıllar içinde ise bu gelenek güçlenerek devam ediyor. Bazılarının sandığı gibi “Ascot özentisi” değil yani. Ben de arkadaşım Buse’den ödünç aldığım Melisa Erkol imzalı şapkam ile hipodromda arzı endam eyliyorum.

BİR ÇİFT MAVİ GÖZE SELAM OLSUN

Kupa töreninin hemen ardından şampiyon atın; ‘Dragon Flame’, sahibi Emrah Agun’un yanındayım. Bir ucundan tutuyorum kupanın o konuşurken: “Bir çift mavi göze selam olsun. Ben Atamız adına düzenlenen bu yarışları, çocukluğumdan beri hiç kaçırmadan izler ve hep hayal kurardım: ‘Bir gün at sahibi olabilir miyim, şampiyon olur muyum?’ diye. O günlerden bugünlere geldik… Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir yarışta şampiyon olmak beni bir at sahibi olarak değil bir Türk evladı olarak daha çok gururlandırdı.”





ARDA GÜLER SELAMI ÇAKTI

98. Gazi Koşusunu eski bir futbolcu -Arda Turan ile Galatasaray’ın alt yapısına seçilen- 37 yaşındaki jokey Akın Sözen ile 3 yaşındaki safkan, ‘Dragon Flame’, 2.28.36’lık derece ile kazanıyor. Sözen, yarış sonrası Arda Güler’in ikonikleşen selamını çakıyor tribünlere ve diyor ki: “Bu başarıyı eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum.”