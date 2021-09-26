Bursa’da sokaklar, 213 bin lamba ile aydınlanıyor

Bursa, ilginç bir şehir. Sanayisi, ekonomisi, tarihi özelliği ve her bölgeden gelen insanlara yaptığı ev sahipliği nedeniyle farklı da bir kent.O yüzden, Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü yapmak kolay değildir.

Şehri tanımayan, toplumun nabzını tutmayan ve onları dinlemeyen emniyet müdürünün, Bursa’da başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.

Geçmiş dönemlerde, hayal kırıklığı yaşatan müdürler, bu yüzden görevden alınmışlardır.

Bursa bu dönemde, polis açısından çok şanslı.

Nedeni, Tacettin Aslan gibi bir Emniyet Müdürü’nün olması.

Önceden de kaleme almıştım.

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Tacettin Aslan’ın en büyük özelliği, geçmiş yıllarda Bursa’da, uzun yıllar şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapması.

