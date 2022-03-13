Uludağ, son kez kapansın..

Uludağ bu kayak sezonunda, son yılların en hareketli günlerini geçirdi...
Sadece 31 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 67 kişi oteller bölgesine çıktı...
Şubat ayında Uludağ'a 413 bin 552 kişi, karayolu ve teleferik ile geldi...
Bu sayı, geçen yıl Şubat ayında Uludağ'a çıkanların sayısının iki katı...
Beyaz Cennet’te özellikle hafta sonları, günübirlikçilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor...
Cumartesi günleri daha yoğun geçiyor...
Öyle ki...
Cumartesi günleri, toplam 22 pistte kayak yapan 7 bin 900 kişi, telesiyejleri 69 bin kez kullanıyor...
Pazar günleri ise kayak yapanların sayısı 62 bine düşerken, telesiyejleri kullanarak kayak yapmak için zirveye çıkanların sayısı ise 62 bin civarında kalıyor...
Hafta içinde (sömestir tatilleri hariç), günübirlikçiler fazla ilgi göstermediği için doğal olarak bu sayı düşüyor...
Düşüyor ama....
Sezona büyük fotoğraftan bakıldığında, son yılların tatilci rekorunun yaşandığı görülüyor...
Sonuç olarak; Gecelik konaklama 800 ile 3 bin 500 TL arasında değişen Uludağ'dan elde edilen gelir, Bursa ekonomisine ciddi şekilde hareketlilik getirirken, tesis sahiplerini ise bayağı sevindirdi...
Şimdi gelelim asıl konuya...
Bursa, Uludağ'ın kıymetini biliyor mu?
Bence, biliyor ama değerlendiremiyor!...
Oteller bölgesini sadece kayak sezonu için görüyorlar...
O yüzdende buraya, "Beyaz cennet" diyorlar...
Güzelim yeşilini yok sayıyorlar..
Uludağ'ın, dört mevsim kullanılması için açıklamalarda bulunuyorlar...
Gel gör ki, söylemlerini icraata dönüştüremiyorlar...
Haaa; Uludağ'da tesis olmazsa, sorun yok...
"Gelen insanlar nerede kalacak, ihtiyaçlarını ne şekilde karşılayacak" diyerek, susarsınız...
Konuşmazsınız...
Ama öyle değil ki....
Uludağ'da, dağ turizmi için yok yok...
Toplam 15 otel ve konaklama tesisi bulunuyor...
Buralar sadece Aralık ayında açılıp, Mart ayında kapanıyor....
Diğer aylarda müşteri kabul edilmiyor...
Bu olacak iş değil...
Burada yapılacak tek bir iş var....
Kışın açık olan otel ve misafirhanelerin, kayak sezonu sonunda kapatmasına izin vermeyeceksiniz...
Bunun için, yasal altyapıyı oluşturacaksınız...
Gerekirse kendilerine çeşitli kolaylıklar sağlayacaksınız...
"Tesislerinizi asla kapatamazsınız" diyeceksiniz...
Bu yapılırsa ne olur?
Abartmıyorum...
Fazla değil, bir kaç yıl sonra Uludağ, kışın kayak turizminin, diğer aylarda ise dağ turizminin gözde merkezi haline gelir...
Ülke turizmini geliştirir, Bursa'nın marka değerini artırır...
Bursa, bunu başaracak güce sahip....
Umarım bu yıl, tesisler son kez kapanır...
Önümüzdeki yıllardan sonra sürekli açık kalır...
Uludağ, son kez kapansın..
Uludağ bu kayak sezonunda, son yılların en hareketli günlerini geçirdi...
Sadece 31 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 67 kişi oteller bölgesine çıktı...
Şubat ayında Uludağ'a 413 bin 552 kişi, karayolu ve teleferik ile geldi...
Bu sayı, geçen yıl Şubat ayında Uludağ'a çıkanların sayısının iki katı...
Beyaz Cennet’te özellikle hafta sonları, günübirlikçilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor...
Cumartesi günleri daha yoğun geçiyor...
Öyle ki...
Cumartesi günleri, toplam 22 pistte kayak yapan 7 bin 900 kişi, telesiyejleri 69 bin kez kullanıyor...
Pazar günleri ise kayak yapanların sayısı 62 bine düşerken, telesiyejleri kullanarak kayak yapmak için zirveye çıkanların sayısı ise 62 bin civarında kalıyor...
Hafta içinde (sömestir tatilleri hariç), günübirlikçiler fazla ilgi göstermediği için doğal olarak bu sayı düşüyor...
Düşüyor ama....
Sezona büyük fotoğraftan bakıldığında, son yılların tatilci rekorunun yaşandığı görülüyor...
Sonuç olarak; Gecelik konaklama 800 ile 3 bin 500 TL arasında değişen Uludağ'dan elde edilen gelir, Bursa ekonomisine ciddi şekilde hareketlilik getirirken, tesis sahiplerini ise bayağı sevindirdi...
Şimdi gelelim asıl konuya...
Bursa, Uludağ'ın kıymetini biliyor mu?
Bence, biliyor ama değerlendiremiyor!...
Oteller bölgesini sadece kayak sezonu için görüyorlar...
O yüzdende buraya, "Beyaz cennet" diyorlar...
Güzelim yeşilini yok sayıyorlar..
Uludağ'ın, dört mevsim kullanılması için açıklamalarda bulunuyorlar...
Gel gör ki, söylemlerini icraata dönüştüremiyorlar...
Haaa; Uludağ'da tesis olmazsa, sorun yok...
"Gelen insanlar nerede kalacak, ihtiyaçlarını ne şekilde karşılayacak" diyerek, susarsınız...
Konuşmazsınız...
Ama öyle değil ki....
Uludağ'da, dağ turizmi için yok yok...
Toplam 15 otel ve konaklama tesisi bulunuyor...
Buralar sadece Aralık ayında açılıp, Mart ayında kapanıyor....
Diğer aylarda müşteri kabul edilmiyor...
Bu olacak iş değil...
Burada yapılacak tek bir iş var....
Kışın açık olan otel ve misafirhanelerin, kayak sezonu sonunda kapatmasına izin vermeyeceksiniz...
Bunun için, yasal altyapıyı oluşturacaksınız...
Gerekirse kendilerine çeşitli kolaylıklar sağlayacaksınız...
"Tesislerinizi asla kapatamazsınız" diyeceksiniz...
Bu yapılırsa ne olur?
Abartmıyorum...
Fazla değil, bir kaç yıl sonra Uludağ, kışın kayak turizminin, diğer aylarda ise dağ turizminin gözde merkezi haline gelir...
Ülke turizmini geliştirir, Bursa'nın marka değerini artırır...
Bursa, bunu başaracak güce sahip....
Umarım bu yıl, tesisler son kez kapanır...
Önümüzdeki yıllardan sonra sürekli açık kalır...