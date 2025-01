Şanlı direniş

Haberin Devamı

Gerçekte ise bu her iki liderin de insan kasabı Netanyahu’dan bir farkları yok. Zira her iki Başkan da Siyonist’tir. Kudüs’ü, İsrail’in başkenti yapıp ABD Büyükelçiliği’ni oraya taşıtan ve Suriye’nin mülkü olan Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çeken Trump’tan başkası değildi. Uçak gemilerini Gazze açıklarında konuşlandırıp Filistinlilerin ellerini kollarını bağlayan ve oraya yapılabilecek her türlü yardımı engelleyen ve milyarlarca dolarlık silah ve mühimmatı terör devletine gönderen ve bu silahlarla elli binden fazla masum insanın şehit olmasına sebep olan da Biden’dan başkası değildir.

Şimdi, elleri kanlı bu iki katil sözde ateşkesin mimarlığına soyunarak, ‘barış elçisi’ olduklarına dünya kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Sizlerin söylemiyle olduysa -ki öyle olduğu görülüyor- neden on dört ay beklediniz ve on binlerce masumun acımasızca katledilmesini utanmadan seyrettiniz?

Ayrıca niçin ateşkes değil de geçici ateşkes?

Trump göreve başlamadan esirlerin takasını istedi, aksi halde oranın cehenneme çevrileceğini duyurdu. HAMAS elindeki İsrailli esirlerin hepsini teslim ettiğinde tünellerin su ile doldurulmayacağını kim garanti edebilir?

‘Geçici ateşkes’ bundan dolayı mı?

Dünya üzerindeki bütün halklar, bazı şeyleri yakından gördü ve şimdiye dek doğru diye sahip oldukları tüm kanaatleri değişti. Zira hemen hepsinin yalan ve bir aldatmacadan ibaret olduklarını gördü.

İsrail gösterildiği gibi normal bir devlet değil, kelimenin tam anlamıyla bir terör devletidir. Siyonizm bütün insanlığın başının belası ve kıyametin habercisidir.

İnsanlık adına dünya üzerinde kurulan tüm yapılar, kurum ve kuruluşlar yalnızca şekil olarak mevcutturlar; bunların hiçbirisinin iddia edildiği gibi amaçları doğrultusunda en ufak bir faaliyetleri yoktur ve olamaz.

İddia edildiği gibi insanlık, ümrana-medeniyete değil, vahşete ve soysuzluğa kapı aralamıştır. Bütün insanlık gördü ki hak haklının değil, güçlünündür. Güçlü ise her zamankinden daha vahşi, gözü doymaz, pervasız ve cüretkârdır. Her türlü kötülüğün kaynağı şeytan, günümüzde, Batı’nın teşvik ve desteğiyle İsrail devletinde tecessüm etmiştir. Malum, kimilerine göre İsrail diye bir devlet yoktur; ABD’nin dünyanın kalbine paslı bir hançer gibi sapladığı ileri karakolu konumundaki uzantısı vardır.

Dünya kamuoyu kendi devletlerini ve bunların yöneticilerinin ne menem şey olduklarını yakından gördü. Şeytanın gücü sınırlanmaz, en azından gücü dengelenemez ise tüm dünyanın Gazze’ye dönüşmesi kaçınılmazdır.