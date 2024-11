Bağımsızlık seferberliği… Yeşilay ve İçişleri Bakanlığı el ele verdi

Haberin Devamı

EN ÇOK KULLANILAN MADDE METAMFETAMİN: UCUZ VE HER YERDE

“Bağımsızlık Seferberliği”nin detaylarına geçeceğim ancak öncelikle ne ile mücadele ettiğimizin daha iyi anlaşılabilmesi adına rakamlara bakalım. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yayınlanan ve 126 sayfadan oluşan “Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler, 2024” başlıklı rapora göre Türkiye’de sentetik uyuşturucu kullanımı artmakta.

Bağımlılık başvurularında metamfetamin yüzde 37 ile ilk sırada. Buna bağlı tedaviler için yapılan başvurular 100 bin, yakalanan metamfetaminin miktarı ise 21 tonun üzerinde.





Haberin Devamı

EROİN VE TÜREVLERİ DÜŞÜŞTE

Haşhaş ekimi ve afyon türevlerinin üretimi konusunda başı çeken Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, 2022’de her türlü yasadışı uyuşturucu ekim ve üretiminin yasak olduğu bir fetva yayınladı. Buna bağlı olarak Türkiye’de yakalanan eroin miktarı 2021’de 22 bin 202 kilo iken, 2022’de 7 bin 972, 2023’te 3 bin 314 kiloya düştü. Eroine ve

türevlerine bağlı tedavi alanların sayısı ise yaklaşık 83 binde kaldı.

BALKAN ROTASI

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin son raporuna göre eroin kaçakçılığı rotası içinde. Afganistan’dan İran’a, oradan Türkiye ile Balkan ülkelerine ve Batı ile Orta Avrupa’daki çeşitli destinasyonlara...

En fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke yüzde 52’lik payla İran olurken, onu yüzde 10 ile Türkiye ve yüzde 9 ile Pakistan izliyor.

BAŞVURULAR ARTIYOR

2023’te yatarak/ ayaktan bağımlılık tedavisi görevlerin sayısı da toplamda 365 bin 684 kişi.

Suç organizasyonlarının yeni ticaret ve sevkiyat yöntemleri geliştirmesi, yasadışı madde pazarında- ucuz olması sebebiyle- sentetiklerin daha da yaygınlaşması, üretimde yeni yöntem ve kimyasalların kullanılması ise uyuşturucu ve buna bağlı suçlarla mücadeleyi maalesef her geçen gün zorlaştırıyor.

180 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Yeşilay’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Bağımsızlık Seferberliği” kampanyasının tanıtım programında kürsüye önce, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıktı. 1 yıllık bakanlığı döneminde 22’si uluslararası, 28’i bölgesel, 136’sı yerel, uyuşturucu suçu işleyen toplam 213 organize suç örgütünü çökerttikleri, 47’si kırmızı bültenle aranan, 76 baronu yakaladıkları ve 44 zehir tacirinin de Türkiye’ye iadesini sağladıklarını duyurdu. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 71 bin 708 operasyonda ise 49 bin 574 şahsın tutuklandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti: “Aynı dönemde 180 ton uyuşturucu, 132 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, 266 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Bugün itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan hükümlü ve tutukluların sayısı 80 bin 494’tür.”

Haberin Devamı

ENSELERİNDEYİZ

“Uyuşturucuyla mücadele insanlık adına verilen bir mücadeledir. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri, terör örgütleri ve organize suç örgütleri ise bu işin taşeronluğunu yapmaktadır. Bu sinsi illetin, evlatlarımıza nasıl yaklaştığı, onları nasıl ağına düşürdüğü ve onları bu zehirden nasıl koruyabileceğimiz konuları, bakanlığımızın en temel görevleri arasındadır. Ancak unutulmamalı ki bu mücadelede beraberiz. Sokak sokak mahalle mahalle... Herkes elini taşın altına koymalı.”

TÜRKİYE BAĞIMLILIK PANDEMİSİ İÇİNDE

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise İçişleri Bakanlığı’na arz, talep konusunda ise Türkiye Yeşilay Cemiyetine büyük bir vazife düştüğünü belirterek, dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de bugün bağımlılık pandemisi içinde olduğuna vurgu yapıyor ve diyor ki: “Bu vazifenin bilinci ile bu seferberliği başlattık. Nasıl seferberlikte herkes vaziyet almak zorunda yine aynısı söz konusu. Çünkü mücadele sadece Yeşilay, devlet ya da bir ekibe bırakılamayacak kadar büyük bir mesele. Herkes gücü yettiğince destek olmalı. Bu noktada mahallelerde etkin; amcalara, teyzelere gideceğiz, mahallenin muhtarına, esnafına mücadelede düşen görevleri tek tek anlatacağız. Zira bu endüstrisi her mahalle her eve girmiş durumda. Biz de bağımsızlık taraftarları olarak her sokağa her eve girmek zorundayız.”

Haberin Devamı

KUMAR BAĞIMLILIĞI ARTIŞTA

“COVID 19 salgınının ardından Türkiye’de davranışsal bağımlılık da artışta. Kumar bağımlılığı danışanı sayısı bu sene 17 binden 34 bine yükseldi. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz.”

‘SEN OLMAZSAN BAŞARAMAYIZ’

Peki, “Bağımsızlık Seferberliği” kapsamında neler yapılacak:

- Fatih’te pilot uygulama başlatıldı; 57 mahallede 100 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Eğitimler verilecek, mahalle etkinlikleri düzenlenecek ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

- Proje, Gaziantep ve Hakkâri’de de pilot olarak uygulanacak ve tüm Türkiye’ye yayılacak.

Projeye sadece eğitimciler, sağlık çalışanları, din görevlileri, muhtarlar, toplum çalışanları ve mahalle elçileri değil herkes katılabilir. Bunun için yeşilay.org.tr sayfasındaki broşürü doldurmanız yeterli.